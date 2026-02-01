Вы проедете через красивые и исторические города России, насладитесь их красотой, архитектурой и богатой культурой.
Отправитесь любоваться духовными и архитектурными
Программа тура по дням
Коломна - Рязань
07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Трансфер в Коломну (~ 130 км).
Обзорная экскурсия по Коломне – на сегодняшний день одному из самых интересных городов Подмосковья, победителя конкурса «Россия-10».
Автобусная экскурсия начнется на Купеческом Посаде – церковь Николы Посадского (XVIII в.) на месте бывшего храма Николы Мокрого (XVI в), памятник эпохи классицизма – церковь Вознесения (XVIII в.), самобытные слободские церкви, торговые площади, дом воеводы, странноприимный дом Щукиных, каменный дом купчихи Шевлягиной – почетной меценатки города; дома, где жили известные русские деятели –коломенский Арбат.
Пешеходная экскурсия по Кремлю – внешний осмотр стен и башен древнего кремля, территория коломенского кремля, Соборная площадь, Кафедральный Собор, Успенский Брусенский монастырь, Шатровая колокольня (17в.), Ново-Голутвин Свято-Троицкий женский монастырь, Пятницкие ворота и другие памятники истории и архитектуры 16-19 вв.
Переезд в Рязань (время в пути около 1,5 часов – 83 км).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Рязани.
Рязань – один из древнейших городов центральной России. Современная Рязань – это красивейший, богатый достопримечательностями город.
Вы побываете на самых красивых и исторически значимых улицах и площадях города, полюбуетесь необычными памятниками, например, самым известным «Грибы с глазами», также и познакомитесь с удивительными святынями города.
Знакомство с архитектурным ансамблем Рязанского Кремля.
Рязанский Кремль – уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников. В Кремле сохранены 24 памятника истории и архитектуры XII-XIX вв., в том числе, фрагменты древнего крепостного вала и ров, уникальный ансамбль гражданских построек XVII века и символ Рязани – грандиозный Успенский собор.
Прогулка по территории самостоятельно.
Посещение мемориального Музея-усадьбы академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.
Усадебный комплекс — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки. Этот уголок притягивает к себе гармонией, неизменным обаянием вечных человеческих ценностей — всем тем, без чего так трудно обойтись человеку.
В ходе экскурсии - визит в Дом науки, в котором представлена экспозиция, посвященная профессиональной деятельности Ивана Петровича. Экскурсоводы подробно и доступно расскажут обо всех научных изысканиях великого академика, в том числе связанных с пресловутой «собакой Павлова».
20:00 Размещение в отеле "Ловеч", г. Рязань – 1 ночь (Резервные отели: «Форум»,"Амакс Конгресс-отель").
Ужин в ресторане отеля (по выбранному тарифу).
Свободное время.
Касимов - Муром
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
08:30 Отправление в Касимов (время в пути около 2,5 часов – 160 км).
Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Касимову. Город отличает удивительная архитектура, объединившая традиции двух религий и культур: православной и мусульманской. Именно здесь на протяжении веков продолжается мирное соседство и дружба русских и татар!
Экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь, улицу Набережную и смотровую площадку на ней.
Вы проедете по центральным улицам города, на которых Вас встретят уникальные архитектурные ансамбли и здания, характерные только для Касимова. Вы узнаете историю «зеркального магазина», старейшего торгового дома, в котором до сих пор располагается крупный торговый центр; или, например, здания училища, в котором учебное заведение располагается уже более столетия.
Заканчивается экскурсионный маршрут знакомством с первым каменным храмом Касимова – Богоявленским – церковью с длительной и необычной историей, которая связана в том числе и с именем всемогущего императора Петра I.
Переезд в Муром (время в пути около 1,5 часов – 100 км).
14:30 Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Мурому с посещением исторического центра города.
Посещение Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи - покровителей любви и брака.
Осмотр Спасо-Преображенского монастыря – одного из древнейших монастырей России. Посещение смотровой площадки и набережной реки Оки.
В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.
Отправление во Владимир (время в пути около 2 часов – 130 км). Путевая информация.
20:00 Размещение в отеле «Князь Владимир», г. Владимир – 1 ночь (Резервные отели: «Амакс Золотое кольцо»,"Русская деревня").
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Владимир - Суздаль
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее путешествие во времена Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского.
Древний город встретит вас белокаменными памятниками XII века, величием соборов и очарованием церквей, аккуратными тихими улочками и просторными площадями.
В ходе экскурсии по Соборной площади вы увидите Дмитриевский собор (внешний осмотр) – удивительный памятник домонгольского белокаменного зодчества. Стены собора от пояса и до макушки покрыты сложной каменной резьбой, содержащей более 550 резных изображений.
Посещение Успенского собора познакомит вас с прекрасным образцом русской архитектуры XII века, которому было предначертано стать главным храмом Руси и «домом» Владимирской иконы Божией Матери. Здесь вы сможете увидеть его главное сокровище – 600-летние фрески Андрея Рублёва.
Экскурсия-прогулка по пешеходной Георгиевской улице, которая в настоящее время реконструирована в стиле XIX века: булыжная мостовая, старинные фонари, в прежнем виде предстала старая аптека. Вы пройдёте мимо пожарной каланчи к смотровой площадке, с высоты которой полюбуетесь видом на пойму реки Клязьмы и величественный Успенский кафедральный собор.
На улице вы встретите многочисленные скульптуры, в том числе – памятник художнику – напоминание о талантливых мастерах Владимирской школы живописи. Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника. Здесь много магазинчиков, в которых каждый найдёт себе сувенир по вкусу.
Переезд в Суздаль (~ 40 км, 1 час).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Суздалю.
Вы прогуляетесь по историческому центру города, по брусчатке торговой площади, где, помните, отплясывал Бальзаминов в культовом фильме. На торговой площади, как и сотни лет назад, тоже бойко торгуют. Десятки палаток завлекают своим пёстрым товаром – расписные валенки, шали и чашки и прочие чудесные штучки.
У стен Гостиных рядов вдоль Кремлёвской улицы ожидают ездоков богато украшенные конные экипажи.
В Суздале, кажется, застыло время: на узких и кривых, как и положено, улицах важно стоят богатые купеческие дома XIX в, поднимается кольцо городских валов. Со смотровой площадки на «убогих горах», открывается живописная панорама города.
Знакомство с городом продолжается в Суздальском Кремле (посещение территории), древнейшем архитектурном комплексе города, ведущем историю с X века. Могучий белокаменный ансамбль в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции.
Посещение Рождественского собора (интерьер), старейшее здание Суздаля, один из интереснейших памятников древнерусского зодчества, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Свободное время в центре города.
18:00 Отправление в Ростов Великий (время в пути около 2,5 часов – 160 км).
Размещение в отеле «Лион» 3*, г. Ростов Великий.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Ростов Великий - Переславль-Залесский
Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».
09:00 Ростов Великий, расположенный в Ярославской области, – один из древнейших и красивейших городов Золотого кольца России.
Первое упоминание о Ростове встречается в летописи "Повесть временных лет", а в 2012 город отпраздновал 1150-летие. Визитной карточкой Ростова Великого по праву является Ростовский кремль, расположенный в самом центре города и величественный Спасо-Яковлевский Дмитриевский монастырь.
Посещение Ростовского кремля – самого грандиозного сооружения города. Архитектурный ансамбль кремля состоит из трех частей: Архирейского двора, Соборной площади с Успенским собором и звонницей, и митрополичьего сада. Церкви Архиерейского двора соединены между собой с помощью переходов по крепостным стенам. Именно здесь проходили съемки так любимого нами фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Посещение музея «Ростовская финифть», где Вас ждет знакомство с уникальными изделиями фабрики, изготовленными в разные годы её выдающимися художниками и ювелирами, тайны технологии создания финифти и быта мастерских 19 в.
11:00 Переезд в Переславль-Залесский (~ 60 км, 1 час).
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.
Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Здесь жил и княжил Александр Невский, подолгу гостили российские государи – Иван III, Иван Грозный, Борис Годунов.
В конце XVII века на берегу озера Плещеева Петр I строил “потешную флотилию”, заложив тем самым основы российского военно-морского флота. Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями города: экскурсия по Красной (Соборной) Площади, внешний осмотр Горицкого Монастыря и Успенского Собора.
Обед в кафе города.
Посещение музея – усадьбы «Ботик Петра I» – музеи расскажет о жизни Петра, когда он еще мальчишкой организовал свою Потешную флотилию. В 1802 году был обнаружен бот «Фортуна» – единственное уцелевшее судно от всей флотилии и открыт один из первых провинциальных музеев России – Ботный дом.
16:00 Отправление в Москву (время в пути около 4 часов – 250 км.).
19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву, ст. метро ВДНХ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах. Размещение в отелях:
- «Ловеч 3*» г. Рязань;
- «Лион» 3*, г. Ростов Великий;
- «Князь Владимир»3*, г. Владимир.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:
|HB - завтрак, обед
|FB - завтрак, обед, ужин
|34 900
|38 900
Доплата за одноместное размещение – 7900 рублей.
Скидка для взрослого / ребенка (до 13 лет включительно) на дополнительном месте – 1000 / 1500 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Ловеч»
Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани. Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс.
Гостиница «Форум»
Конгресс-отель «Форум» — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и отличную кухню.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. В каждом есть ванная, телевизор, работает сеть Wi-Fi.
Территориально отель располагается вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.
Гостиница «Амакс Конгресс-отель»
«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в Рязани и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар.
Номерной фонд представлен 224 номерами с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной.
В каждом номере установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната со средствами личной гигиены, халатами и тапочками.
В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город. Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.
На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда.
Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.
Гостиница «Князь Владимир»
«Князь Владимир» – одна из владимирских гостиниц, главной философией которой является стремление к европейским стандартам и индивидуальный подход к каждому клиенту. Служба приема и размещения работает круглосуточно, предоставляется бесплатный Wi-fi и парковочные места.
В здании отеля, внешне напоминающем замок, четыре этажа. Номера поделены на категории – разместиться можно в более бюджетном или более элитном варианте.
В лобби-баре представлен весь ассортимент напитков, а в просторном ресторане гостям предложено меню, сочетающее в себе несколько известных кухонь. По запросу осуществляется кейтеринг.
Комплекс находится неподалеку от важных федеральных автотрасс, передвигаясь по которым можно попасть в Суздаль.
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимире на одной из главных улиц города. Здание выполнено в соответствии со всеми современными требованиями.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс».
С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Гостиница «Русская Деревня»
Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.
К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.
В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть кафе и магазин.
Рядом располагаются парк «Дружба» – 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» – 6 км, до аэропорта «Владимир» – 1,6 км.
Лионъ
Гостиничный комплекс «Лионъ» находится в Ростове Великом. Здание, в котором находится объект размещения, является памятником архитектуры XVIII века.
Несмотря на историческую ценность дома, номера полностью соответствуют современным требованиям и оформлены в европейском стиле. В каждом оборудован индивидуальный санузел с душевой кабиной.
Питание организовано в ресторане, в меню сочетаются изысканные и современные блюда из набора свежих продуктов.
В 5 минутах езды расположен берег озера Неро. Железнодорожный вокзал удален на 2 километра.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельными креслами, системой климат-контроля, видео-монитором)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Выбор места в автобусе 1600 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как распределяются места в автобусе?
- Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет).
- Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
- Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.