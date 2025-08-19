читать дальше

красивых профессиональных фото. И с этим прекрасно справились Татьяна и Вячеслав. Это действительно профессионалы своего дела, влюбленные в свое дело и в свой город. Эта любовь настолько передается, что хочется вернуться еще раз в Рыбинск и еще раз прогуляться по нему, прослушав новые факты и легенды о городе, и запечатлев свою поездку в красивых, ярких, неповторимых фото!