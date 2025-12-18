Описание фото-прогулкиПройдём по исторической части Рыбинска, вдохновимся стариной и современностью купеческого города, сделаем фото в живописных локациях. После прогулки в течение 1-3 дней вы получите на свой электронный адрес 50 фото в ретуши, остальные исходники в цветокор
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Прогуляемся по Волжской набережной, увидим аутентичные фасады зданий, стилизованные под старину вывески магазинов, Волжский мост, Спасо-Преображенский собор, хлебную биржу, памятники Льву Ошанину и бурлаку
- Посетим бульвар на берегу Черёмухи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Ярославская область, Рыбинск, Центральный микрорайон
Завершение: Бульварная ул
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
