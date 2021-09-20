Посетить главные достопримечательности города с профессиональным гидом

5
3 отзыва
Гуляя по историческому центру Рыбинска, вы увидите величественный Спасо-Преображенский собор, вывески в стиле 19 века, Старую и Новую биржи.

Я раскрою, как развивался город, в чем его самобытность и что происходит в нем сегодня.

Расскажу о поэте Ошанине, флотоводце Ушакове и киномагнатах братьях Шенк.
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!
Знакомьтесь, Рыбинск!

Что вас ожидает

Символы города

Вы рассмотрите Спасо-Преображенский собор, который до революции называли «краса Поволжья». Пройдете по Волжской набережной и оцените нарядное здание Новой хлебной биржи, похожее на древнерусский терем. А также увидите скромную классическую Старую лоцманскую биржу, где когда-то ковались миллионные купеческие состояния. Выясните, почему архитектурный облик города так напоминает Санкт-Петербург и какие знаменитые люди в нем бывали.

Рыбинск изнутри

Я покажу памятник Бурлаку и расскажу, как работали и сколько зарабатывали представители этой ушедшей в историю профессии. Кроме того, вы увидите польский костел, пивоваренный завод Богемия и символ советской авиации — самолет Ту-104А. Побываете на территории единственного в России музея старинной вывески и услышите интересные факты биографий наших великих земляков.

Организационные детали

  • По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я дипломированный гид, выпускница школы экскурсоводов ММТИ. История Рыбинска для меня не просто объект изучения, это сама жизнь. Любовь к родному городу мне прививали с детства: рассказами о прошлом нашей купеческой семьи, чтением литературы о Рыбинске и длительными прогулками по самым красивым уголкам исторического центра. И теперь всем этим я хотела бы поделиться с вами!
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3 настоящих отзыва от туристов

Ирина
20 сен 2021
Нам очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Время пролетело незаметно, вся информация легко воспринималась благодаря структурированности и юмору! Очень рекомендуем!
Т
17 авг 2021
Влюбились в Рыбинск благодаря Наталье, столько энтузиазма, позитива и профессионализма, спасибо большое!
А
13 июля 2021
Мы все нашей группой были в ВОСТОРГЕ! Наталья - просто супер! Ощущение, что она лично знакома с каждым, о ком рассказывала. Получили массу удовольствия. Это лучшая экскурсия за долгое время! Я всем рекомендую выбирать прекрасную Наталью!

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