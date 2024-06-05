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Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
«Мы погуляем по историческому центру Рыбинска и увидим его главные достопримечательности: памятник Бурлаку, Мытный рынок, Красную площадь, Старую и Новую хлебные биржи»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 26002 470₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Знакомьтесь, Рыбинск: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
«А также познакомитесь с историей богатейшего монастыря Ярославской епархии»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
«Вы познакомитесь с самыми необычными и интересными образцами гражданской и церковной архитектуры: осмотрите Спасо-Преображенский собор, старинную пожарную каланчу и резной Дом художников»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу
Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии
Начало: На Волжской набережной
«Вас ждут главные достопримечательности города: рыбинский Исаакий, памятник Ленину в зимней шапке, Красная площадь и здание хлебной биржи, напоминающее древнерусский терем»
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест
Начало: Ул. Крестовая, 70
Сегодня в 19:00
11 июня в 10:00
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
«Вы познакомитесь с историческим сердцем Рыбинска — Красной площадью»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 19:00
11 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову
«Это не классическая историческая обзорная экскурсия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
«Пройдёте по 12 основным достопримечательностям, расшифруете название города и погрузитесь в разные эпохи его жизни»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Рыбинску: от городских достопримечательностей до Рыбинского водохранилища
Погрузитесь в историю Рыбинска и Рыбинского водохранилища, узнайте уникальные факты и насладитесь красотой этих мест
Начало: По согласованию с гидом
«Продолжим экскурсию знакомством с историей древней затопленной Мологи в южной части Рыбинского водохранилища»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Рыбинску: от Красной площади до Казанского района
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
«Прогулка в небольшой сборной группе по историческому центру Рыбинска с осмотром его главных достопримечательностей»
Расписание: согласно календарю
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Покажите Рыбинск, please: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Рыбинску, узнайте его историю и легенды, почувствуйте атмосферу города вместе с нами
Начало: Ул. Стоялая, у памятника Ушакову
«Приглашаю вас пройтись со мной по улицам Рыбинска, увидеть главные достопримечательности и, конечно же, поговорить о его прошлом и настоящем»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная экскурсия по Рыбинску: от купеческих домов до храмов
Познакомьтесь с Рыбинском ближе! Исследуйте купеческие здания, храмы и уникальные памятники, наслаждаясь видами на крупнейшее рукотворное море в Европе
Начало: По согласованию с гидом
«На нашей экскурсии вы познакомитесь с этим удивительным городом ближе»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск - застывшая история: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рыбинск - уютный город на Волге с богатой историей. Увидите знаковые достопримечательности и узнаете интересные факты о купеческом прошлом
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная велоэкскурсия по Рыбинску: погружение в историю города
Велосипедная экскурсия по старому Рыбинску позволит увидеть больше за меньшее время. Исторические кварталы, бурлаки, меценаты и многое другое ждут вас
Начало: Крестовая, 70
«По сути дела, это действительно обзорная экскурсия по городу, в отличие от тех экскурсий, на которые люди ездят автобусами»
Расписание: Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом)
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Рождественская прогулка по Рыбинску: история, традиции и атмосфера
Праздничный Рыбинск откроет свои тайны в компании барышни из XIX века. Почувствуйте дух Рождества в историческом центре
Начало: Рыбинск, ул. Крестовая, 17. Рядом с кафе Усадьба
«Поговорим о традициях купеческого празднования Рождества, увидим музей, прославивший город на всю страну, пройдемся по основным достопримечательностям города»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Рыбинск и Молога: историческое путешествие и архитектурное наследие
Погрузитесь в историю Рыбинска и затопленной Мологи в компании опытного гида. Откройте уникальные страницы прошлого
Начало: Ул. Крестовая, д. 2
«Вместе со мной вы познакомитесь с историей города и Рыбинского водохранилища, пройдетесь по знаковым местам, увидите старинные здания и музей под открытым небом»
Расписание: По согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Для тех, кто в Рыбинске впервые - это прекрасная возможность познакомиться с городом и его историей. Для тех, кто давно не
- AAnastasia5 июня 2024Прекрасная экскурсия по историческому центру Рыбинска! Елена смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 5 лет, они
- ССветлана4 июня 2024Увлекательные два часа экскурсии пролетели незаметно! Рыбинск 🔥❤️
- ММарина2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
- ДДенис1 июня 2024Хорошая экскурсия, всё понравилось
- ИИрина30 мая 2024Отличная экскурсия! Много узнали интересного. Рекомендую:)
- ЕЕлена30 мая 2024Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
- ООксана29 мая 2024Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении, и при этом гид,
- ААнастасия29 мая 2024Великолепная Ирина- красивая, очень энергичная, живой рассказ о любимом городе увлекает с первых минут! Сразу складывается впечатление, что знакома с Ириной очень давно! Экскурсия прошла на одном дыхании! Спасибо! Рекомендуем однозначно!
- ЕЕлена28 мая 2024Отличный экскурсовод. Прекрасный рассказ о городе Рыбинске. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Обзорные»
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