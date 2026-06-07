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Знакомьтесь, Рыбинск

Прогулка по Рыбинску: история, архитектура и знаменитые земляки. Узнайте о соборе, биржах и жизни в городе сегодня
Путешествие по Рыбинску обещает быть увлекательным: исторический центр города с его архитектурными жемчужинами, такими как Спасо-Преображенский собор и Новая хлебная биржа, впечатляет.

Участники экскурсии узнают о знаменитых личностях, связанных с городом, и посетят уникальные места, включая музей старинной вывески. Это возможность увидеть Рыбинск изнутри и понять его самобытность
5
355 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть величественные соборы
  • 📜 Узнать историю города
  • 👥 Познакомиться с известными жителями
  • 🏰 Оценить архитектуру XIX века
  • 🖼️ Посетить музей старинной вывески

Лучшее время для посещения

янв
фев
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июн
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сен
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Идеальное время для экскурсии в Рыбинске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует обилием зелени и теплом. Весной и осенью, в мае и сентябре, тоже можно насладиться красотой Рыбинска, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, экскурсия остаётся возможной, особенно если предпочесть автопешеходный формат.
Сейчас август — это идеальное время.
Знакомьтесь, Рыбинск
Знакомьтесь, Рыбинск
Знакомьтесь, Рыбинск

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский собор
  • Новая хлебная биржа
  • Старая лоцманская биржа
  • Памятник Бурлаку
  • Польский костел
  • Музей старинной вывески

Описание экскурсии

Символы города

Вы рассмотрите Спасо-Преображенский собор, который до революции называли «краса Поволжья». Пройдете по Волжской набережной и оцените нарядное здание Новой хлебной биржи, похожее на древнерусский терем. А также увидите скромную классическую Старую лоцманскую биржу, где когда-то ковались миллионные купеческие состояния. Выясните, почему архитектурный облик города так напоминает Санкт-Петербург и какие знаменитые люди в нем бывали.

Рыбинск изнутри

Я покажу памятник Бурлаку и расскажу, как работали и сколько зарабатывали представители этой ушедшей в историю профессии. Кроме того, вы увидите польский костел, пивоваренный завод Богемия и символ советской авиации — самолет Ту-104А. Побываете на территории единственного в России музея старинной вывески и услышите интересные факты биографий наших великих земляков.

Организационные детали

  • По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 3391 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я дипломированный гид, выпускница школы экскурсоводов ММТИ. История Рыбинска для меня не просто объект изучения, это сама жизнь. Любовь к родному городу мне прививали с детства: рассказами о прошлом нашей купеческой семьи, чтением литературы о Рыбинске и длительными прогулками по самым красивым уголкам исторического центра. И теперь всем этим я хотела бы поделиться с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 355 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
350
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5
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2
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М
Двое взрослых в восторге от прогулки по Рыбинску. Наталья прекрасный рассказчик и коренной житель города, что придаёт особую искренность её повествованию, а это замечательно для знакомства с городом.
Чтобы показать отдаленные объекты Наталья выступила так же водителем-рассказчиком, что позволило увидеть места, которые мы точно не охватили бы пешком.
Ироничность, культура и хорошая смысловая и историческая подготовка — это прекрасное комбо! Спасибо, Наталья
Двое взрослых в восторге от прогулки по Рыбинску. Наталья прекрасный рассказчик и коренной житель города, что
Двое взрослых в восторге от прогулки по Рыбинску. Наталья прекрасный рассказчик и коренной житель города, что
Двое взрослых в восторге от прогулки по Рыбинску. Наталья прекрасный рассказчик и коренной житель города, что
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Н
Наталья замечательный экскурсовод!
Видно, что любит свое дело и город.
Мы узнали много интересного, про город, про музей историко-архитектурный,про мэров города, кто какой вклад внес в благоустройство, о соборе и много-много другого захватывающего и интересного.
Сейчас центр города мостят камнем, как было раньше. Спасибо большое Наталья, нам понравился город, кстати очень чистый!
Наталья замечательный экскурсовод!
Наталья замечательный экскурсовод!
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Анна
Мы гуляли с Натальей, очень душевно, интересно, увлекательно, обошли весь центр, все посмотрели. Потом я случайно купила брошюру о Рыбинске и оказалось, что мы видели, везде побывали. Это очень круто. Нас было 5 человек гостей и создалась впечатление, что мы с близкой подругой погуляли по городу. Огромная благодарность
Мы гуляли с Натальей, очень душевно, интересно, увлекательно, обошли весь центр, все посмотрели. Потом я случайно
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О
Огромное спасибо и благодарность экскурсоводу Наталье за интересные и содержательные 3,5 часа в красивом городе Рыбинске! Наталья-настоящий коренной житель Рыбинска и любит его искренней любовью! Это отражается в каждом слове
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про этот прекрасный город с интересной историей! Её знания почерпаны не только из официальных источников и поддержаны фотографиями, но и от коренных жителей города, которые были свидетелями многих знаковых событий. Очень рекомендуем Наталью! Искренний, жизнерадостный человек с душой настоящего рыбинца! 👍👍👍❤️

Огромное спасибо и благодарность экскурсоводу Наталье за интересные и содержательные 3,5 часа в красивом городе Рыбинске!
Огромное спасибо и благодарность экскурсоводу Наталье за интересные и содержательные 3,5 часа в красивом городе Рыбинске!
Огромное спасибо и благодарность экскурсоводу Наталье за интересные и содержательные 3,5 часа в красивом городе Рыбинске!
Огромное спасибо и благодарность экскурсоводу Наталье за интересные и содержательные 3,5 часа в красивом городе Рыбинске!
Огромное спасибо и благодарность экскурсоводу Наталье за интересные и содержательные 3,5 часа в красивом городе Рыбинске!
Огромное спасибо и благодарность экскурсоводу Наталье за интересные и содержательные 3,5 часа в красивом городе Рыбинске!
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Мария
Познавательная и нескучная экскурсия. Посетили основные достопримечательности и узнали много интересных деталей о Рыбинске и рыбинцах. Спасибо Наталье за возможность поближе познакомиться с городом!
Познавательная и нескучная экскурсия. Посетили основные достопримечательности и узнали много интересных деталей о Рыбинске и рыбинцах.
Познавательная и нескучная экскурсия. Посетили основные достопримечательности и узнали много интересных деталей о Рыбинске и рыбинцах.
Познавательная и нескучная экскурсия. Посетили основные достопримечательности и узнали много интересных деталей о Рыбинске и рыбинцах.
Познавательная и нескучная экскурсия. Посетили основные достопримечательности и узнали много интересных деталей о Рыбинске и рыбинцах.
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Е
Наталья, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Вы нам открыли Рыбинск совсем другим, нежели мы его представляли. Захотелось вернуться ещё раз вместе с детьми, родителями. И, обязательно, вместе с Вами и Вашей экскурсией. Всё чётко, понятно, насыщенно. Очень рада, что в день рождения провели с друзьями обогащая знания с Вами. Благодарю!
Наталья, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Вы нам открыли Рыбинск совсем другим, нежели
Наталья, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Вы нам открыли Рыбинск совсем другим, нежели
Наталья, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Вы нам открыли Рыбинск совсем другим, нежели
Наталья, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Вы нам открыли Рыбинск совсем другим, нежели
Наталья, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Вы нам открыли Рыбинск совсем другим, нежели
Наталья, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Вы нам открыли Рыбинск совсем другим, нежели
Наталья, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Вы нам открыли Рыбинск совсем другим, нежели
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