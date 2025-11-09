Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объёма и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий, сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.

Проживание. В отеле «Форум» 4* в Рязани. 1-, 2-, 3-местное размещение (стоимость зависит от выбранного варианта). Удобства в номере.

*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Включено: 1 завтрак, 2 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Группа до 17 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Группа более 19 человек — Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, MAN, ShenLong или аналог.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Уровень сложности. Автобусный тур с недлительными пешими прогулками.