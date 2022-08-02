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Описание
Что вас ожидает
Многоликий Рыбинск
Гуляя по старинным улицам, я помогу вам увидеть Рыбинск то бурлацкой столицей, то крепким купеческим городом. Мы разберемся, почему он так похож на Петербург и чем радикально от него отличается. А также обсудим трагедию русской Атлантиды — оказавшегося под водой Мологского уезда. Исполним хором суперхиты на стихи местного жителя Льва Ошанина и оценим сувениры ручной работы рыбинских ремесленников.
«Визитные карточки» города
Вас ждут главные достопримечательности города: рыбинский Исаакий, памятник Ленину в зимней шапке, Красная площадь и здание хлебной биржи, напоминающее древнерусский терем. Я расскажу о «Музее живой старинной вывески под открытым небом», самой высокой в России пожарной каланче и купеческих домах, каждый из которых хранит свою удивительную тайну. Кроме того, мы полюбуемся матушкой-Волгой: широкой, могучей и доброй.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Рыбинске
Провела 26 экскурсий для 72 туристов
Здравствуйте, друзья-путешественники! Я Ирина. Путь гида начала в 2011 году с работы в Рыбинском музее-заповеднике. Сейчас провожу индивидуальные экскурсии по любимому городу. С радостью раскрою вам его истории, тайны и трепетную среднерусскую душу.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
2 авг 2022
Очень рекомендую данную экскурсию для общего представления об истории города Рыбинска. Ирина очень интересно рассказала нам об интересных фактах и ответила на все наши вопросы. Прогулка по исторической части города была увлекательна и пролетела не заметно. И что не маловажно сориентировала в достопримечательностях для дальнейшего самостоятельного посещения.
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Резеда
2 авг 2022
Были на экскурсии 28.07.2022. Ирина знает, любит свой город, смогла влюбить в него и нас. Экскурсовод очень увлеченно, интересно рассказала про Рыбинск, приводила любопытные факты, которые дополняла картинками из своего альбома. Было интересно и нашему девятилетнему сыну, который впервые был на такой обзорной экскурсии. Нашей экскурсии не помешал даже ливень, и тот факт, что мы промокли. Ирина предложила забежать в кафе, чтобы переждать дождь и согреться, и мы за чашечкой кофе продолжили слушать интересный рассказ нашего гида. Однозначно, рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Ирину Галдееву.
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Катерина
25 июля 2022
Мы много путешествуем с друзьями по России и всегда знакомимся с культурой и историей региона, посещая экскурсии. В этот раз нам действительно очень повезло с экскурсоводом. Ирина прекрасно образована, великолепно знает историю Рыбинска и занимается ей много лет. Она прекрасный и увлекательный рассказчик, в ее экскурсии было много интересных фактов, о которых она узнавала в своих исследованиях и с радостью поделилась с нами. Маршрут был составлен прекрасно и два часа пролетели совершенно незаметно, несмотря на сильную жару. Обязательно вернемся и еще раз встретимся с Ириной, так как в ее копилочке еще как минимум 5 интересных маршрутов по Рыбинску, включая прогулку-экскурсию на яхте! Спасибо еще раз, Ирина!
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Зоя
21 июля 2022
Очень понравилась экскурсия от Ирины: и познавательная,и увлекательная. Обладая энциклопедическими знаниями, она легко, доступно, с юмором она познакомила нас с городом, его историей и людьми. За время прогулки никто не устал и не заскучал, время экскурсии пролетело мгновенно, расставаться не хотелось. Спасибо огромное!
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Юлия
19 июля 2022
Очень довольны экскурсией! Ирина действительно помогла полюбить Рыбинск. Рассказ гида был интересный, познавательный и эмоциональный. Время пролетело незаметно. Мы получили большое удовольствие и от экскурсии, и от общения с Ириной.
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Ольга
16 июля 2022
Прогулка со старой знакомой. Так можно охарактеризовать экскурсию. Спасибо Ирине за прекрасно проведённое время! Было легко, познавательно, душевно.
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