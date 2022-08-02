Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить

Познакомиться с одним из самых красивых приволжских городов на нескучной обзорной экскурсии

5
6 отзывов
Рыбинск запомнится вам чудесной набережной, старинными церквями, купеческими домами и «дореволюционными» вывесками.

Я покажу главные достопримечательности города и помогу погрузиться в его богатую историю, избегая сухих фактов и безжизненных цифр. Поделюсь занимательными сюжетами и раскрою местные секреты!
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
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Описание

Что вас ожидает

Многоликий Рыбинск

Гуляя по старинным улицам, я помогу вам увидеть Рыбинск то бурлацкой столицей, то крепким купеческим городом. Мы разберемся, почему он так похож на Петербург и чем радикально от него отличается. А также обсудим трагедию русской Атлантиды — оказавшегося под водой Мологского уезда. Исполним хором суперхиты на стихи местного жителя Льва Ошанина и оценим сувениры ручной работы рыбинских ремесленников.

«Визитные карточки» города

Вас ждут главные достопримечательности города: рыбинский Исаакий, памятник Ленину в зимней шапке, Красная площадь и здание хлебной биржи, напоминающее древнерусский терем. Я расскажу о «Музее живой старинной вывески под открытым небом», самой высокой в России пожарной каланче и купеческих домах, каждый из которых хранит свою удивительную тайну. Кроме того, мы полюбуемся матушкой-Волгой: широкой, могучей и доброй.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Т
2 авг 2022
Очень рекомендую данную экскурсию для общего представления об истории города Рыбинска. Ирина очень интересно рассказала нам об интересных фактах и ответила на все наши вопросы. Прогулка по исторической части города была увлекательна и пролетела не заметно. И что не маловажно сориентировала в достопримечательностях для дальнейшего самостоятельного посещения.
Р
2 авг 2022
Были на экскурсии 28.07.2022. Ирина знает, любит свой город, смогла влюбить в него и нас. Экскурсовод очень увлеченно, интересно рассказала про Рыбинск, приводила любопытные факты, которые дополняла картинками из своего альбома. Было интересно и нашему девятилетнему сыну, который впервые был на такой обзорной экскурсии. Нашей экскурсии не помешал даже ливень, и тот факт, что мы промокли. Ирина предложила забежать в кафе, чтобы переждать дождь и согреться, и мы за чашечкой кофе продолжили слушать интересный рассказ нашего гида. Однозначно, рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Ирину Галдееву.
К
25 июля 2022
Мы много путешествуем с друзьями по России и всегда знакомимся с культурой и историей региона, посещая экскурсии. В этот раз нам действительно очень повезло с экскурсоводом. Ирина прекрасно образована, великолепно знает историю Рыбинска и занимается ей много лет. Она прекрасный и увлекательный рассказчик, в ее экскурсии было много интересных фактов, о которых она узнавала в своих исследованиях и с радостью поделилась с нами. Маршрут был составлен прекрасно и два часа пролетели совершенно незаметно, несмотря на сильную жару. Обязательно вернемся и еще раз встретимся с Ириной, так как в ее копилочке еще как минимум 5 интересных маршрутов по Рыбинску, включая прогулку-экскурсию на яхте! Спасибо еще раз, Ирина!
З
21 июля 2022
Очень понравилась экскурсия от Ирины: и познавательная,и увлекательная. Обладая энциклопедическими знаниями, она легко, доступно, с юмором она познакомила нас с городом, его историей и людьми. За время прогулки никто не устал и не заскучал, время экскурсии пролетело мгновенно, расставаться не хотелось. Спасибо огромное!
Ю
19 июля 2022
Очень довольны экскурсией! Ирина действительно помогла полюбить Рыбинск. Рассказ гида был интересный, познавательный и эмоциональный. Время пролетело незаметно. Мы получили большое удовольствие и от экскурсии, и от общения с Ириной.
О
16 июля 2022
Прогулка со старой знакомой. Так можно охарактеризовать экскурсию. Спасибо Ирине за прекрасно проведённое время! Было легко, познавательно, душевно.

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