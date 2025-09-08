Мои заказы

Рыбинскъ: купеческая исторiя

Пешеходная экскурсия по историческому центру Рыбинска. Узнайте о купцах и знаменитых фамилиях, завершив прогулку чаепитием в купеческом доме
На этой экскурсии в Рыбинске участники познакомятся с историей купечества и знаменитыми фамилиями города.

Прогулка по историческому центру позволит увидеть известные достопримечательности и узнать об уникальном «Музее живой старинной вывески под открытым небом». Завершение экскурсии - чаепитие в купеческом доме, создающее атмосферу прошлого. Это отличная возможность почувствовать себя частью истории старинного волжского города
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторический центр Рыбинска
  • 🧑‍🤝‍🧑 Групповая атмосфера
  • ☕ Чаепитие в купеческом доме
  • 📜 Истории купеческих династий
  • 🖼️ Музей старинной вывески
Рыбинскъ: купеческая исторiя
Рыбинскъ: купеческая исторiя
Рыбинскъ: купеческая исторiя

Что можно увидеть

  • Исторический центр Рыбинска
  • Музей живой старинной вывески

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Образованная барышня из ХIХ века предлагает променадъ по историческому центру Рыбинска. Поговорим о купцах-промышленниках — главных меценатах города. Познакомимся с самыми знаменитыми фамилиями Рыбинска, узнаем необычные истории о представителях торговых династий. Вы не только увидите самые известные достопримечательности города, но и узнаете историю «Музея живой старинной вывески под открытым небом», прославившего Рыбинск на всю страну. По окончании экскурсии вас ждёт чаепитие в купеческом доме. При наборе группы от 4 человек возможно проведения мастер-класса по росписи пряников/ украшению капкейков. Согласовывается и оплачивается дополнительно. Аналог экскурсии «Рыбинскъ: Рождественская исторiя», также представленной на этом сайте. В «Рождественской» рассказываю также о традициях встречи Рождества.

Воскресенье в 11:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр и его главные достопримечательности (Красная площадь, Хлебная биржа, Спасо-Преображенский собор)
  • Обновлённая набережная реки Черемухи
  • Купеческий дом
Что включено
  • Услуги гида
  • Чаепитие
  • Приветственный напиток
  • Небольшой презент
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Мастер-класс по росписи пряников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, 2
Завершение: Ул. Герцена, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 11:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Марина
8 сен 2025
Ирина, удивительный экскурсовод. Веселая, позитивная. Слушали ее на одном дыхании. Даже мой муж впечатлился, что неожиданно для мужчины. Очень всем рекомендую. Доступным языком окунула нас в купеческую жизнь Рыбинска да
читать дальше

ещё и с чаем с баранками. Отдельное спасибо Татьяне, которая всем сердцем также постаралась нас окунуть в мир купеческого Рыбинска. Обязательно ещё вернёмся и только к Ирине и Татьяне. Молодцы девчонки!

Н
Наталия
27 авг 2025
Е
Елена
22 мая 2025
Когда выбирали экскурсию по Рыбинску, с историей самого города и его становления мы уже были знакомы, но вот про его «купеческую» сторону в деталях, в архитектуре 18-19 в, хотелось узнать
читать дальше

поподробнее и не просто в скучном повествовании, а в живой манере, с антуражем, с дополнительным перформансом. Как нельзя кстати я наткнулась на предложение от Ирины, чей интерактивный характер экскурсии соответствовал моим требованиям к повествованию/экскурсии и позволил нам почувствовать весь исторический вайб от места.
Отдельной вишенкой на торте стало чаепитие в купеческом доме и МК по пряникам (МК дополнительно к экскурсии с чаепитием). Искренне благодарим Ирину за прекрасное, живое знакомство с городом! Уже рекомендую всем своим знакомым! А также благодарим гостеприимных и радушных хозяев (Татьяну) за прием и удовольствие, которое мы получили от чаепития и пряников собственного дизайна 😊!

Е
Елена
2 фев 2025
Ирина самый прекрасный гид. Очень приятная,тактичная, увлечённо и с юмором рассказывает о городе и его истории. Особенно нас порадовало чаепитие с масте-классом по изготовлению пирожное в историческом купеческом доме. Замечательные
читать дальше

и гостеприимные владельцы этого дома принимали нас с чаем, бараками и вареньем. Мало того мы могли вы брать стилизованные вещи и сфотографировать. Сразу видно, что очень серьёзный подход к своим слушателям. Отдельное спасибо за приятности в виде сувенирчиков.
Обязательно вернёмся в Рыбинск к Ирине.

Входит в следующие категории Рыбинска

Похожие экскурсии из Рыбинска

Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где история оживает в каждом здании. Прогулка по купеческим кварталам и набережной Волги оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в Рыбинский музей-заповедник
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Рыбинска - в старинный Тутаев
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рыбинска - в старинный Тутаев
Увлекательное путешествие в Тутаев, разделенный Волгой. Переправа на пароме, посещение соборов и прогулка по историческим местам ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по Рыбинску и посещение маслобойни
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Рыбинску и маслобойня
Погрузитесь в атмосферу купеческого Рыбинска и узнайте секреты производства масел. Дегустация и подарки для каждого участника
Начало: У Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Рыбинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рыбинске