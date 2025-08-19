Фотопрогулка
до 5 чел.
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
«После неспешной прогулки вас ждёт фотосессия»
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:30
5990 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Старый Рыбинск: фотопрогулка
Пройти по исторической части города и получить на память яркие снимки
Начало: На ул. Стоялая
«Вы будете наслаждаться красотой Рыбинска, а я поймаю самые тёплые моменты — и сохраню их для вас на атмосферных фотографиях»
Завтра в 08:00
9 ноя в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка «Старый Рыбинск»
Начало: Россия, Ярославская область, Рыбинск, Центральный ...
Сегодня в 08:00
9 ноя в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗверева19 августа 2025Мы приехали в г. Рыбинск из Москвы. Нас встретили экскурсовод Татьяна и фотограф Вячеслав.
Татьяна, доброжелательный и чуткий человек, энергичная, влюблённая
- ДДенис1 августа 2025Нам всё понравилось. Может быть Татьяна и не совсем похожа на экскурсовода в привычном понимании этого слова.
Но видно что она
- ИИрина13 июля 2025Лёгкая прогулка с юмором по центру Рыбинска. Глубинных знаний мы не искали, атмосфера комфортная и радушная. Сюда за колоритом.
- ССтратунова7 июля 2025Вячеслав- профессионал своего дела в отрасли фотографии, с ним провели час в увлекательной беседе и неспеша между делом фотографировались. Татьяна
- ИИрина9 июня 2025Были в Рыбинске 9 июня 2025, взяли вечернюю экскурсию.
За час мы узнали основную информацию и главные исторические факты о городе,
- ИИрина18 мая 2025Приезжая в новый для себя город, хочется узнать его историю, запечатлеть свой визит не только в памяти, но и в
- ЛЛана16 мая 2025Хочу поблагодарить Вячеслава за проделанную работу. Вы замечательный фотограф, и с вами было легко на фотосессии, желаю вам гармонии! БЛАГОДАРЮ! ❣️А также выражаю большую благодарность гиду-экскурсоводу Татьяне. Отличное знание всех мест, достопримечательностей и истории!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ☺️
- УУльяна5 апреля 2025Очень понравилась экскурсия и фотосессия, получили около 20 красочных фото, сам рассказ был также очень увлекательным
- ННаталия4 сентября 2024Достойно. Содержательно. Душевно!!! Отдельное спасибо фотографу Вячеславу за профессионализм и доброжелательность.
- ИИрина28 июля 2024Рыбинск нас испытывал. В ожидании экскурсии дождь начинался 4 раза. Разразился грозой в самый разгар нашей беседы. Сорвать экскурсию грозе
- ММарина20 июля 2024Формат экскурсии интересен, получили отличные фото, погуляли по центру города.
- ИИрина16 мая 2024Замечательный гид Татьяна!!! Было очень интересно и душевно!!! Буду ждать фотографии как приятный бонус к познавательной экскурсии. Была рада знакомству с такими обаятельными гидом и фотографом!!!
- ннина26 марта 2024Гид - Блогер баба Таня-(так она сама себя назвала), заразила нас своей любовью к Рыбинску.
Поначалу казалось, что такая подача и
- ИИгорь3 января 2024Огромное спасибо Ольге и Евгению - легко, позитивно, с юмором и познавательно провели экскурсию. И это при минус 26!
- ЛЛариса19 сентября 2023Татьяна отличный экскурсовод и душевный человек. Экскурсия прошла весело и оставила самые добрые воспоминания. Фотограф Евгений замечательный профессионал.
В общем, вечер у меня удался на славу!
Рекомендую всем😊❤️
- ЕЕлена29 июня 2023Отличная,позитивная,легкая прогулка с прекрасным гидом Татьяной и профессионалом своего дела-фотографом Евгением. Интересный рассказ про город,известных людей,про бурлаков и т. д.
- ￼￼￼￼￼￼Наталия13 мая 2023Эта экскурсия скорее лёгкая прогулка, которая зарядит отличным настроением! Энергичная гид Татьяна непринужденно раскроет историю Рыбинска, профессиональный фотограф Вячеслав сделал нам чудесные снимки и все это на фоне красивейшего заката, Волги и впечатляющего Рыбинска 💙
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в ноябре 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 5990. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Рыбинска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025