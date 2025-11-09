Погрузимся в русскую атмосферу, рассматривая памятники культуры и архитектуры и деревянную застройку. Посетим Рязанский и Зарайский кремли, зайдём в храмы и
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объёма и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий, сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.
Проживание. В отеле «Форум» 4* в Рязани. 1-, 2-, 3-местное размещение (стоимость зависит от выбранного варианта). Удобства в номере.
Питание. Включено: 1 завтрак, 2 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Группа до 17 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Группа более 19 человек — Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, MAN, ShenLong или аналог.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Уровень сложности. Автобусный тур с недлительными пешими прогулками.
Знакомство с Рязанью и поездка на родину Есенина
Встречаемся на станции метро «Котельники» и в 8:00 выезжаем в сторону Рязани.
По приезде вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Вы увидите Соборную площадь и памятник Олегу Рязанскому, гостиный двор, здание Дворянского собрания Рязанской губернии, памятники Евпатию Коловрату и Сергею Есенину. В центральном парке найдём скульптуру «Грибы с глазами», а ещё погрузимся в историю, гуляя по территории Рязанского кремля. Рассмотрим комплекс памятников древнерусской культуры и архитектуры.
После обеда доберёмся до села Константиново — родины Сергея Есенина. Начнём нашу экскурсию с усадьбы родителей поэта, заглянем в дом священника И. Я. Смирнова, увидим земскую школу и Каретный двор, а также побываем в Музее поэмы «Анна Снегина».
Вечером разместимся в отеле в Рязани.
Древний Зарайск и посещение музея или усадьбы
После завтрака отправимся в соседний Зарайск — один из древнейших русских городов.
Увидим жемчужину средневекового зодчества, памятник оборонного искусства — Зарайский кремль. Рассмотрим башни, храмы, стены и чудотворную икону Николая Зарайского. Посетим Зарайский историко-художественный музей, в котором находится ценнейшая археологическая коллекция. На территории города была обнаружена самая древняя в Подмосковье стоянка первобытного человека. Вы увидите предметы декоративно-прикладного искусства и познакомитесь с историей Зарайска. Также прогуляетесь с гидом по улочкам и рассмотрите водонапорную башню, торговые ряды, Благовещенскую церковь и купеческие особняки.
После обеда посетим музей Анны Семёновны Голубкиной, уроженки Зарайска и скульптора Серебряного века. Многие её работы находятся в Третьяковской галерее.
*Обратите внимание, с апреля по октябрь посещение музея заменяется на усадьбу Даровое. Здесь провёл детство Фёдор Достоевский.
По завершении экскурсии вернёмся в Москву.
Стоимость тура
|2-, 3-местный номер (за одного)
|15 600 ₽
|1-местный номер
|17 500 ₽
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак и 2 обеда
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Посещение всех локаций по программе (входные билеты)
- Работа гида
Что не входит в цену
- Проезд до точки встречи в Москве и от места завершения
- Остальное питание
- Стоимость зависит от выбранного номера:
- 2-, 3-местное размещение - 14 300 ₽ за одного
- 1-местное размещение - 15 900 ₽