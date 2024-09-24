Она стремительно ворвалась в мировую культуру и вдруг стала бесспорной законодательницей литературной моды.
Три великих классика, Есенин, Толстой и Чехов были
Программа тура по дням
Село Константиново. Рязань
Cбор группы с 07:45 в вестибюле станции метро Котельники, у первого вагона из центра под табличкой с названием тура.
Выезд из Москвы в 08:00.
Переезд в Константиново (190 км).
Рязанская земля по праву может гордиться своим прошлым. Она явилась родиной многих выдающихся людей, оказавших значительное влияние на развитие передовой русской научной мысли, литературы и искусства, мировой науки и культуры.
Почти четыре столетия стоит на живописном высоком берегу реки Оки село Константиново, известное тем, что здесь 3 октября 1895 года родился русский поэт Сергей Александрович Есенин. Здесь прошли его детство и юность.
В ходе нашей экскурсии на Родину поэта, нам предстоит посещение следующих экспозиций: Мемориальная усадьба родителей С. А. Есенина, Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Усадьба Л. И. Кашиной, Музей поэмы "Анна Снегина", Литературный музей, Каретный двор.
Переезд в Рязань (40 км).
Обед в кафе города.
Рязань - город, описанный в летописях, воспетый в былинах и песнях, отмеченный в житиях святых, трудах историков, в романах и поэмах, вырос в древнем земледельческом районе и первоначально именовался Переяславлем.
В прежние времена Рязань своим богатством и могуществом спорила с Москвой. Красота и величие города чувствуется и теперь. Убедимся в этом, совершив экскурсию по городу: кремль, Соборная площадь, памятник Олегу Рязанскому, Гостиный двор, здание Дворянского собрания Рязанской губернии, памятники Евпатию Коловрату, памятник великому поэту Сергею Есенину и многое другое.
Далее нас ожидает красивое художественно-музыкальное представление - экскурсия в Рязанский художественный музей, который называют Рязанской Третьяковкой – одну из российских сокровищниц изобразительного искусства.
В продолжение программы мы переместимся в бальный зал, «Музыкальную гостиную», где в исполнении солистов Рязанского музыкального театра насладимся небольшим концертом, состоящим из произведений о Есенине и на стихи Есенина.
Размещение в отеле "Форум" (г. Рязань). (Резервный отель "Рязань")
Тула. Литературно-музыкальная программа «Неизвестный Толстой»
Завтрак в отеле, освобождение номеров.
Переезд в Тулу (185 км).
Тула впервые упоминается в Никоновской летописи XVI века под 1146 годом. Расположенные на территории города объекты культурного наследия представляют собой большую ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.
Высшая степень отличия «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоена городу Туле в 1976 году за массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне.
Экскурсии в Тулу из Москвы.
Более подробно узнать историю города Тулы и увидеть главные достопримечательности мы сможем на обзорной экскурсии по городу.
Далее нам предстоит с вами посетить Дом Дворянского собрания.
Литературно-музыкальная программа «Неизвестный Толстой» — это встреча с «ожившими» современниками Л. Н. Толстого, его персонажами и с ним самим.
И проходит она в уникальном здании - памятнике архитектуры XX века Доме Дворянского собрания. Здесь не раз бывал Лев Николаевич, здесь была поставлена его пьеса «Плоды просвещения».
Обед в кафе города.
Переезд на железнодорожную станцию Козлова Засека (14 км).
Экскурсия по железнодорожной станции Козлова Засека. Это станция была самой близкой к усадьбе Л. Н. Толстого "Ясная Поляна". На станцию приходил писатель для того, чтобы позвонить по телефону, сюда же приходила вся его почта, приезжали его гости и именно на эту станцию в 1910 г. прибыл траурный поезд с гробом писателя.
В самом центре средней России с ее неброской, но удивительно трогательной природой, расположена яснополянская усадьба – такая же скромная, но прекрасная и величественная в своей простоте. В Ясной Поляне родился и прожил большую часть своей жизни Лев Николаевич Толстой. Здесь начинался его собственный мир, здесь рождался мир его произведений и героев. Именно здесь был его единственный любимый дом, гнездо его семьи и рода.
Музей-усадьба «Ясная Поляна» является мемориальным и природным заповедником. Приезжая сюда, мы попадаем в ту самую толстовскую усадьбу, о которой в своих дневниках и письмах писали сам Лев Николаевич и его близкие и которой так восхищались гости Ясной Поляны.
Прогулка по территории усадьбы к могиле Льва Толстого.
Внимание: В данной программе посещение мемориальных домов не предусмотрено.
Размещение в отеле "Бон вояж" 4* (резерв "Тулица" 3*) г. Тула.
Чехов. Мелихово. Возвращение в Москву
Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.
Переезд в Мелихово.
Чеховское Мелихово – одна из лучших страниц истории русской литературы. Антон Павлович Чехов прожил здесь семь лет, с 1892 по 1899 год. Течение мелиховской жизни интересно тем, что здесь жил не только писатель, но и врач, принимавший бесплатно огромное количество пациентов, сражавшийся с холерой; общественный деятель, строитель школ.
Большое количество знакомств, события в деревнях и «уездном городе С.» — все это сюжеты чеховских произведений мелиховской поры. За это время им было создано 42 шедевра: пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата №6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Мужики» и другие.
В 1899 году по состоянию здоровья Антон Павлович уезжает в Ялту. Мелихово было продано.
Долгое время здесь не было никакого музея, но мелиховская усадьба всегда притягивала почитателей чеховского таланта.
Музей в Мелихове начал свою жизнь в 1940 году. Из мемориальных построек к этому времени сохранился один флигель, построенный А. П. Чеховым в 1894 году, где он написал пьесу «Чайка».
В настоящее время в Музей-заповедник входят: главный усадебный дом, мемориальный флигель, флигель-кухня, баня, многочисленные хозяйственные постройки, пожарный сарай, экспозиция старинного медицинского пункта "Амбулатория", большая садовая территория. Сохранились две школы, построенные А. П. Чеховым. В 1970-е годы они были переданы музею.
Нас ждет подробная экскурсия по музею-заповеднику.
"Моя усадьба невелика, но окрестности ее великолепны" - писал А. П. Чехов. Знакомство с окрестностями продолжится обзорной экскурсией по г. Чехову.
В 1987 году открылся отдел музея в городе Чехове «Музей писем А. П. Чехова».
Обед в кафе города.
Посещение «Музея писем А. П. Чехова».
Окончание экскурсионного обслуживания, возвращение в Москву (время возвращения в Москву зависит от транспортной ситуации на дорогах, ориентировочно в 19:00 - 20:00) к ближайшей удобной станции метро.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тулы и Рязани.
Стоимость тура на 1 взрослого в рублях:
Форум 4* (Рязань), Завтрак "шведский стол" + Бон Вояж 4* (Тула), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый + Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Взрослый + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый + Одноместный Взрослый
|Стандартный
|19.09.2024, 20.09.24, 28.09.2024
|19900
|19900
|24550
|02.11.24
|21230
|21230
|25890
Скидка детям: 300 руб.
Варианты проживания
Бон Вояж 4
Отель Бон Вояж корпус 1 находится в Туле. Для гостей на автомобиле предусмотрено место на парковке. Пользование Wi-Fi бесплатно для гостей.
К услугам гостей двухместные номера с возможностью организации дополнительного места. Номера оборудованы необходимой мебелью, чайной станцией, техникой и сейфом для хранения ценных вещей. Постельное белье и полотенца предоставляются. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и средства гигиены. За отдельную плату можно воспользоваться услугами прачечной.
Утром подаётся завтрак в формате «шведский стол». Также гости могут заказать еду и напитки в номер. На первом этаже расположен ресторан.
Для проведения деловых мероприятий имеется два конференц-зала на 35 и 100 мест. Персонал поможет в организации кофе-брейков и деловых обедов.
В 200-х м остановка общественного транспорта. Расстояние до железнодорожного вокзала 4,3 км, до автовокзала — 1,1 км.
Форум Рязань 4
Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле "Форум" 4* - 1 ночь, проживание в отеле "Бон вояж" 4* - 1 ночь
- Питание (2 завтрака, 3 обеда)
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида - сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.
При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.
При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.