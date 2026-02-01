Мои заказы

От Кремля до Кремля. Зимний тур

Путешествие от Кремля до Кремля станет для Вас увлекательным и интересным приключением.

Вы проедете через красивые и исторические города России, насладитесь их красотой, архитектурой и богатой культурой.

Отправитесь любоваться духовными и архитектурными
читать дальше

памятниками в Рязань, Владимир и Суздаль, увидите древний Ростов Великий и Переславль-Залесский, любимый русскими государями разных эпох.

Маршрут: Коломна – Рязань – Касимов – Муром – Владимир – Суздаль – Ростов Великий – Переславль-Залесский

От Кремля до Кремля. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
От Кремля до Кремля. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
От Кремля до Кремля. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Коломна - Рязань

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Коломну (~ 130 км).

Обзорная экскурсия по Коломне – на сегодняшний день одному из самых интересных городов Подмосковья, победителя конкурса «Россия-10».

Автобусная экскурсия начнется на Купеческом Посаде – церковь Николы Посадского (XVIII в.) на месте бывшего храма Николы Мокрого (XVI в), памятник эпохи классицизма – церковь Вознесения (XVIII в.), самобытные слободские церкви, торговые площади, дом воеводы, странноприимный дом Щукиных, каменный дом купчихи Шевлягиной – почетной меценатки города; дома, где жили известные русские деятели –коломенский Арбат.

Пешеходная экскурсия по Кремлю – внешний осмотр стен и башен древнего кремля, территория коломенского кремля, Соборная площадь, Кафедральный Собор, Успенский Брусенский монастырь, Шатровая колокольня (17в.), Ново-Голутвин Свято-Троицкий женский монастырь, Пятницкие ворота и другие памятники истории и архитектуры 16-19 вв.

Переезд в Рязань (время в пути около 1,5 часов – 83 км).

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Рязани.

Рязань – один из древнейших городов центральной России. Современная Рязань – это красивейший, богатый достопримечательностями город.

Вы побываете на самых красивых и исторически значимых улицах и площадях города, полюбуетесь необычными памятниками, например, самым известным «Грибы с глазами», также и познакомитесь с удивительными святынями города.

Знакомство с архитектурным ансамблем Рязанского Кремля.

Рязанский Кремль – уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников. В Кремле сохранены 24 памятника истории и архитектуры XII-XIX вв., в том числе, фрагменты древнего крепостного вала и ров, уникальный ансамбль гражданских построек XVII века и символ Рязани – грандиозный Успенский собор.

Прогулка по территории самостоятельно.

Посещение мемориального Музея-усадьбы академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.

Усадебный комплекс — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки. Этот уголок притягивает к себе гармонией, неизменным обаянием вечных человеческих ценностей — всем тем, без чего так трудно обойтись человеку.

В ходе экскурсии - визит в Дом науки, в котором представлена экспозиция, посвященная профессиональной деятельности Ивана Петровича. Экскурсоводы подробно и доступно расскажут обо всех научных изысканиях великого академика, в том числе связанных с пресловутой «собакой Павлова».

20:00 Размещение в отеле "Ловеч", г. Рязань – 1 ночь (Резервные отели: «Форум»,"Амакс Конгресс-отель").

Ужин в ресторане отеля (по выбранному тарифу).

Свободное время.

Коломна - РязаньКоломна - РязаньКоломна - РязаньКоломна - Рязань
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Касимов - Муром

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

08:30 Отправление в Касимов (время в пути около 2,5 часов – 160 км).

Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Касимову. Город отличает удивительная архитектура, объединившая традиции двух религий и культур: православной и мусульманской. Именно здесь на протяжении веков продолжается мирное соседство и дружба русских и татар!

Экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь, улицу Набережную и смотровую площадку на ней.

Вы проедете по центральным улицам города, на которых Вас встретят уникальные архитектурные ансамбли и здания, характерные только для Касимова. Вы узнаете историю «зеркального магазина», старейшего торгового дома, в котором до сих пор располагается крупный торговый центр; или, например, здания училища, в котором учебное заведение располагается уже более столетия.

Заканчивается экскурсионный маршрут знакомством с первым каменным храмом Касимова – Богоявленским – церковью с длительной и необычной историей, которая связана в том числе и с именем всемогущего императора Петра I.

Переезд в Муром (время в пути около 1,5 часов – 100 км).

14:30 Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Мурому с посещением исторического центра города.

Посещение Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи - покровителей любви и брака.

Осмотр Спасо-Преображенского монастыря – одного из древнейших монастырей России. Посещение смотровой площадки и набережной реки Оки.

В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.

Отправление во Владимир (время в пути около 2 часов – 130 км). Путевая информация.

20:00 Размещение в отеле «Князь Владимир», г. Владимир – 1 ночь (Резервные отели: «Амакс Золотое кольцо»,"Русская деревня").

Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).

Касимов - МуромКасимов - МуромКасимов - МуромКасимов - Муром
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Владимир - Суздаль

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

09:00 Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее путешествие во времена Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского.

Древний город встретит вас белокаменными памятниками XII века, величием соборов и очарованием церквей, аккуратными тихими улочками и просторными площадями.

В ходе экскурсии по Соборной площади вы увидите Дмитриевский собор (внешний осмотр) – удивительный памятник домонгольского белокаменного зодчества. Стены собора от пояса и до макушки покрыты сложной каменной резьбой, содержащей более 550 резных изображений.

Посещение Успенского собора познакомит вас с прекрасным образцом русской архитектуры XII века, которому было предначертано стать главным храмом Руси и «домом» Владимирской иконы Божией Матери. Здесь вы сможете увидеть его главное сокровище – 600-летние фрески Андрея Рублёва.

Экскурсия-прогулка по пешеходной Георгиевской улице, которая в настоящее время реконструирована в стиле XIX века: булыжная мостовая, старинные фонари, в прежнем виде предстала старая аптека. Вы пройдёте мимо пожарной каланчи к смотровой площадке, с высоты которой полюбуетесь видом на пойму реки Клязьмы и величественный Успенский кафедральный собор.

На улице вы встретите многочисленные скульптуры, в том числе – памятник художнику – напоминание о талантливых мастерах Владимирской школы живописи. Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника. Здесь много магазинчиков, в которых каждый найдёт себе сувенир по вкусу.

Переезд в Суздаль (~ 40 км, 1 час).

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Суздалю.

Вы прогуляетесь по историческому центру города, по брусчатке торговой площади, где, помните, отплясывал Бальзаминов в культовом фильме. На торговой площади, как и сотни лет назад, тоже бойко торгуют. Десятки палаток завлекают своим пёстрым товаром – расписные валенки, шали и чашки и прочие чудесные штучки.

У стен Гостиных рядов вдоль Кремлёвской улицы ожидают ездоков богато украшенные конные экипажи.

В Суздале, кажется, застыло время: на узких и кривых, как и положено, улицах важно стоят богатые купеческие дома XIX в, поднимается кольцо городских валов. Со смотровой площадки на «убогих горах», открывается живописная панорама города.

Знакомство с городом продолжается в Суздальском Кремле (посещение территории), древнейшем архитектурном комплексе города, ведущем историю с X века. Могучий белокаменный ансамбль в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции.

Посещение Рождественского собора (интерьер), старейшее здание Суздаля, один из интереснейших памятников древнерусского зодчества, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Свободное время в центре города.

18:00 Отправление в Ростов Великий (время в пути около 2,5 часов – 160 км).

Размещение в отеле «Лион» 3*, г. Ростов Великий.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Владимир - СуздальВладимир - СуздальВладимир - СуздальВладимир - Суздаль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Ростов Великий - Переславль-Залесский

Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».

09:00 Ростов Великий, расположенный в Ярославской области, – один из древнейших и красивейших городов Золотого кольца России.

Первое упоминание о Ростове встречается в летописи "Повесть временных лет", а в 2012 город отпраздновал 1150-летие. Визитной карточкой Ростова Великого по праву является Ростовский кремль, расположенный в самом центре города и величественный Спасо-Яковлевский Дмитриевский монастырь.

Посещение Ростовского кремля – самого грандиозного сооружения города. Архитектурный ансамбль кремля состоит из трех частей: Архирейского двора, Соборной площади с Успенским собором и звонницей, и митрополичьего сада. Церкви Архиерейского двора соединены между собой с помощью переходов по крепостным стенам. Именно здесь проходили съемки так любимого нами фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Посещение музея «Ростовская финифть», где Вас ждет знакомство с уникальными изделиями фабрики, изготовленными в разные годы её выдающимися художниками и ювелирами, тайны технологии создания финифти и быта мастерских 19 в.

11:00 Переезд в Переславль-Залесский (~ 60 км, 1 час).

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.

Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Здесь жил и княжил Александр Невский, подолгу гостили российские государи – Иван III, Иван Грозный, Борис Годунов.

В конце XVII века на берегу озера Плещеева Петр I строил “потешную флотилию”, заложив тем самым основы российского военно-морского флота. Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями города: экскурсия по Красной (Соборной) Площади, внешний осмотр Горицкого Монастыря и Успенского Собора.

Обед в кафе города.

Посещение музея – усадьбы «Ботик Петра I» – музеи расскажет о жизни Петра, когда он еще мальчишкой организовал свою Потешную флотилию. В 1802 году был обнаружен бот «Фортуна» – единственное уцелевшее судно от всей флотилии и открыт один из первых провинциальных музеев России – Ботный дом.

16:00 Отправление в Москву (время в пути около 4 часов – 250 км.).

19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву, ст. метро ВДНХ.

Ростов Великий - Переславль-ЗалесскийРостов Великий - Переславль-ЗалесскийРостов Великий - Переславль-ЗалесскийРостов Великий - Переславль-Залесский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах. Размещение в отелях:

  • «Ловеч 3*» г. Рязань;
  • «Лион» 3*, г. Ростов Великий;
  • «Князь Владимир»3*, г. Владимир.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:

HB - завтрак, обедFB - завтрак, обед, ужин
34 90038 900

Доплата за одноместное размещение – 7900 рублей.

Скидка для взрослого / ребенка (до 13 лет включительно) на дополнительном месте – 1000 / 1500 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Ловеч»

1 ночь

Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани. Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.

Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.

В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс.

Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Форум»

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и отличную кухню.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. В каждом есть ванная, телевизор, работает сеть Wi-Fi.

Территориально отель располагается вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.

Гостиница «Форум»Гостиница «Форум»Гостиница «Форум»Гостиница «Форум»Гостиница «Форум»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Амакс Конгресс-отель»

1 ночь

«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в Рязани и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар.

Номерной фонд представлен 224 номерами с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной.

В каждом номере установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната со средствами личной гигиены, халатами и тапочками.

В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город. Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.

На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда.

Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.

Гостиница «Амакс Конгресс-отель»Гостиница «Амакс Конгресс-отель»Гостиница «Амакс Конгресс-отель»Гостиница «Амакс Конгресс-отель»Гостиница «Амакс Конгресс-отель»Гостиница «Амакс Конгресс-отель»Гостиница «Амакс Конгресс-отель»Гостиница «Амакс Конгресс-отель»Гостиница «Амакс Конгресс-отель»Гостиница «Амакс Конгресс-отель»Гостиница «Амакс Конгресс-отель»Гостиница «Амакс Конгресс-отель»Гостиница «Амакс Конгресс-отель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Князь Владимир»

1 ночь

«Князь Владимир» – одна из владимирских гостиниц, главной философией которой является стремление к европейским стандартам и индивидуальный подход к каждому клиенту. Служба приема и размещения работает круглосуточно, предоставляется бесплатный Wi-fi и парковочные места.

В здании отеля, внешне напоминающем замок, четыре этажа. Номера поделены на категории – разместиться можно в более бюджетном или более элитном варианте.

В лобби-баре представлен весь ассортимент напитков, а в просторном ресторане гостям предложено меню, сочетающее в себе несколько известных кухонь. По запросу осуществляется кейтеринг.

Комплекс находится неподалеку от важных федеральных автотрасс, передвигаясь по которым можно попасть в Суздаль.

Гостиница «Князь Владимир»Гостиница «Князь Владимир»Гостиница «Князь Владимир»Гостиница «Князь Владимир»Гостиница «Князь Владимир»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»

1 ночь

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимире на одной из главных улиц города. Здание выполнено в соответствии со всеми современными требованиями.

В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс».

С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.

Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Русская Деревня»

1 ночь

Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.

К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.

В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть кафе и магазин.

Рядом располагаются парк «Дружба» – 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» – 6 км, до аэропорта «Владимир» – 1,6 км.

Гостиница «Русская Деревня»Гостиница «Русская Деревня»Гостиница «Русская Деревня»Гостиница «Русская Деревня»Гостиница «Русская Деревня»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Лионъ

1 ночь

Гостиничный комплекс «Лионъ» находится в Ростове Великом. Здание, в котором находится объект размещения, является памятником архитектуры XVIII века.

Несмотря на историческую ценность дома, номера полностью соответствуют современным требованиям и оформлены в европейском стиле. В каждом оборудован индивидуальный санузел с душевой кабиной.

Питание организовано в ресторане, в меню сочетаются изысканные и современные блюда из набора свежих продуктов.

В 5 минутах езды расположен берег озера Неро. Железнодорожный вокзал удален на 2 километра.

ЛионъЛионъЛионъЛионъЛионъ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по выбранному тарифу
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельными креслами, системой климат-контроля, видео-монитором)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Выбор места в автобусе 1600 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как распределяются места в автобусе?
  1. Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет).
  2. Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  3. Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
  4. При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
  5. Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
  6. Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
  7. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  8. Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
  9. Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Рязани

Похожие туры из Рязани

Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец. Зима-весна
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
Завтра в 10:00
7 мар в 10:00
24 300 ₽ за человека
Вдоль реки Оки. Рязань - Нижний Новгород
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Вдоль реки Оки. Рязань - Нижний Новгород
Начало: Владимир / Москва
6 мая в 10:00
9 июн в 10:00
21 900 ₽ за человека
Русские проселки. Киржач - Суздаль - Нижний Новгород - Гороховец - Владимир
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Русские проселки. Киржач - Суздаль - Нижний Новгород - Гороховец - Владимир
Начало: Москва
9 мая в 10:00
24 июл в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рязани
Все туры из Рязани