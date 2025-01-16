Экскурсионные туры на 4 дня в Рязани

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Рязани, цены от 20 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
На байдарках по реке Пра за 4 дня. Сплав в Рязанской области
На байдарках
4 дня
3 отзыва
На байдарках по реке Пра за 4 дня. Сплав в Рязанской области
Начало: Рязань
28 июн в 10:00
8 авг в 10:00
20 000 ₽ за человека
Край, воспетый поэтом. Тур по Рязанской области весной и летом
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Край, воспетый поэтом. Тур по Рязанской области весной и летом
Начало: Россия, Рязань
8 мая в 10:00
10 июл в 10:00
29 300 ₽ за человека
Земля, воспетая поэтом. Зимний тур по Рязанской области
На автобусе
4 дня
-
15%
3 отзыва
Земля, воспетая поэтом. Зимний тур по Рязанской области
Начало: Россия, Рязань
3 янв в 10:00
от 34 100 ₽40 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Некрасова
    16 января 2025
    Земля, воспетая поэтом. Зимний тур по Рязанской области
    Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
    Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными
  • И
    Ирина
    13 января 2025
    Земля, воспетая поэтом. Зимний тур по Рязанской области
    Тур "Пермский край - впечатлений через край" организован, в целом, хорошо. Есть только одно пожелание. Перед экскурсией в Каменный город,
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    особенно в зимний период, стоит предупреждать туристов, что посещение данного объекта может вызвать проблемы у людей с недостаточной физической подготовкой, а также у людей старшего возраста. В самом Каменном городе вопросы безопасности находятся пока не на должном уровне.

  • М
    Мария
    12 января 2025
    Земля, воспетая поэтом. Зимний тур по Рязанской области
    Были удивлены, что принимающая сторона не местная, а из Санкт-Петербурга. При бронировании тура была заявлена одна гостиница, близко к самому
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    центру. По факту оказалась гостиница Октябрьская, якобы 4 звезды и, в описании 1.5 км до центра. Однако, до ближайшей остановки трамвая идти минут 15 пешком, а до Плотинки 4 км!!! Еда так себе, не очень вкусная, а ресторан вечером работает только до 19.30, соответственно, ужинать надо идти в другое место. Наиболее приличное мы нашли в 20 минутах ходьбы. И, что было с нами впервые - номер не убрали ни разу, только выносили мусор и всё! Программа, в принципе составлена неплохо. Но было два момента, которые хотелось вы отметить. Во-первых, центр "Царский". Его, в принципе можно и не включать в экскурсию, а ограничиться Ганиной Ямой, там интереснее, а экскурсии, получается, дублируют друг друга в один день. Его можно рекомендовать для самостоятельного посещения. Во-вторых - обед в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего. Хлеб, сахар и сметана были не оплачены, люди были удивлены и сильно возмущались. Столовая находится в промзоне, с живописым видом на разноцветный дым из труб завода, далеко от центра города, тратится время на переезды, а его можно было бы провести в музее или гуляя по новой набережной, что мы, к сожалению, не сделали. В целом тур хороший, мы рекомендуем к посещению, но с исправлением всех указанных недостатков.

  • Л
    Леонид
    5 августа 2024
    На байдарках по реке Пра за 4 дня. Сплав в Рязанской области
    Все четко - по существу.
    Все четко - по существуВсе четко - по существу
  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    На байдарках по реке Пра за 4 дня. Сплав в Рязанской области
    Прекрасная организация, прекрасная река и прекрасная погода!
  • М
    Максим
    13 августа 2022
    На байдарках по реке Пра за 4 дня. Сплав в Рязанской области
    Замечательный поход по Пре! Инструкторы Елена и Илья очень внимательны и профессиональны! Природа - нет слов, очень впечатляет! Забыли про все проблемы!

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «4-дневные туры»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На байдарках по реке Пра за 4 дня. Сплав в Рязанской области
  2. Край, воспетый поэтом. Тур по Рязанской области весной и летом
  3. Земля, воспетая поэтом. Зимний тур по Рязанской области
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Сколько стоит тур в Рязани в мае 2025
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