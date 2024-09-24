1 день

Село Константиново. Рязань

Cбор группы с 07:45 в вестибюле станции метро Котельники, у первого вагона из центра под табличкой с названием тура.

Выезд из Москвы в 08:00.

Переезд в Константиново (190 км).

Рязанская земля по праву может гордиться своим прошлым. Она явилась родиной многих выдающихся людей, оказавших значительное влияние на развитие передовой русской научной мысли, литературы и искусства, мировой науки и культуры.

Почти четыре столетия стоит на живописном высоком берегу реки Оки село Константиново, известное тем, что здесь 3 октября 1895 года родился русский поэт Сергей Александрович Есенин. Здесь прошли его детство и юность.

В ходе нашей экскурсии на Родину поэта, нам предстоит посещение следующих экспозиций: Мемориальная усадьба родителей С. А. Есенина, Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Усадьба Л. И. Кашиной, Музей поэмы "Анна Снегина", Литературный музей, Каретный двор.

Переезд в Рязань (40 км).

Обед в кафе города.

Рязань - город, описанный в летописях, воспетый в былинах и песнях, отмеченный в житиях святых, трудах историков, в романах и поэмах, вырос в древнем земледельческом районе и первоначально именовался Переяславлем.

В прежние времена Рязань своим богатством и могуществом спорила с Москвой. Красота и величие города чувствуется и теперь. Убедимся в этом, совершив экскурсию по городу: кремль, Соборная площадь, памятник Олегу Рязанскому, Гостиный двор, здание Дворянского собрания Рязанской губернии, памятники Евпатию Коловрату, памятник великому поэту Сергею Есенину и многое другое.

Далее нас ожидает красивое художественно-музыкальное представление - экскурсия в Рязанский художественный музей, который называют Рязанской Третьяковкой – одну из российских сокровищниц изобразительного искусства.

В продолжение программы мы переместимся в бальный зал, «Музыкальную гостиную», где в исполнении солистов Рязанского музыкального театра насладимся небольшим концертом, состоящим из произведений о Есенине и на стихи Есенина.

Размещение в отеле "Форум" (г. Рязань). (Резервный отель "Рязань")