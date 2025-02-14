Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города и его архитектурными памятниками.
В завершение путешествия - посещение маслобойни, где можно увидеть процесс производства масел и продегустировать их. Каждый участник получит подарок - коробочку жмыха и рецепт домашней халвы. Это отличный способ провести время и узнать что-то новое
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура Рыбинска
- 🛠️ Интересные факты о купеческом прошлом
- 🌿 Дегустация натуральных масел
- 🎁 Подарки для каждого участника
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Мост Чайка
- Памятник Людвигу Нобелю
- Железобетонный шлюз
Описание экскурсии
Прогулка по Рыбинску (1 час)
Мы пройдём по центру Рыбинска, который украшают прекрасно сохранившиеся здания конца 19–начала 20 века. Они придают Рыбинску шарм «малого Петербурга». Вы побываете в месте возникновения Рыбной слободы, с которой начинался современный город. Увидите первый железобетонный шлюз, старинные усадьбы, памятник Людвигу Нобелю. Осмотрите архитектурный ансамбль «Красы Поволжья» — Спасо-Преображенский собор. А также знаменитый мост «Чайка», пролёты которого напоминают крылья летящей над Волгой птицы.
Экскурсия на маслобойню «Польза вкуса» (30 минут)
А потом мы отправимся в уютное место в самом центре — на небольшое производство пищевых масел (конопляного, льняного, тыквенного, кунжутного и других). В купеческом Рыбинске была развита торговля и частные производства. Эта традиция продолжается и сегодня.
Работницы маслобойни в народных костюмах в игровой форме расскажут об истории этого промысла в Рыбинске. Покажут, как из семечек или орешков путём холодного отжима получают масло и жмых. Вы узнаете, как делают масляные настойки на ягодах облепихи или чесноке. И на какой жмых хорошо клюёт местная рыба. Сможете продегустировать 29 разных масел и при желании купить их после экскурсии. А в подарок каждый путешественник получит коробочку жмыха и рецепт домашней халвы.
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет
- По желанию вы сможете после экскурсии купить продукцию маслобойни
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ксения очень обаятельная девушка, прекрасный рассказчик, знающий и любящий свой город, свой край человек. Всем рекомендую! Для себя поняли, что масло, которое дегустировали и купили будет всегда на столе нашего дома. На маслобойне принимают удаленные заказы.
Весь рассказ происходил со связью прошлых времён и наших лет.
Прошли по историческому центру Рыбинска, набережной с памятниками бурлаку, Льву Ошанину, Остапу Бендеру и мальчику. Вышли на улицу с вывесками в старом формате, что создаёт особый колорит.
Отдельная благодарность за посещение масляной лавки (маслобойни) и ларька с хлебом.
Осталось приятное впечатление от экскурсии.
Мы рекомендуем!
Все довольны