Идеальное время для экскурсии в Рыбинске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует обилием зелени и теплом. Весной и осенью, в мае и сентябре, тоже можно насладиться красотой Рыбинска, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, экскурсия остаётся возможной, особенно если предпочесть автопешеходный формат.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Спасо-Преображенский собор
Новая хлебная биржа
Старая лоцманская биржа
Памятник Бурлаку
Польский костел
Музей старинной вывески
Описание экскурсии
Символы города
Вы рассмотрите Спасо-Преображенский собор, который до революции называли «краса Поволжья». Пройдете по Волжской набережной и оцените нарядное здание Новой хлебной биржи, похожее на древнерусский терем. А также увидите скромную классическую Старую лоцманскую биржу, где когда-то ковались миллионные купеческие состояния. Выясните, почему архитектурный облик города так напоминает Санкт-Петербург и какие знаменитые люди в нем бывали.
Рыбинск изнутри
Я покажу памятник Бурлаку и расскажу, как работали и сколько зарабатывали представители этой ушедшей в историю профессии. Кроме того, вы увидите польский костел, пивоваренный завод Богемия и символ советской авиации — самолет Ту-104А. Побываете на территории единственного в России музея старинной вывески и услышите интересные факты биографий наших великих земляков.
Организационные детали
По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.
Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 3391 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я дипломированный гид, выпускница школы экскурсоводов ММТИ. История Рыбинска для меня не просто объект изучения, это сама жизнь. Любовь к родному городу мне прививали с детства: рассказами о прошлом нашей купеческой семьи, чтением литературы о Рыбинске и длительными прогулками по самым красивым уголкам исторического центра. И теперь всем этим я хотела бы поделиться с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 355 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
Двое взрослых в восторге от прогулки по Рыбинску. Наталья прекрасный рассказчик и коренной житель города, что придаёт особую искренность её повествованию, а это замечательно для знакомства с городом. Чтобы показать отдаленные объекты Наталья выступила так же водителем-рассказчиком, что позволило увидеть места, которые мы точно не охватили бы пешком. Ироничность, культура и хорошая смысловая и историческая подготовка — это прекрасное комбо! Спасибо, Наталья
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Н
Наталья
Наталья замечательный экскурсовод! Видно, что любит свое дело и город. Мы узнали много интересного, про город, про музей историко-архитектурный,про мэров города, кто какой вклад внес в благоустройство, о соборе и много-много другого захватывающего и интересного. Сейчас центр города мостят камнем, как было раньше. Спасибо большое Наталья, нам понравился город, кстати очень чистый!
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Анна
Мы гуляли с Натальей, очень душевно, интересно, увлекательно, обошли весь центр, все посмотрели. Потом я случайно купила брошюру о Рыбинске и оказалось, что мы видели, везде побывали. Это очень круто. Нас было 5 человек гостей и создалась впечатление, что мы с близкой подругой погуляли по городу. Огромная благодарность
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О
Ольга
Огромное спасибо и благодарность экскурсоводу Наталье за интересные и содержательные 3,5 часа в красивом городе Рыбинске! Наталья-настоящий коренной житель Рыбинска и любит его искренней любовью! Это отражается в каждом слове читать дальшеуменьшить
про этот прекрасный город с интересной историей! Её знания почерпаны не только из официальных источников и поддержаны фотографиями, но и от коренных жителей города, которые были свидетелями многих знаковых событий. Очень рекомендуем Наталью! Искренний, жизнерадостный человек с душой настоящего рыбинца! 👍👍👍❤️
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Мария
Познавательная и нескучная экскурсия. Посетили основные достопримечательности и узнали много интересных деталей о Рыбинске и рыбинцах. Спасибо Наталье за возможность поближе познакомиться с городом!
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Е
Елена
Наталья, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Вы нам открыли Рыбинск совсем другим, нежели мы его представляли. Захотелось вернуться ещё раз вместе с детьми, родителями. И, обязательно, вместе с Вами и Вашей экскурсией. Всё чётко, понятно, насыщенно. Очень рада, что в день рождения провели с друзьями обогащая знания с Вами. Благодарю!