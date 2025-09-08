На этой экскурсии в Рыбинске участники познакомятся с историей купечества и знаменитыми фамилиями города.
Прогулка по историческому центру позволит увидеть известные достопримечательности и узнать об уникальном «Музее живой старинной вывески под открытым небом». Завершение экскурсии - чаепитие в купеческом доме, создающее атмосферу прошлого. Это отличная возможность почувствовать себя частью истории старинного волжского города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторический центр Рыбинска
- 🧑🤝🧑 Групповая атмосфера
- ☕ Чаепитие в купеческом доме
- 📜 Истории купеческих династий
- 🖼️ Музей старинной вывески
Что можно увидеть
- Исторический центр Рыбинска
- Музей живой старинной вывески
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Образованная барышня из ХIХ века предлагает променадъ по историческому центру Рыбинска. Поговорим о купцах-промышленниках — главных меценатах города. Познакомимся с самыми знаменитыми фамилиями Рыбинска, узнаем необычные истории о представителях торговых династий. Вы не только увидите самые известные достопримечательности города, но и узнаете историю «Музея живой старинной вывески под открытым небом», прославившего Рыбинск на всю страну. По окончании экскурсии вас ждёт чаепитие в купеческом доме. При наборе группы от 4 человек возможно проведения мастер-класса по росписи пряников/ украшению капкейков. Согласовывается и оплачивается дополнительно. Аналог экскурсии «Рыбинскъ: Рождественская исторiя», также представленной на этом сайте. В «Рождественской» рассказываю также о традициях встречи Рождества.
Воскресенье в 11:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр и его главные достопримечательности (Красная площадь, Хлебная биржа, Спасо-Преображенский собор)
- Обновлённая набережная реки Черемухи
- Купеческий дом
Что включено
- Услуги гида
- Чаепитие
- Приветственный напиток
- Небольшой презент
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Мастер-класс по росписи пряников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, 2
Завершение: Ул. Герцена, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 11:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
8 сен 2025
Ирина, удивительный экскурсовод. Веселая, позитивная. Слушали ее на одном дыхании. Даже мой муж впечатлился, что неожиданно для мужчины. Очень всем рекомендую. Доступным языком окунула нас в купеческую жизнь Рыбинска да
Н
Наталия
27 авг 2025
Е
Елена
22 мая 2025
Когда выбирали экскурсию по Рыбинску, с историей самого города и его становления мы уже были знакомы, но вот про его «купеческую» сторону в деталях, в архитектуре 18-19 в, хотелось узнать
Е
Елена
2 фев 2025
Ирина самый прекрасный гид. Очень приятная,тактичная, увлечённо и с юмором рассказывает о городе и его истории. Особенно нас порадовало чаепитие с масте-классом по изготовлению пирожное в историческом купеческом доме. Замечательные
