читать дальше

экскурсоводов на Трипстере) Очень понравилось, что перед экскурсией Анастасия уточнила наши предпочтения и планы, предложила дегустацию на выбор, перед экскурсией была на связи. Сама экскурсия прошла очень непринужденно и увлекательно, для первого знакомства с городом — то, что нужно). Завершилась экскурсия дегустацией местного пива и рыбы, что было очень кстати после двухчасовой прогулки). Спасибо Анастасии за отлично проведенное время, увлекательную информацию об истории города и рекомендации по музеям, кафе и сувенирам!