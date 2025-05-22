читать дальше хотелось уходить, хотелось слушать и слушать. Прекрасный художественный музей. Спасибо за музыкальную гостиную! С большим наслаждением послушали музыку и песни на стихи С Есенина. Замечательная гостиница. Уютно, красиво! Вкусная еда! Мне все очень понравилось.

Очень понравился тур. Все экскурсоводы в музеях достойны наивысшей похвалы. Так захватывающе и интересно рассказывали, что невозможно было оторваться, не