Главные экскурсионные места в Рязани

Найдено 5 туров в категории «Популярные места» в Рязани, цены от 10 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Начало: Москва
6 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 12 390 за человека
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
от 13 300 за человека
Масленичный разгуляй по Рязани и области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 10 900 за человека
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
15 июня в 10:05
13 июля в 10:05
от 10 600 за человека
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: По календарю
29 июня в 10:05
27 июля в 10:05
от 10 300 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
  2. Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
  3. Масленичный разгуляй по Рязани и области
  4. В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
  5. Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
Какие места ещё посмотреть в Рязани
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Солотча
Сколько стоит тур в Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Популярные места" можно забронировать 5 авторских туров от 10 300 до 13 300. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Рязани на 2024 год по теме «Популярные места», 6 ⭐ отзывов, цены от 10300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам