поподробнее и не просто в скучном повествовании, а в живой манере, с антуражем, с дополнительным перформансом. Как нельзя кстати я наткнулась на предложение от Ирины, чей интерактивный характер экскурсии соответствовал моим требованиям к повествованию/экскурсии и позволил нам почувствовать весь исторический вайб от места.

Отдельной вишенкой на торте стало чаепитие в купеческом доме и МК по пряникам (МК дополнительно к экскурсии с чаепитием). Искренне благодарим Ирину за прекрасное, живое знакомство с городом! Уже рекомендую всем своим знакомым! А также благодарим гостеприимных и радушных хозяев (Татьяну) за прием и удовольствие, которое мы получили от чаепития и пряников собственного дизайна 😊!