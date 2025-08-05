Мои заказы

Хлеба и рыбы: гастрономический Рыбинск

Познакомьтесь с кулинарными традициями Рыбинска, посетите исторические биржи и попробуйте местные продукты. Ощутите атмосферу дореволюционного города
Обзорная экскурсия по Рыбинску с акцентом на гастрономию. Узнайте, что ели и пили в прошлом, где находились самые известные рестораны и что в них подавали. Прогуляйтесь по историческим местам, загляните в маслобойню и попробуйте рыбинский хлеб. Откройте для себя культурное наследие города и его гастрономические традиции. Возможность дегустации местных продуктов за отдельную плату
4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍞 Уникальная гастрономическая история
  • 🏛 Посещение исторических бирж
  • 🐟 Дегустация местных деликатесов
  • 🌆 Прогулка по Волжской набережной
  • 🎨 Ощущение дореволюционной атмосферы
Хлеба и рыбы: гастрономический Рыбинск© Анастасия
Хлеба и рыбы: гастрономический Рыбинск© Анастасия
Хлеба и рыбы: гастрономический Рыбинск© Анастасия
Ближайшие даты:
20
ноя21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя25
ноя26
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Старая хлебная биржа
  • Новая хлебная биржа
  • Памятник Бурлаку
  • Волжская набережная
  • Красная площадь
  • Бульварная улица
  • Маслобойня

Описание экскурсии

  • Старая (Лоцманская) хлебная биржа — одна из первых в Российской империи. Прекрасное здание в стиле классицизм, построенное для торговли зерновыми
  • Новая хлебная биржа — сохранившееся здание в неорусском стиле. За 100 лет успело побывать и биржей, и больницей, и музеем
  • Памятник Бурлаку, напоминающий о десятках тысяч рабочих, приходивших в город в поисках заработка
  • Волжская набережная — главная видовая площадка, откуда видно все четыре эпохи истории Рыбинска
  • Красная площадь, где купцы торговали зерном. Сейчас это центр культурной жизни города. Здесь находятся магазинчики ремесленников, современные бары и знаменитый памятник «Ленин в шапке»
  • Бульварная улица на набережной реки Черемухи. В прошлом — главный городской променад, средоточие светской жизни с самыми богатыми ресторанами и клубами. Сейчас — одна из самых красивых улиц, где можно окунуться в атмосферу дореволюционной жизни
  • Маслобойня и магазин пивоваренного завода «Богемия» — места, где можно попробовать самые вкусные рыбинские продукты и купить гастросувениры (за отдельную плату)

Вы узнаете:

  • Что производили и ели в Рыбинске в 18-19 веках и что производят и едят сейчас
  • Почему Рыбинск получил такое название и какую рыбу подавали в ресторанах 150 лет назад
  • Зачем в городе построили две биржи и чем на них торговали
  • Что было обязательным атрибутом модного ресторана в дореволюционном Рыбинске и какие происшествия случались в заведениях общепита
  • Какие продукты питания производили рыбинские фабрики и заводы и какие из них работают до сих пор

Организационные детали

Стоимость дегустации рассчитывается отдельно в зависимости от выбранных продуктов и количества человек в группе. Меню мы обсуждаем после бронирования. Средняя стоимость — 300 ₽ с чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 78 туристов
Я веду экскурсии более с 2021 года. Работаю с индивидуальными путешественниками и группами. Кроме обзорных, провожу тематические экскурсии, прогулки на сап-бордах и экскурсии в некоторых музеях. Пишу статьи о городе
читать дальше

и кандидатскую диссертацию. Всё время стараюсь узнавать что-то новое не только о своём городе, но и о культурном контексте, в котором город развивался в разные эпохи. У меня громкий голос, хорошая дикция и богатый словарный запас.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
С
Светлана
5 авг 2025
Экскурсию нам провела Ольга. Приятная в общении девушка, заведующая одним из музеев Рыбинска. Прогулялись по знаковым точкам Рыбинска, познакомились с историей. Продегустировали различные виды масел с хлебом. Очень познавательно и интересно
Экскурсию нам провела Ольга. Приятная в общении девушка, заведующая одним из музеев Рыбинска. Прогулялись по знаковым точкам Рыбинска, познакомились с историей. Продегустировали различные виды масел с хлебом. Очень познавательно и интересно
М
Марина
2 июн 2025
Анастасия - прекрасный гид! с удовольствием приняла нашу большую группу. Рассказ получился насыщенным, но без напряжения. Отведали местных лакомств. Особенно понравился пряник. Очень яркая и открытая к общению девушка.
Ольга
Ольга
5 мая 2025
Впервые были в Рыбинске и также впервые решили забронировать индивидуальную экскурсию. Случайно попалась статья Анастасии о том, что посмотреть в городе за один день, а потом увидели ее в списке
читать дальше

экскурсоводов на Трипстере) Очень понравилось, что перед экскурсией Анастасия уточнила наши предпочтения и планы, предложила дегустацию на выбор, перед экскурсией была на связи. Сама экскурсия прошла очень непринужденно и увлекательно, для первого знакомства с городом — то, что нужно). Завершилась экскурсия дегустацией местного пива и рыбы, что было очень кстати после двухчасовой прогулки). Спасибо Анастасии за отлично проведенное время, увлекательную информацию об истории города и рекомендации по музеям, кафе и сувенирам!

Впервые были в Рыбинске и также впервые решили забронировать индивидуальную экскурсию. Случайно попалась статья Анастасии оВпервые были в Рыбинске и также впервые решили забронировать индивидуальную экскурсию. Случайно попалась статья Анастасии оВпервые были в Рыбинске и также впервые решили забронировать индивидуальную экскурсию. Случайно попалась статья Анастасии оВпервые были в Рыбинске и также впервые решили забронировать индивидуальную экскурсию. Случайно попалась статья Анастасии оВпервые были в Рыбинске и также впервые решили забронировать индивидуальную экскурсию. Случайно попалась статья Анастасии оВпервые были в Рыбинске и также впервые решили забронировать индивидуальную экскурсию. Случайно попалась статья Анастасии о
Ирина
Ирина
21 апр 2025
Экскурсию вела замечательный гид и интересный рассказчик Елена. Елена смогла заинтересовать и взрослых, и детей. Показала самы красивые места города и дала рекомендации по ресторанам.
Очень вкусно рассказала о прошлом и настоящем Рыбинска!
Л
Любовь
7 апр 2025
Спасибо! Было интересно, но мало 💋

Входит в следующие категории Рыбинска

