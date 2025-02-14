Прогулка по Рыбинску и посещение маслобойни

Погрузитесь в атмосферу купеческого Рыбинска и узнайте секреты производства масел. Дегустация и подарки для каждого участника
Рыбинск славится богатым купеческим прошлым и промышленными традициями.

Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города и его архитектурными памятниками.

В завершение путешествия - посещение маслобойни, где можно увидеть процесс производства масел и продегустировать их. Каждый участник получит подарок - коробочку жмыха и рецепт домашней халвы. Это отличный способ провести время и узнать что-то новое
4.86
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура Рыбинска
  • 🛠️ Интересные факты о купеческом прошлом
  • 🌿 Дегустация натуральных масел
  • 🎁 Подарки для каждого участника
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Прогулка по Рыбинску и посещение маслобойни
Прогулка по Рыбинску и посещение маслобойни
Прогулка по Рыбинску и посещение маслобойни
Ближайшие даты:
16
мар17
мар18
мар19
мар9
мая
Время начала: 12:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский собор
  • Мост Чайка
  • Памятник Людвигу Нобелю
  • Железобетонный шлюз

Описание экскурсии

Прогулка по Рыбинску (1 час)

Мы пройдём по центру Рыбинска, который украшают прекрасно сохранившиеся здания конца 19–начала 20 века. Они придают Рыбинску шарм «малого Петербурга». Вы побываете в месте возникновения Рыбной слободы, с которой начинался современный город. Увидите первый железобетонный шлюз, старинные усадьбы, памятник Людвигу Нобелю. Осмотрите архитектурный ансамбль «Красы Поволжья» — Спасо-Преображенский собор. А также знаменитый мост «Чайка», пролёты которого напоминают крылья летящей над Волгой птицы.

Экскурсия на маслобойню «Польза вкуса» (30 минут)

А потом мы отправимся в уютное место в самом центре — на небольшое производство пищевых масел (конопляного, льняного, тыквенного, кунжутного и других). В купеческом Рыбинске была развита торговля и частные производства. Эта традиция продолжается и сегодня.

Работницы маслобойни в народных костюмах в игровой форме расскажут об истории этого промысла в Рыбинске. Покажут, как из семечек или орешков путём холодного отжима получают масло и жмых. Вы узнаете, как делают масляные настойки на ягодах облепихи или чесноке. И на какой жмых хорошо клюёт местная рыба. Сможете продегустировать 29 разных масел и при желании купить их после экскурсии. А в подарок каждый путешественник получит коробочку жмыха и рецепт домашней халвы.

Организационные детали

  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет
  • По желанию вы сможете после экскурсии купить продукцию маслобойни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Спасо-Преображенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
14 фев 2025
Экскурсия пролетела как одна минута, несмотря на холодную погоду.
Ксения очень обаятельная девушка, прекрасный рассказчик, знающий и любящий свой город, свой край человек. Всем рекомендую! Для себя поняли, что масло, которое дегустировали и купили будет всегда на столе нашего дома. На маслобойне принимают удаленные заказы.
Светлана
16 янв 2025
Экскурсия проходила 3 января. Благодарим Ксению за интересный рассказ. В рамках одной экскурсии, конечно, совсем немного узнаешь о Рыбинске. Хотелось еще подольше слушать Ксению, которая, безусловно очень много интересного знает об этом прекрасном городе. Обязательно вернемся летом и посетим еще экскурсию по Рыбинску. Уж очень запал в душу этот городок…
Экскурсия проходила 3 января. Благодарим Ксению за интересный рассказ. В рамках одной экскурсии, конечно, совсем немногоЭкскурсия проходила 3 января. Благодарим Ксению за интересный рассказ. В рамках одной экскурсии, конечно, совсем немногоЭкскурсия проходила 3 января. Благодарим Ксению за интересный рассказ. В рамках одной экскурсии, конечно, совсем немного
М
12 янв 2025
Наша экскурсия состоялась 3 января 2025 года. Ксения в доступной и лёгкой форме рассказала нам об истории Рыбинска, показала интересные достопримечательности, отвечала на все наши вопросы. Было весело, даже мороз
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не мешал, время прошло незаметно. В маслобойне была дегустация масел, и мы купили понравившиеся масла. В конце экскурсии Ксения подарила каждому из нас подарок. Было приятно и неожиданно. Рекомендую всем! Если будете в Рыбинске, то только к этому гиду! Ксения, спасибо Вам огромное за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно.

Иванов
11 янв 2025
Ксения очень любит свой город.
Весь рассказ происходил со связью прошлых времён и наших лет.
Прошли по историческому центру Рыбинска, набережной с памятниками бурлаку, Льву Ошанину, Остапу Бендеру и мальчику. Вышли на улицу с вывесками в старом формате, что создаёт особый колорит.
Отдельная благодарность за посещение масляной лавки (маслобойни) и ларька с хлебом.
Осталось приятное впечатление от экскурсии.
Мы рекомендуем!
Е
4 янв 2025
Эта экскурсия хороша тем, что совмещается два момента в одном: экскурсия по городу и поход на маслобойню. По городу это стандартная экскурсия, но не хватило немного информации о каланче, остальное вроде все показали, рассказали. Маслобойня отличная, очень понравилось
Ю
14 дек 2024
Нашей группе очень понравилась Ксения. Теплый прием. Дает информации МНОГО и интересно. Город действительно полон интересных фактов. Красивые купеческие дома, интересные вывески.
Все довольны
С
1 дек 2024
Спасибо большое Ксении за интересную экскурсию. Она заражает любовью к своему городу интересным историческими фактами. Рекомендую в любую погоду, наша экскурсия проходила вечером, шел снег, город выглядел сказочно, а в конце экскурсии посещение маслобойни, где можно купить сувениры. Милая хозяйка расскажет, покажет и даст попробовать продукт.
Спасибо большое Ксении за интересную экскурсию. Она заражает любовью к своему городу интересным историческими фактами. РекомендуюСпасибо большое Ксении за интересную экскурсию. Она заражает любовью к своему городу интересным историческими фактами. Рекомендую

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