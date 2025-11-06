Добрый день, дорогие путешественники! Предлагаю вам короткую нескучную обзорную прогулку по Рыбинску — городу купцов и бурлаков. За 1 час с небольшим мы увидим самые главные достопримечательности города.
Описание экскурсииДобро пожаловать в Рыбинск! Этот город уникален по многим причинам. Во-первых, это город-купец, где в XIX веке активно развивались торговля и промышленность. Во-вторых, это город бурлаков, ведь именно здесь работали люди, которые тянули баржи и другие суда вверх по течению Волги. И наконец, это город-музей старинной вывески под открытым небом, где можно увидеть множество вывесок, выполненных в старом стиле. Мы начнем нашу прогулку с памятника бурлаку, который является символом города. Затем прогуляемся по набережной Волги, где можно насладиться прекрасными видами. Также увидим старинные купеческие дома, памятники, улицы и площади, которые помогут окунуться в атмосферу прошлого. И конечно же, мы не сможем пройти мимо знаменитых рыбинских вывесок, которые станут отличным фоном для фотографий. Уверена, что экскурсия по Рыбинску оставит у вас незабываемые впечатления, поможет лучше понять и полюбить этот колоритный город.
экскурсию можно заказать в промежутке с 9.00 до 20.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник бурлаку
- Набережная Волги
- Старинные купеческие дома
- Исторические памятники и мемориалы
- Улицы и площади старого Рыбинска
- Музей старинной вывески под открытым небом
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Рыбинск, Волжская наб., д. 4, у памятник Бурлаку
Завершение: Улица Стоялая
Когда и сколько длится?
Когда: экскурсию можно заказать в промежутке с 9.00 до 20.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
6 ноя 2025
Брали Экспресс-экскурсию по Рыбинску. Огромное спасибо организатору Дарье Михайловой! За полтора часа она рассказала нам историю города, показала все основные достопримечательности и ответила на все наши вопросы. Нас было 5 взрослых и ребенок 10 лет. Всем было интересно и познавательно! Спасибо!
А
Анна
19 окт 2025
Спасибо гиду за увлекательную экскурсию, было очень интересно, узнали много фактов из истории города Рыбинска.
Н
Наталья
19 окт 2025
Очень довольны экскурсией. Гулять по Рыбинску с Дарьей было очень легко и непринужденно, она познакомила нас с основными достопримечательностями Рыбинска, историей города и рассказала интересные факты, о которых мы не знали. Рекомендую!
Е
Евгения
14 окт 2025
Прекрасный экскурсовод Дарья Михайловна за всего лишь час провела нас по основным улочкам города, рассказав очень увлекательные истории о Рыбинске.
М
Марина
18 сен 2025
А
Александра
15 сен 2025
Очень приятный экскурсовод Дарья. У нас было ограничено время и эта часовая прогулку было то,что надо. Интересный рассказ о городе. видно,что Дарья очень любит свой город.
А
Александр
4 сен 2025
Очень интересно и увлекательно. Час пролетел не заметно. Большое спасибо! Дарья с такой любовью рассказывала про Рыбинск что мы тоже его полюбили.
Е
Елена
28 авг 2025
Экскурсия от Дарьи прошла в неспешной прогулке и непринуждённой беседе. Осмотрели основные места исторического центра, получили рекомендации что ещё можно посетить.
М
Маргарита
24 авг 2025
О
Ольга
18 авг 2025
Благодарна Дарье за познавательную экскурсию по Рыбинск. Интересно узнавать историю города и страны с таким гидом. Всем рекомендую воспользоваться помощью Дарьи при помещении этого красивого города.
Д
Дмитрий
11 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Живая. С общением, интересными деталями.
Т
Татьяна
10 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия по Рыбинску, которую провела прекрасный гид Дарья! Видно, что Дарья живёт этим, обожает свой город, отвечает на все дополнительные вопросы. Приятно, когда гид так вовлечён в процесс, знает много необычных фактов и историй, рассказывает о Рыбинске с любовью, доступным языком, экскурсия была интересна детям и взрослым.
А
Анна
26 июл 2025
Отличная экскурсия, все понравилось!
Е
Екатерина
15 июл 2025
М
Марина
14 июл 2025
Большое спасибо Даше за экскурсию, очень понравилось, она очень приятно и тепло рассказывала про свой город и спасибо что из за жары перенесли время экскурсии на вечер.
Входит в следующие категории Рыбинска
Похожие экскурсии из Рыбинска
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеРыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Сегодня в 13:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеРыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Узнайте о судьбе Рыбинска и исчезнувшей Мологи. Посетите исторические места и макет затопленного города, погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 15 чел.