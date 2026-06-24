Рыбинск запомнится вам чудесной набережной, старинными церквями, купеческими домами и «дореволюционными» вывесками. Я покажу главные достопримечательности города и помогу погрузиться в его богатую историю, избегая сухих фактов и безжизненных цифр. Поделюсь занимательными сюжетами и раскрою местные секреты!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Многоликий Рыбинск

Гуляя по старинным улицам, я помогу вам увидеть Рыбинск то бурлацкой столицей, то крепким купеческим городом. Мы разберемся, почему он так похож на Петербург и чем радикально от него отличается. А также обсудим трагедию русской Атлантиды — оказавшегося под водой Мологского уезда. Исполним хором суперхиты на стихи местного жителя Льва Ошанина и оценим сувениры ручной работы рыбинских ремесленников.

«Визитные карточки» города

Вас ждут главные достопримечательности города: рыбинский Исаакий, памятник Ленину в зимней шапке, Красная площадь и здание хлебной биржи, напоминающее древнерусский терем. Я расскажу о «Музее живой старинной вывески под открытым небом», самой высокой в России пожарной каланче и купеческих домах, каждый из которых хранит свою удивительную тайну. Кроме того, мы полюбуемся матушкой-Волгой: широкой, могучей и доброй.

Организационные детали