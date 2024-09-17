Почти четыре столетия стоит на живописном высоком берегу реки
Программа тура по дням
Село Константиново. Переезд в Рязань
Сбор группы с 07:45 на платформе у первого вагона из центра станции метро Котельники. Встречает гид с табличкой с названием тура.
Выезд из Москвы в Константиново в 08:00. Ожидание опоздавших не более 5 минут.
Переезд в Константиново (190 км).
Рязанская земля по праву может гордиться своим прошлым. Она явилась родиной многих выдающихся людей, оказавших значительное влияние на развитие передовой русской научной мысли, литературы и искусства, мировой науки и культуры. Почти четыре столетия стоит на живописном высоком берегу реки Оки село Константиново, известное тем, что здесь 3 октября 1895 года родился русский поэт Сергей Александрович Есенин. Здесь прошли его детство и юность.
В ходе нашей экскурсии на Родину поэта, нам предстоит посещение следующих экспозиций: Мемориальная усадьба родителей С. А. Есенина, Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Усадьба Л. И. Кашиной, Музей поэмы "Анна Снегина", Литературный музей, Каретный двор.
Обед в кафе в Константиново.
Простившись с Константиновым, мы отправимся в расположенный неподалеку Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь, который очень любил и часто посещал С. Есенин. Колокольню монастыря видно издалека, она всего лишь на 5 метров ниже, чем колокольня Ивана Великого в московском кремле. Обитель является одной из древнейших в Рязанской епархии. В Успенском соборе полюбуемся фарфоровым иконостасом, завораживающим своей красотой.
Переезд в г. Рязань.
Размещение в отеле "Форум" 4*. Резервный отель "Рязань".
Ужин в отеле (за доп. плату) — 500 руб.
Обзорная экскурсия по Рязани. Возвращение в Москву
Завтрак в отеле "шведский стол".
Обзорная экскурсия по Рязани — одному из древнейших городов центральной России. Многое от красоты и величия прошлого удалось сохранить и до наших дней. Убедимся в этом, совершив экскурсию по городу: Кремль; Соборная площадь с памятником Олегу Рязанскому; Гостиный двор; здание Дворянского собрания Рязанской губернии; памятники Евпатию Коловрату; великому поэту Сергею Есенину и др.
Далее нас ожидает красивое художественно-музыкальное представление — экскурсия в Рязанский художественный музей, который называют Рязанской Третьяковкой — одну из российских сокровищниц изобразительного искусства. В настоящее время коллекция музея насчитывает около 12000 произведений отечественного и западноевропейского искусства XV-XX веков разных видов и жанров. Наиболее значительной частью собрания является раздел русского искусства. Среди прославленных имен мастеров отечественного искусства — В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, А. К. Айвазовский, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. А. Серов, скульпторы С. Т. Коненков, А. С Голубкина и многие другие.
В продолжение программы мы переместимся в бальный зал, «Музыкальную гостиную», где в исполнении солистов Рязанского музыкального театра насладимся небольшим концертом, состоящим из известных романсов и популярных классических музыкальных произведений.
Обед в кафе города.
Переезд в Спас-Клепики.
Спас-Клепики, самый маленький город Рязанской области, живописно раскинувшийся на берегах двух рек — Пры и Совки. Спас-Клепики официально считаются столицей Мещёры. Город стал известен, прежде всего, благодаря литературе. Здесь спас-клепиковская учительская школа стала для С. Есенина вариантом пушкинского Лицея. О Спас-Клепиках писал Паустовский — самый убедительный певец таинственной Мещёрской стороны.
Посетим мемориальный музей Сергея Есенина, который провёл в городе годы своего отрочества и учился в здешней школе. Многое узнаем не только о жизни и творчестве поэта, но и обо всём, что касалось повседневной жизни его современников.
По окончании экскурсионной программы возвращаемся в Москву к станции метро Котельники.
Прибытие ориентировочно в 21:20-22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Рязани.
Стоимость тура на 1 взрослого в рублях:
Форум 4* (Рязань), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|12.10.24
|12800
|12800
|14530
|30.11.24
|12800
|12800
|14530
Размещение в трёхместном номере «под запрос».
Подселение в двухместный номер «под запрос».
Варианты проживания
Форум Рязань 4
Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере в отеле 1 ночь
- Питание (1 завтрак, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида - сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.
При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.
При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.