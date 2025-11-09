Программа тура по дням
Коломна - Константиново
21:30-22:00 Сбор группы в Н. Новгороде, пл. Ленина (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете выезд из Нижнего Новгорода). Выезд накануне основной даты отправления (за доп. плату).
02:30-02:45 Сбор туристов во Владимире: остановка «Площадь Победы» (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире).
07:45-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Трансфер в Коломну (~ 130 км). Путевая информация.
11:00 Обзорная экскурсия по Коломне – на сегодняшний день одному из самых интересных городов Подмосковья, победителя конкурса «Россия-10».
Автобусная экскурсия начнется на Купеческом Посаде – церковь Николы Посадского (XVIII в.) на месте бывшего храма Николы Мокрого (XVI в), памятник эпохи классицизма – церковь Вознесения (XVIII в.), самобытные слободские церкви, торговые площади, дом воеводы, странноприимный дом Щукиных, каменный дом купчихи Шевлягиной – почетной меценатки города; дома, где жили известные русские деятели –коломенский Арбат.
Пешеходная экскурсия по Кремлю: осмотр стен и башен древнего кремля, территория коломенского кремля, Соборная площадь, Кафедральный Собор, Успенский Брусенский монастырь, Шатровая колокольня (17в.), Ново-Голутвин Свято-Троицкий женский монастырь, Пятницкие ворота и другие памятники истории и архитектуры 16-19 вв.
Обед в кафе города.
Отправление в Константиново. Путевая информация.
Прибытие в село Константиново, на родину русского поэта С. А. Есенина.
Экскурсия проведет Вас по местам его юности, где формировались личность и творческие пристрастия, чувство родины и любовь к сельской культуре.
Посещение экспозиций: Усадьба родителей С. А. Есенина, Усадьба Л. И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Литературный музей, Выставочный зал в Каретном дворе.
В музее-заповеднике каждый сможет прикоснуться к прекрасному, насладиться завораживающими пейзажами извивающейся ленты Оки, заливных лугов – типичного русского пейзажа, когда-то вдохновившего Сергея Есенина.
Переезд в Рязань (время в пути около 50 мин. – 42 км.)
Размещение в отеле «Форум», г. Рязань – 1 ночь (резервный отель Ловеч г. Рязань).
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Рязань
Завтрак в кафе отеля.
Освобождение номеров.
10:00 Обзорная экскурсия по Рязани: Успенским собор, 86-метровая колокольня, Певческий корпус Владычного двора, памятник поэту С. Есенину на набережной, архитектурный ансамбль театральной площади, купеческие особняки 18-19 веков, торговые ряды, памятник «Грибы с глазами» и т. д.
Рязанский кремль – один из живописных уголков России, представляющий уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников.
В Кремле сохранены 24 памятника истории и архитектуры XII-XIX вв., в том числе, фрагменты древнего крепостного вала и ров, уникальный ансамбль гражданских построек XVII века и символ Рязани – грандиозный Успенский собор.
Прогулка по территории самостоятельно.
Посещение мемориального Музея-усадьбы академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века.
Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции. Усадебный комплекс — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки.
Этот уголок притягивает к себе гармонией, неизменным обаянием вечных человеческих ценностей — всем тем, без чего так трудно обойтись человеку.
В ходе экскурсии – визит в Дом науки, в котором представлена экспозиция, посвященная профессиональной деятельности Ивана Петровича.
Экскурсоводы подробно и доступно расскажут обо всех научных изысканиях великого академика, в том числе связанных с пресловутой «собакой Павлова».
Обед в кафе города.
Свободное время.
Отправление домой.
21:00 Ориентировочное прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
00:00 Ориентировочное прибытие во Владимир (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире).
03:00 Ориентировочное прибытие в Н. Новгород. Датой прибытия считается день после основного дня окончания тура. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку в Нижнем Новгороде.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
Размещение в отелях:
«Форум», г. Рязань
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|13 900
|14 900
Доплата за одноместное размещение на заезды – 3500 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 300 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Форум», г. Рязань
Конгресс-отель «Форум» 4* — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани. Территориально отель располагается по адресу пр-д Яблочкова, д. 5E вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 800 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.