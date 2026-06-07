Путешествие по Рыбинску обещает быть увлекательным: исторический центр города с его архитектурными жемчужинами, такими как Спасо-Преображенский собор и Новая хлебная биржа, впечатляет.



Участники экскурсии узнают о знаменитых личностях, связанных с городом, и посетят уникальные места, включая музей старинной вывески. Это возможность увидеть Рыбинск изнутри и понять его самобытность

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для экскурсии в Рыбинске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует обилием зелени и теплом. Весной и осенью, в мае и сентябре, тоже можно насладиться красотой Рыбинска, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, экскурсия остаётся возможной, особенно если предпочесть автопешеходный формат.

Сейчас август — это идеальное время.