О Олеся Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

О Ольга Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.

А Альфия Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.

С Сергей Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

А Андрей Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.