Фотосессии в Рыбинске с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Рыбинске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
Пешая
2 часа
17 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
«После неспешной прогулки вас ждёт фотосессия»
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:30
5990 ₽ за всё до 5 чел.
Старый Рыбинск: фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Старый Рыбинск: фотопрогулка
Пройти по исторической части города и получить на память яркие снимки
Начало: На ул. Стоялая
«Вы будете наслаждаться красотой Рыбинска, а я поймаю самые тёплые моменты — и сохраню их для вас на атмосферных фотографиях»
Завтра в 08:00
9 ноя в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка «Старый Рыбинск»
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка «Старый Рыбинск»
Начало: Россия, Ярославская область, Рыбинск, Центральный ...
Сегодня в 08:00
9 ноя в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зверева
    19 августа 2025
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Мы приехали в г. Рыбинск из Москвы. Нас встретили экскурсовод Татьяна и фотограф Вячеслав.
    Татьяна, доброжелательный и чуткий человек, энергичная, влюблённая
    в свой город и свою работу, рассказала нам много интересного о Рыбинске.
    А Вячеслав сделал большое количество чудесных фотографий, которые будут напоминать нам о поездке. Мы почувствовали себя желанными гостями этого замечательного города. Спасибо им большое.

  • Д
    Денис
    1 августа 2025
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Нам всё понравилось. Может быть Татьяна и не совсем похожа на экскурсовода в привычном понимании этого слова.
    Но видно что она
    очень увлечённый человек, любящий родной город и умеющий эту любовь передать другим людям. Было интересно и познавательно.

    Вячеслав — замечательный фотограф, благодаря которому память о посещении Рыбинска останется у вас навсегда.

    Рекомендую экскурсию, своих денег более чем стоит.

  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Лёгкая прогулка с юмором по центру Рыбинска. Глубинных знаний мы не искали, атмосфера комфортная и радушная. Сюда за колоритом.
  • С
    Стратунова
    7 июля 2025
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Вячеслав- профессионал своего дела в отрасли фотографии, с ним провели час в увлекательной беседе и неспеша между делом фотографировались. Татьяна
    - мой идеал, я хотела бы быть таким живчиком лет через 10-20-30, знать и любить так свой город и знать историю отечества, мне было тепло и комфортно.

  • И
    Ирина
    9 июня 2025
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Были в Рыбинске 9 июня 2025, взяли вечернюю экскурсию.
    За час мы узнали основную информацию и главные исторические факты о городе,
    узнали и увидели основные достопримечательности города. При этом на следующий жень у нас уже сформировался план прогулки исходя из рассказанного, увиденного и рекомендованного Татьяной.
    За второй час прогулки погулялись прекрасным фотографом Вячеславом и получили прекрасные фото на память о путешествии!

    Прикреплённые фотки сделали самостоятельно

  • И
    Ирина
    18 мая 2025
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Приезжая в новый для себя город, хочется узнать его историю, запечатлеть свой визит не только в памяти, но и в
    красивых профессиональных фото. И с этим прекрасно справились Татьяна и Вячеслав. Это действительно профессионалы своего дела, влюбленные в свое дело и в свой город. Эта любовь настолько передается, что хочется вернуться еще раз в Рыбинск и еще раз прогуляться по нему, прослушав новые факты и легенды о городе, и запечатлев свою поездку в красивых, ярких, неповторимых фото!

  • Л
    Лана
    16 мая 2025
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Хочу поблагодарить Вячеслава за проделанную работу. Вы замечательный фотограф, и с вами было легко на фотосессии, желаю вам гармонии! БЛАГОДАРЮ! ❣️А также выражаю большую благодарность гиду-экскурсоводу Татьяне. Отличное знание всех мест, достопримечательностей и истории!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ☺️
  • У
    Ульяна
    5 апреля 2025
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Очень понравилась экскурсия и фотосессия, получили около 20 красочных фото, сам рассказ был также очень увлекательным
  • Н
    Наталия
    4 сентября 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Достойно. Содержательно. Душевно!!! Отдельное спасибо фотографу Вячеславу за профессионализм и доброжелательность.
  • И
    Ирина
    28 июля 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Рыбинск нас испытывал. В ожидании экскурсии дождь начинался 4 раза. Разразился грозой в самый разгар нашей беседы. Сорвать экскурсию грозе
    не удалось. Ходили по историческому центру. Любовались городом. Затем ещё целый час с Вясеславом фотографом на фотосессии. Что позволило увезти с собой красочные воспоминания о Рыбинске.

  • М
    Марина
    20 июля 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Формат экскурсии интересен, получили отличные фото, погуляли по центру города.
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Замечательный гид Татьяна!!! Было очень интересно и душевно!!! Буду ждать фотографии как приятный бонус к познавательной экскурсии. Была рада знакомству с такими обаятельными гидом и фотографом!!!
  • н
    нина
    26 марта 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Гид - Блогер баба Таня-(так она сама себя назвала), заразила нас своей любовью к Рыбинску.
    Поначалу казалось, что такая подача и
    довольно тихий рассказ на шумной улице, нам скоро наскучит, но получилось наоборот. Очень увлеклись, стало интересно!!! Спасибо Татьяне и отдельно ——— низкий поклон нашему фотографу Вячеславу. Фото ещё не получили, так как только вчера вечером фотографировались, но ничуть не сомневаемся в отличных снимках, которые всегда будут напоминать нам об этом удивительном городе!
    Всем всем рекомендую экскурсию с фотографом! Здорово!

  • И
    Игорь
    3 января 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Огромное спасибо Ольге и Евгению - легко, позитивно, с юмором и познавательно провели экскурсию. И это при минус 26!
  • Л
    Лариса
    19 сентября 2023
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Татьяна отличный экскурсовод и душевный человек. Экскурсия прошла весело и оставила самые добрые воспоминания. Фотограф Евгений замечательный профессионал.
    В общем, вечер у меня удался на славу!
    Рекомендую всем😊❤️
  • Е
    Елена
    29 июня 2023
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Отличная,позитивная,легкая прогулка с прекрасным гидом Татьяной и профессионалом своего дела-фотографом Евгением. Интересный рассказ про город,известных людей,про бурлаков и т. д.
    Не заученный текст с датами (мы этого терпеть не можем), а живое, открытое общение! Евгению отдельное спасибо за памятные фото. Татьяне оставаться такой же позитивной и жизнерадостной, осуществить все свои планы! Большой привет от жуковчан Куткиных❤️

  • ￼￼￼￼￼Наталия
    13 мая 2023
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Эта экскурсия скорее лёгкая прогулка, которая зарядит отличным настроением! Энергичная гид Татьяна непринужденно раскроет историю Рыбинска, профессиональный фотограф Вячеслав сделал нам чудесные снимки и все это на фоне красивейшего заката, Волги и впечатляющего Рыбинска 💙

