1 день

Коломна - Рязань

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Коломну (~ 130 км).

Обзорная экскурсия по Коломне – на сегодняшний день одному из самых интересных городов Подмосковья, победителя конкурса «Россия-10».

Автобусная экскурсия начнется на Купеческом Посаде – церковь Николы Посадского (XVIII в.) на месте бывшего храма Николы Мокрого (XVI в), памятник эпохи классицизма – церковь Вознесения (XVIII в.), самобытные слободские церкви, торговые площади, дом воеводы, странноприимный дом Щукиных, каменный дом купчихи Шевлягиной – почетной меценатки города; дома, где жили известные русские деятели –коломенский Арбат.

Пешеходная экскурсия по Кремлю – внешний осмотр стен и башен древнего кремля, территория коломенского кремля, Соборная площадь, Кафедральный Собор, Успенский Брусенский монастырь, Шатровая колокольня (17в.), Ново-Голутвин Свято-Троицкий женский монастырь, Пятницкие ворота и другие памятники истории и архитектуры 16-19 вв.

Переезд в Рязань (время в пути около 1,5 часов – 83 км).

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Рязани.

Рязань – один из древнейших городов центральной России. Современная Рязань – это красивейший, богатый достопримечательностями город.

Вы побываете на самых красивых и исторически значимых улицах и площадях города, полюбуетесь необычными памятниками, например, самым известным «Грибы с глазами», также и познакомитесь с удивительными святынями города.

Знакомство с архитектурным ансамблем Рязанского Кремля.

Рязанский Кремль – уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников. В Кремле сохранены 24 памятника истории и архитектуры XII-XIX вв., в том числе, фрагменты древнего крепостного вала и ров, уникальный ансамбль гражданских построек XVII века и символ Рязани – грандиозный Успенский собор.

Прогулка по территории самостоятельно.

Посещение мемориального Музея-усадьбы академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.

Усадебный комплекс — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки. Этот уголок притягивает к себе гармонией, неизменным обаянием вечных человеческих ценностей — всем тем, без чего так трудно обойтись человеку.

В ходе экскурсии - визит в Дом науки, в котором представлена экспозиция, посвященная профессиональной деятельности Ивана Петровича. Экскурсоводы подробно и доступно расскажут обо всех научных изысканиях великого академика, в том числе связанных с пресловутой «собакой Павлова».

20:00 Размещение в отеле "Ловеч", г. Рязань – 1 ночь (Резервные отели: «Форум»,"Амакс Конгресс-отель").

Ужин в ресторане отеля (по выбранному тарифу).

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160