Рыбинск славится богатым купеческим прошлым и промышленными традициями. Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города и его архитектурными памятниками. В завершение путешествия - посещение маслобойни, где можно увидеть процесс производства масел и продегустировать их. Каждый участник получит подарок - коробочку жмыха и рецепт домашней халвы. Это отличный способ провести время и узнать что-то новое

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Описание экскурсии

Прогулка по Рыбинску (1 час)

Мы пройдём по центру Рыбинска, который украшают прекрасно сохранившиеся здания конца 19–начала 20 века. Они придают Рыбинску шарм «малого Петербурга». Вы побываете в месте возникновения Рыбной слободы, с которой начинался современный город. Увидите первый железобетонный шлюз, старинные усадьбы, памятник Людвигу Нобелю. Осмотрите архитектурный ансамбль «Красы Поволжья» — Спасо-Преображенский собор. А также знаменитый мост «Чайка», пролёты которого напоминают крылья летящей над Волгой птицы.

Экскурсия на маслобойню «Польза вкуса» (30 минут)

А потом мы отправимся в уютное место в самом центре — на небольшое производство пищевых масел (конопляного, льняного, тыквенного, кунжутного и других). В купеческом Рыбинске была развита торговля и частные производства. Эта традиция продолжается и сегодня.

Работницы маслобойни в народных костюмах в игровой форме расскажут об истории этого промысла в Рыбинске. Покажут, как из семечек или орешков путём холодного отжима получают масло и жмых. Вы узнаете, как делают масляные настойки на ягодах облепихи или чесноке. И на какой жмых хорошо клюёт местная рыба. Сможете продегустировать 29 разных масел и при желании купить их после экскурсии. А в подарок каждый путешественник получит коробочку жмыха и рецепт домашней халвы.

Организационные детали