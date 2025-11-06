Е Елена Брали Экспресс-экскурсию по Рыбинску. Огромное спасибо организатору Дарье Михайловой! За полтора часа она рассказала нам историю города, показала все основные достопримечательности и ответила на все наши вопросы. Нас было 5 взрослых и ребенок 10 лет. Всем было интересно и познавательно! Спасибо!

А Анна Спасибо гиду за увлекательную экскурсию, было очень интересно, узнали много фактов из истории города Рыбинска.

Н Наталья Очень довольны экскурсией. Гулять по Рыбинску с Дарьей было очень легко и непринужденно, она познакомила нас с основными достопримечательностями Рыбинска, историей города и рассказала интересные факты, о которых мы не знали. Рекомендую!

Е Евгения Прекрасный экскурсовод Дарья Михайловна за всего лишь час провела нас по основным улочкам города, рассказав очень увлекательные истории о Рыбинске.

А Александра Очень приятный экскурсовод Дарья. У нас было ограничено время и эта часовая прогулку было то,что надо. Интересный рассказ о городе. видно,что Дарья очень любит свой город.

А Александр Очень интересно и увлекательно. Час пролетел не заметно. Большое спасибо! Дарья с такой любовью рассказывала про Рыбинск что мы тоже его полюбили.

Е Елена Экскурсия от Дарьи прошла в неспешной прогулке и непринуждённой беседе. Осмотрели основные места исторического центра, получили рекомендации что ещё можно посетить.

О Ольга Благодарна Дарье за познавательную экскурсию по Рыбинск. Интересно узнавать историю города и страны с таким гидом. Всем рекомендую воспользоваться помощью Дарьи при помещении этого красивого города.

Д Дмитрий Прекрасная экскурсия. Живая. С общением, интересными деталями.

Т Татьяна Нам очень понравилась экскурсия по Рыбинску, которую провела прекрасный гид Дарья! Видно, что Дарья живёт этим, обожает свой город, отвечает на все дополнительные вопросы. Приятно, когда гид так вовлечён в процесс, знает много необычных фактов и историй, рассказывает о Рыбинске с любовью, доступным языком, экскурсия была интересна детям и взрослым.

А Анна Отличная экскурсия, все понравилось!

