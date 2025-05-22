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Выходные по-рязански. Коломна - Константиново - Рязань. Зимний тур
Начало: Москва / Владимир
4 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 13 900 ₽
15 000 ₽ за человека
Выходные по-рязански. Коломна - Константиново - Рязань
Начало: Москва
12 июл в 10:00
2 авг в 10:00
от 13 900 ₽ за человека
26 июл в 10:00
11 окт в 10:00
13 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина22 мая 2025Я очень довольна поездкой и хочу поставить 10 из 10 за отличную организацию и планирование. Обращусь в компанию еще!
- ВВиктор22 мая 2025Гиды профи - Ольга класс!
- ННаталья21 мая 2025Хороший тур-гид. Хорошо поданная путевая информация и организация мероприятий в поездке.
- ННаталья13 мая 2025Все понравилось.
- ГГульнара11 мая 2025Очень понравились Рязань и Нижний Новгород. Прекрасная, шикарная экскурсия на родину Есенина! Море впечатлений и эмоций от тура. Спасибо огромное 🙏❤️»
- ООникиенко15 октября 2024Очень понравился тур. Все экскурсоводы в музеях достойны наивысшей похвалы. Так захватывающе и интересно рассказывали, что невозможно было оторваться, не
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Село Константиново»
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