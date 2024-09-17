1 день

Село Константиново. Переезд в Рязань

Сбор группы с 07:45 на платформе у первого вагона из центра станции метро Котельники. Встречает гид с табличкой с названием тура.

Выезд из Москвы в Константиново в 08:00. Ожидание опоздавших не более 5 минут.

Переезд в Константиново (190 км).

Рязанская земля по праву может гордиться своим прошлым. Она явилась родиной многих выдающихся людей, оказавших значительное влияние на развитие передовой русской научной мысли, литературы и искусства, мировой науки и культуры. Почти четыре столетия стоит на живописном высоком берегу реки Оки село Константиново, известное тем, что здесь 3 октября 1895 года родился русский поэт Сергей Александрович Есенин. Здесь прошли его детство и юность.

В ходе нашей экскурсии на Родину поэта, нам предстоит посещение следующих экспозиций: Мемориальная усадьба родителей С. А. Есенина, Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Усадьба Л. И. Кашиной, Музей поэмы "Анна Снегина", Литературный музей, Каретный двор.

Обед в кафе в Константиново.

Простившись с Константиновым, мы отправимся в расположенный неподалеку Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь, который очень любил и часто посещал С. Есенин. Колокольню монастыря видно издалека, она всего лишь на 5 метров ниже, чем колокольня Ивана Великого в московском кремле. Обитель является одной из древнейших в Рязанской епархии. В Успенском соборе полюбуемся фарфоровым иконостасом, завораживающим своей красотой.

Переезд в г. Рязань.

Размещение в отеле "Форум" 4*. Резервный отель "Рязань".

Ужин в отеле (за доп. плату) — 500 руб.