«Есенин - России стихотворная душа». Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область

«Есенин - России стихотворная душа»
Приглашаем вас в увлекательный тур по Рязанской области. Рязанская земля по праву может гордиться своим прошлым. Она явилась родиной многих выдающихся людей.

Почти четыре столетия стоит на живописном высоком берегу реки
читать дальше

Оки село Константиново, известное тем, что здесь 3 октября 1895 года родился русский поэт Сергей Александрович Есенин. Здесь прошли его детство и юность. Никого не оставит равнодушным живописная природа села и его окрестностей. Попадая в Константиново, понимаешь, что здесь не мог не родится поэт.

5
3 отзыва
«Есенин - России стихотворная душа». Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
«Есенин - России стихотворная душа». Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
«Есенин - России стихотворная душа». Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Село Константиново. Переезд в Рязань

Сбор группы с 07:45 на платформе у первого вагона из центра станции метро Котельники. Встречает гид с табличкой с названием тура.

Выезд из Москвы в Константиново в 08:00. Ожидание опоздавших не более 5 минут.

Переезд в Константиново (190 км).

Рязанская земля по праву может гордиться своим прошлым. Она явилась родиной многих выдающихся людей, оказавших значительное влияние на развитие передовой русской научной мысли, литературы и искусства, мировой науки и культуры. Почти четыре столетия стоит на живописном высоком берегу реки Оки село Константиново, известное тем, что здесь 3 октября 1895 года родился русский поэт Сергей Александрович Есенин. Здесь прошли его детство и юность.

В ходе нашей экскурсии на Родину поэта, нам предстоит посещение следующих экспозиций: Мемориальная усадьба родителей С. А. Есенина, Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Усадьба Л. И. Кашиной, Музей поэмы "Анна Снегина", Литературный музей, Каретный двор.

Обед в кафе в Константиново.

Простившись с Константиновым, мы отправимся в расположенный неподалеку Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь, который очень любил и часто посещал С. Есенин. Колокольню монастыря видно издалека, она всего лишь на 5 метров ниже, чем колокольня Ивана Великого в московском кремле. Обитель является одной из древнейших в Рязанской епархии. В Успенском соборе полюбуемся фарфоровым иконостасом, завораживающим своей красотой.

Переезд в г. Рязань.

Размещение в отеле "Форум" 4*. Резервный отель "Рязань".

Ужин в отеле (за доп. плату) — 500 руб.

Село Константиново. Переезд в РязаньСело Константиново. Переезд в РязаньСело Константиново. Переезд в РязаньСело Константиново. Переезд в РязаньСело Константиново. Переезд в РязаньСело Константиново. Переезд в Рязань
2 день

Обзорная экскурсия по Рязани. Возвращение в Москву

Завтрак в отеле "шведский стол".

Обзорная экскурсия по Рязани — одному из древнейших городов центральной России. Многое от красоты и величия прошлого удалось сохранить и до наших дней. Убедимся в этом, совершив экскурсию по городу: Кремль; Соборная площадь с памятником Олегу Рязанскому; Гостиный двор; здание Дворянского собрания Рязанской губернии; памятники Евпатию Коловрату; великому поэту Сергею Есенину и др.

Далее нас ожидает красивое художественно-музыкальное представлениеэкскурсия в Рязанский художественный музей, который называют Рязанской Третьяковкой — одну из российских сокровищниц изобразительного искусства. В настоящее время коллекция музея насчитывает около 12000 произведений отечественного и западноевропейского искусства XV-XX веков разных видов и жанров. Наиболее значительной частью собрания является раздел русского искусства. Среди прославленных имен мастеров отечественного искусства — В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, А. К. Айвазовский, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. А. Серов, скульпторы С. Т. Коненков, А. С Голубкина и многие другие.

В продолжение программы мы переместимся в бальный зал, «Музыкальную гостиную», где в исполнении солистов Рязанского музыкального театра насладимся небольшим концертом, состоящим из известных романсов и популярных классических музыкальных произведений.

Обед в кафе города.

Переезд в Спас-Клепики.

Спас-Клепики, самый маленький город Рязанской области, живописно раскинувшийся на берегах двух рек — Пры и Совки. Спас-Клепики официально считаются столицей Мещёры. Город стал известен, прежде всего, благодаря литературе. Здесь спас-клепиковская учительская школа стала для С. Есенина вариантом пушкинского Лицея. О Спас-Клепиках писал Паустовский — самый убедительный певец таинственной Мещёрской стороны.

Посетим мемориальный музей Сергея Есенина, который провёл в городе годы своего отрочества и учился в здешней школе. Многое узнаем не только о жизни и творчестве поэта, но и обо всём, что касалось повседневной жизни его современников.

По окончании экскурсионной программы возвращаемся в Москву к станции метро Котельники.

Прибытие ориентировочно в 21:20-22:00.

Обзорная экскурсия по Рязани. Возвращение в МосквуОбзорная экскурсия по Рязани. Возвращение в МосквуОбзорная экскурсия по Рязани. Возвращение в МосквуОбзорная экскурсия по Рязани. Возвращение в МосквуОбзорная экскурсия по Рязани. Возвращение в МосквуОбзорная экскурсия по Рязани. Возвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Рязани.

Стоимость тура на 1 взрослого в рублях:

Форум 4* (Рязань), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный
12.10.24128001280014530
30.11.24128001280014530

Размещение в трёхместном номере «под запрос».

Подселение в двухместный номер «под запрос».

Варианты проживания

Форум Рязань 4

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.

Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.

Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.

Форум Рязань 4Форум Рязань 4Форум Рязань 4Форум Рязань 4Форум Рязань 4Форум Рязань 4Форум Рязань 4Форум Рязань 4Форум Рязань 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере в отеле 1 ночь
  • Питание (1 завтрак, 2 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида - сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Проезд до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важная информация

Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.

При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.

При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
17 сен 2024
Все организованно на высшем уровне. Трансфер-новые, комфортные автобусы с аккуратными водителями. Всегда всё вовремя!
Т
17 сен 2024
Всё было отлично. Спасибо!
М
16 сен 2024
Впечатлений масса, всего не описать. Буду в дальнейшем пользоваться услугами этого туроператора.

Тур входит в следующие категории Рязани

Похожие туры из Рязани

Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
23 ноя в 10:00
от 13 600 за человека
Земля, воспетая поэтом. Тур по Рязанской области
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Земля, воспетая поэтом. Тур по Рязанской области
Начало: Россия, Рязань
2 янв в 10:00
от 30 100 за человека
Рязанская зима. Музеи и Есенинские стихи
3 отзыва
2 дня
Рязанская зима. Музеи и Есенинские стихи
Начало: Рязань
5 янв в 10:00
от 13 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рязани
Все туры из Рязани
ХорошоТам