Обзорная экскурсия по Рыбинску с акцентом на гастрономию. Узнайте, что ели и пили в прошлом, где находились самые известные рестораны и что в них подавали. Прогуляйтесь по историческим местам, загляните в маслобойню и попробуйте рыбинский хлеб. Откройте для себя культурное наследие города и его гастрономические традиции. Возможность дегустации местных продуктов за отдельную плату
- 🍞 Уникальная гастрономическая история
- 🏛 Посещение исторических бирж
- 🐟 Дегустация местных деликатесов
- 🌆 Прогулка по Волжской набережной
- 🎨 Ощущение дореволюционной атмосферы
Что можно увидеть
- Старая хлебная биржа
- Новая хлебная биржа
- Памятник Бурлаку
- Волжская набережная
- Красная площадь
- Бульварная улица
- Маслобойня
Описание экскурсии
- Старая (Лоцманская) хлебная биржа — одна из первых в Российской империи. Прекрасное здание в стиле классицизм, построенное для торговли зерновыми
- Новая хлебная биржа — сохранившееся здание в неорусском стиле. За 100 лет успело побывать и биржей, и больницей, и музеем
- Памятник Бурлаку, напоминающий о десятках тысяч рабочих, приходивших в город в поисках заработка
- Волжская набережная — главная видовая площадка, откуда видно все четыре эпохи истории Рыбинска
- Красная площадь, где купцы торговали зерном. Сейчас это центр культурной жизни города. Здесь находятся магазинчики ремесленников, современные бары и знаменитый памятник «Ленин в шапке»
- Бульварная улица на набережной реки Черемухи. В прошлом — главный городской променад, средоточие светской жизни с самыми богатыми ресторанами и клубами. Сейчас — одна из самых красивых улиц, где можно окунуться в атмосферу дореволюционной жизни
- Маслобойня и магазин пивоваренного завода «Богемия» — места, где можно попробовать самые вкусные рыбинские продукты и купить гастросувениры (за отдельную плату)
Вы узнаете:
- Что производили и ели в Рыбинске в 18-19 веках и что производят и едят сейчас
- Почему Рыбинск получил такое название и какую рыбу подавали в ресторанах 150 лет назад
- Зачем в городе построили две биржи и чем на них торговали
- Что было обязательным атрибутом модного ресторана в дореволюционном Рыбинске и какие происшествия случались в заведениях общепита
- Какие продукты питания производили рыбинские фабрики и заводы и какие из них работают до сих пор
Организационные детали
Стоимость дегустации рассчитывается отдельно в зависимости от выбранных продуктов и количества человек в группе. Меню мы обсуждаем после бронирования. Средняя стоимость — 300 ₽ с чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 78 туристов
Я веду экскурсии более с 2021 года. Работаю с индивидуальными путешественниками и группами. Кроме обзорных, провожу тематические экскурсии, прогулки на сап-бордах и экскурсии в некоторых музеях. Пишу статьи о городеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
5 авг 2025
Экскурсию нам провела Ольга. Приятная в общении девушка, заведующая одним из музеев Рыбинска. Прогулялись по знаковым точкам Рыбинска, познакомились с историей. Продегустировали различные виды масел с хлебом. Очень познавательно и интересно
М
Марина
2 июн 2025
Анастасия - прекрасный гид! с удовольствием приняла нашу большую группу. Рассказ получился насыщенным, но без напряжения. Отведали местных лакомств. Особенно понравился пряник. Очень яркая и открытая к общению девушка.
Ольга
5 мая 2025
Впервые были в Рыбинске и также впервые решили забронировать индивидуальную экскурсию. Случайно попалась статья Анастасии о том, что посмотреть в городе за один день, а потом увидели ее в списке
Ирина
21 апр 2025
Экскурсию вела замечательный гид и интересный рассказчик Елена. Елена смогла заинтересовать и взрослых, и детей. Показала самы красивые места города и дала рекомендации по ресторанам.
Очень вкусно рассказала о прошлом и настоящем Рыбинска!
Л
Любовь
7 апр 2025
Спасибо! Было интересно, но мало 💋
