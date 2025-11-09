Мои заказы

Из Москвы в Рязань, Зарайск и Константиново: автобусный тур

Посетить родину Есенина и увидеть жемчужину средневекового зодчества и «Грибы с глазами»
Отправимся в города Великого Рязанского княжества — Зарайск и Рязань.

Погрузимся в русскую атмосферу, рассматривая памятники культуры и архитектуры и деревянную застройку. Посетим Рязанский и Зарайский кремли, зайдём в храмы и
читать дальше

рассмотрим творения зодчих.

А ещё пройдёмся по парку, найдём скульптуру «Грибы с глазами» и заглянем в музей, чтобы посмотреть на ценнейшую археологическую коллекцию и предметы декоративно-прикладного искусства. Посетим родину Сергея Есенина — село Константиново. Побываем в Музее поэмы «Анна Снегина» и вдохновимся русскими пейзажами.

Из Москвы в Рязань, Зарайск и Константиново: автобусный тур
Из Москвы в Рязань, Зарайск и Константиново: автобусный тур
Из Москвы в Рязань, Зарайск и Константиново: автобусный тур
Ближайшие даты:
7
фев28
мар16
мая20
июн1
авг26
сен31
окт
Время начала: 07:45, 08:00

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объёма и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий, сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.

Проживание. В отеле «Форум» 4* в Рязани. 1-, 2-, 3-местное размещение (стоимость зависит от выбранного варианта). Удобства в номере.

*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Включено: 1 завтрак, 2 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Группа до 17 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Группа более 19 человек — Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, MAN, ShenLong или аналог.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Уровень сложности. Автобусный тур с недлительными пешими прогулками.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Рязанью и поездка на родину Есенина

Встречаемся на станции метро «Котельники» и в 8:00 выезжаем в сторону Рязани.

По приезде вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Вы увидите Соборную площадь и памятник Олегу Рязанскому, гостиный двор, здание Дворянского собрания Рязанской губернии, памятники Евпатию Коловрату и Сергею Есенину. В центральном парке найдём скульптуру «Грибы с глазами», а ещё погрузимся в историю, гуляя по территории Рязанского кремля. Рассмотрим комплекс памятников древнерусской культуры и архитектуры.

После обеда доберёмся до села Константиново — родины Сергея Есенина. Начнём нашу экскурсию с усадьбы родителей поэта, заглянем в дом священника И. Я. Смирнова, увидим земскую школу и Каретный двор, а также побываем в Музее поэмы «Анна Снегина».

Вечером разместимся в отеле в Рязани.

Знакомство с Рязанью и поездка на родину ЕсенинаЗнакомство с Рязанью и поездка на родину ЕсенинаЗнакомство с Рязанью и поездка на родину ЕсенинаЗнакомство с Рязанью и поездка на родину ЕсенинаЗнакомство с Рязанью и поездка на родину ЕсенинаЗнакомство с Рязанью и поездка на родину ЕсенинаЗнакомство с Рязанью и поездка на родину ЕсенинаЗнакомство с Рязанью и поездка на родину ЕсенинаЗнакомство с Рязанью и поездка на родину ЕсенинаЗнакомство с Рязанью и поездка на родину ЕсенинаЗнакомство с Рязанью и поездка на родину Есенина
2 день

Древний Зарайск и посещение музея или усадьбы

После завтрака отправимся в соседний Зарайск — один из древнейших русских городов.

Увидим жемчужину средневекового зодчества, памятник оборонного искусства — Зарайский кремль. Рассмотрим башни, храмы, стены и чудотворную икону Николая Зарайского. Посетим Зарайский историко-художественный музей, в котором находится ценнейшая археологическая коллекция. На территории города была обнаружена самая древняя в Подмосковье стоянка первобытного человека. Вы увидите предметы декоративно-прикладного искусства и познакомитесь с историей Зарайска. Также прогуляетесь с гидом по улочкам и рассмотрите водонапорную башню, торговые ряды, Благовещенскую церковь и купеческие особняки.

После обеда посетим музей Анны Семёновны Голубкиной, уроженки Зарайска и скульптора Серебряного века. Многие её работы находятся в Третьяковской галерее.

*Обратите внимание, с апреля по октябрь посещение музея заменяется на усадьбу Даровое. Здесь провёл детство Фёдор Достоевский.

По завершении экскурсии вернёмся в Москву.

Древний Зарайск и посещение музея или усадьбыДревний Зарайск и посещение музея или усадьбыДревний Зарайск и посещение музея или усадьбыДревний Зарайск и посещение музея или усадьбыДревний Зарайск и посещение музея или усадьбыДревний Зарайск и посещение музея или усадьбыДревний Зарайск и посещение музея или усадьбы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-, 3-местный номер (за одного)15 600 ₽
1-местный номер17 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак и 2 обеда
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Посещение всех локаций по программе (входные билеты)
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Проезд до точки встречи в Москве и от места завершения
  • Остальное питание
  • Стоимость зависит от выбранного номера:
  • 2-, 3-местное размещение - 14 300 ₽ за одного
  • 1-местное размещение - 15 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Котельники», на платформе у первого вагона из центра, 7:45
Завершение: Москва, трансфер к ближайшей станции метро, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 34 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Рязани
Провела экскурсии для 126 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Рязани

Похожие туры из Рязани

По следам русских классиков: Константиново, Ясная Поляна и Мелихово
На автобусе
3 дня
2 отзыва
По следам русских классиков: Константиново, Ясная Поляна и Мелихово
Погрузиться в эпоху Л.Н. Толстого, узнать, как жил А.П. Чехов, и посетить усадьбу С.А. Есенина
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
1 мая в 07:45
12 июн в 07:45
22 300 ₽ за человека
Есенин - России стихотворная душа. Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Есенин - России стихотворная душа. Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
Начало: Москва
13 дек в 10:00
4 апр в 10:00
от 13 800 ₽ за человека
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
7 фев в 10:00
28 мар в 10:00
от 15 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рязани
Все туры из Рязани