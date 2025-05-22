Село Константиново – туры в Рязани

Найдено 3 тура в категории «Село Константиново» в Рязани, цены от 13 800 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Выходные по-рязански. Коломна - Константиново - Рязань. Зимний тур
На автобусе
2 дня
-
7%
3 отзыва
Выходные по-рязански. Коломна - Константиново - Рязань. Зимний тур
Начало: Москва / Владимир
4 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 13 900 ₽15 000 ₽ за человека
Выходные по-рязански. Коломна - Константиново - Рязань
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Выходные по-рязански. Коломна - Константиново - Рязань
Начало: Москва
12 июл в 10:00
2 авг в 10:00
от 13 900 ₽ за человека
Есенин - России стихотворная душа. Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Есенин - России стихотворная душа. Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
Начало: Москва
26 июл в 10:00
11 окт в 10:00
13 800 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Село Константиново»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Есенин - России стихотворная душа. Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
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Сколько стоит тур в Рязани в июне 2025
Сейчас в Рязани в категории "Село Константиново" можно забронировать 3 тура от 13 800 до 13 900 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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