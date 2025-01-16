28 июн в 10:00
8 авг в 10:00
20 000 ₽ за человека
Край, воспетый поэтом. Тур по Рязанской области весной и летом
Начало: Россия, Рязань
8 мая в 10:00
10 июл в 10:00
29 300 ₽ за человека
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15%
Земля, воспетая поэтом. Зимний тур по Рязанской области
Начало: Россия, Рязань
3 янв в 10:00
от 34 100 ₽
40 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННекрасова16 января 2025Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
- ИИрина13 января 2025Тур "Пермский край - впечатлений через край" организован, в целом, хорошо. Есть только одно пожелание. Перед экскурсией в Каменный город,
- ММария12 января 2025Были удивлены, что принимающая сторона не местная, а из Санкт-Петербурга. При бронировании тура была заявлена одна гостиница, близко к самому
- ЛЛеонид5 августа 2024Все четко - по существу.
- ИИрина2 августа 2024Прекрасная организация, прекрасная река и прекрасная погода!
- ММаксим13 августа 2022Замечательный поход по Пре! Инструкторы Елена и Илья очень внимательны и профессиональны! Природа - нет слов, очень впечатляет! Забыли про все проблемы!
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