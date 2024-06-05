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🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 29 отзывов Еры и яти, купцы и бурлаки: Путешествие по историческому Рыбинску Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю о прошлом города Начало: Красная площадь, д. Мастерская Молога-керамика 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 134 отзыва Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города Начало: На Волжской набережной 3 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 146 отзывов Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции Начало: На Красной площади в Рыбинске от 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 6 отзывов Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия Начало: Возле Спасо-Преображенского собора 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом Начало: На ул. Стоялой 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 87 отзывов Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову 3 300 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 11 отзывов Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города Начало: У чугунной беседки-ротонды от 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв «Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города Начало: На Волжской набережной 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Атмосферный Рыбинск: путешествие по историческим кварталам Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого века Начало: Красная площадь Расписание: Вообще - в любой день в любое время, но уточняйте по моей занятости от 3 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Путешествие по Рыбинску: от городских достопримечательностей до Рыбинского водохранилища Погрузитесь в историю Рыбинска и Рыбинского водохранилища, узнайте уникальные факты и насладитесь красотой этих мест Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время от 5 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Покажите Рыбинск, please: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по Рыбинску, узнайте его историю и легенды, почувствуйте атмосферу города вместе с нами Начало: Ул. Стоялая, у памятника Ушакову 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Уникальная экскурсия по Рыбинску: от купеческих домов до храмов Познакомьтесь с Рыбинском ближе! Исследуйте купеческие здания, храмы и уникальные памятники, наслаждаясь видами на крупнейшее рукотворное море в Европе Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Рыбинск - застывшая история: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Рыбинск - уютный город на Волге с богатой историей. Увидите знаковые достопримечательности и узнаете интересные факты о купеческом прошлом Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.) Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 900 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Индивидуальная велоэкскурсия по Рыбинску: погружение в историю города Велосипедная экскурсия по старому Рыбинску позволит увидеть больше за меньшее время. Исторические кварталы, бурлаки, меценаты и многое другое ждут вас Начало: Крестовая, 70 Расписание: Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом) от 3 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Рыбинск: по следам съемочных групп Прогулка по Рыбинску, где снимались культовые фильмы и сериалы. Увидим кадры и видеофрагменты, узнаем историю выдающихся деятелей кино Начало: Памятник паровозу Л-5270 на Вокзальной площади Расписание: в любой день, в любое время - по договоренности от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 2 отзыва Индивидуальная квест-экскурсия в историческом центре Рыбинска Приглашаем на увлекательное путешествие по купеческому Рыбинску. Откройте город под новым углом с аудиогидом, пройдите по местам съемок и архитектурным шедеврам Начало: Красная площадь, памятник Ленину 750 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Рыбинск и Молога: историческое путешествие и архитектурное наследие Погрузитесь в историю Рыбинска и затопленной Мологи в компании опытного гида. Откройте уникальные страницы прошлого Начало: Ул. Крестовая, д. 2 Расписание: По согласованию 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Волжский променад: индивидуальная экскурсия по Рыбинску Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить - всего 2 км! Прогуляемся по набережной Волги и вернёмся по просторной Крестовой улице Начало: Улица Кирова, Волжская набережная (смотровая) Расписание: Согласно расписанию в календаре от 3 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи Узнайте историю затопленных территорий Рыбинского моря и судьбу Мологи. Погружение в прошлое через прогулку по сохранившимся местам Начало: Волжская набережная, 4, Рыбинск Расписание: См. календарь от 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Рыбинск: экскурсия Рыбная слобода - Волжское очарование, путешествие в историю Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет насыщенная программа и встреча с величием Волги Начало: По договорённости Расписание: По договорённости 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Рыбинск - Волжское очарование: экскурсия по городу на Волге Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени Начало: По договорённости Расписание: По договорённости 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Литературный Рыбинск: экскурсия с посещением музея - погружение в историю Погрузитесь в мир литературы Рыбинска, где каждый уголок хранит истории великих писателей и поэтов Начало: Памятник Ушакову на ул. Стоялой Расписание: Согласно расписанию от 3 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?» Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых Начало: У Старой Хлебной биржи 3 100 ₽ за всё до 4 чел.