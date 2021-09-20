Что вас ожидает

Символы города

Вы рассмотрите Спасо-Преображенский собор, который до революции называли «краса Поволжья». Пройдете по Волжской набережной и оцените нарядное здание Новой хлебной биржи, похожее на древнерусский терем. А также увидите скромную классическую Старую лоцманскую биржу, где когда-то ковались миллионные купеческие состояния. Выясните, почему архитектурный облик города так напоминает Санкт-Петербург и какие знаменитые люди в нем бывали.

Рыбинск изнутри

Я покажу памятник Бурлаку и расскажу, как работали и сколько зарабатывали представители этой ушедшей в историю профессии. Кроме того, вы увидите польский костел, пивоваренный завод Богемия и символ советской авиации — самолет Ту-104А. Побываете на территории единственного в России музея старинной вывески и услышите интересные факты биографий наших великих земляков.

Организационные детали