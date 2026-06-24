Гуляя по старинным улицам, я помогу вам увидеть Рыбинск то бурлацкой столицей, то крепким купеческим городом. Мы разберемся, почему он так похож на Петербург и чем радикально от него отличается. А также обсудим трагедию русской Атлантиды — оказавшегося под водой Мологского уезда. Исполним хором суперхиты на стихи местного жителя Льва Ошанина и оценим сувениры ручной работы рыбинских ремесленников.
«Визитные карточки» города
Вас ждут главные достопримечательности города: рыбинский Исаакий, памятник Ленину в зимней шапке, Красная площадь и здание хлебной биржи, напоминающее древнерусский терем. Я расскажу о «Музее живой старинной вывески под открытым небом», самой высокой в России пожарной каланче и купеческих домах, каждый из которых хранит свою удивительную тайну. Кроме того, мы полюбуемся матушкой-Волгой: широкой, могучей и доброй.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Продолжительность прогулки от 1,5 до 2 часов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Волжская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1693 туристов
Здравствуйте, друзья-путешественники! Я Ирина. Путь гида начала в 2011 году с работы в Рыбинском музее-заповеднике. Сейчас провожу индивидуальные экскурсии по любимому городу. С радостью раскрою вам его истории, тайны и трепетную среднерусскую душу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 171 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Ирина очень приятная девушка, знаток города. С огромной любовью рассказала нам о Рыбинске. Внимательно выслушивала вопросы и отвечала на все, что даже не касаются Рыбинска. Экскурсия с ней прошла как встреча с другом, которого мы давно не видели и впервые приехали в ее родной и любимый город. Очень довольны- рекомендуем!
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Татьяна
Ирина супер заботливый гид, еще до начала экскурсии мы получили информацию о мероприятиях и экскурсиях в городе на наши даты, предупреждение о масштабных работах в центре и даже о том читать дальшеуменьшить
как одеваться в жаркий день, чтобы экскурсия прошла легко. На самом деле очень приятно! Сама экскурсия наполненная, множество историй, фактов и событий. Ирина легкая в общении и втягивает вас в свой рассказ, побуждает к диалогу, задает вопросы и удерживает внимание. Город удивил, постараемся вернуться посмотреть как изменится центр после создания пешеходной зоны.
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М
Марина
Очень рады знакомству с Ириной,ей удалось познакомить нас с городом так,что,несмотря на повсеместный ремонт,мы были очарованы. Динамично,интересно,познавательно. Спасибо большое!
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П
Покровская
Ирина-замечательный рассказчик,а также человек с необыкновенным обаянием! Всё было интересно,сжато,но максимально информативно. Время пролетело совершенно незаметно. Огромная благодарность Ирине за экскурсию! К таким людям хочется возвращаться снова и снова!
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Светлана
Экскурсию провела Ирина! Гид просто восторг, с такой любовью рассказала о городе, показала где купить классные сувениры, куча рекомендаций, куда еще стоит заглянуть. В Рыбинске сейчас идет масштабная реконструкция центра города, и даже это не помешало насладиться его красотой! И однозначно стоит туда вернуться чтобы увидеть какую сделают красоту! Ирина, огромное спасибо! 💐
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Ольга
Невероятно интересная экскурсия! Невероятная Ирина!!! В восторге были все - и дети-подростки, и муж. Ирина старается завлечь слушателей- где-то юмором, где-то очень умело втягивает в диалог и размышления. Маршрут не затянут, то что надо. После экскурсии решили вернуться ещё раз в Рыбинск и, конечно, попасть на другие экскурсии Ирины.
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