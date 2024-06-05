🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 129 отзывов Популярное предложение Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым Начало: На Волжской набережной «Мы погуляем по историческому центру Рыбинска и увидим его главные достопримечательности: памятник Бурлаку, Мытный рынок, Красную площадь, Старую и Новую хлебные биржи» от 2600 2 470 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 163 отзыва В тренде Знакомьтесь, Рыбинск: Путешествие по историческому сердцу города Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 167 отзывов Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города Начало: На Волжской набережной «А также познакомитесь с историей богатейшего монастыря Ярославской епархии» Расписание: ежедневно в 13:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 65 отзывов Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город «Вы познакомитесь с самыми необычными и интересными образцами гражданской и церковной архитектуры: осмотрите Спасо-Преображенский собор, старинную пожарную каланчу и резной Дом художников» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 86 отзывов Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии Начало: На Волжской набережной «Вас ждут главные достопримечательности города: рыбинский Исаакий, памятник Ленину в зимней шапке, Красная площадь и здание хлебной биржи, напоминающее древнерусский терем» 3 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 26 отзывов По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест Начало: Ул. Крестовая, 70 от 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 134 отзыва Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города Начало: На Волжской набережной «Вы познакомитесь с историческим сердцем Рыбинска — Красной площадью» 3 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 146 отзывов Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции Начало: На Красной площади в Рыбинске от 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом Начало: На ул. Стоялой 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 87 отзывов Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову «Это не классическая историческая обзорная экскурсия» 3 300 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 11 отзывов Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города Начало: У чугунной беседки-ротонды «Пройдёте по 12 основным достопримечательностям, расшифруете название города и погрузитесь в разные эпохи его жизни» от 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Путешествие по Рыбинску: от городских достопримечательностей до Рыбинского водохранилища Погрузитесь в историю Рыбинска и Рыбинского водохранилища, узнайте уникальные факты и насладитесь красотой этих мест Начало: По согласованию с гидом «Продолжим экскурсию знакомством с историей древней затопленной Мологи в южной части Рыбинского водохранилища» Расписание: Ежедневно, в любое время от 5 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 125 отзывов Групповая экскурсия по Рыбинску: от Красной площади до Казанского района Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в компании опытного гида Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку) «Прогулка в небольшой сборной группе по историческому центру Рыбинска с осмотром его главных достопримечательностей» Расписание: согласно календарю 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Покажите Рыбинск, please: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по Рыбинску, узнайте его историю и легенды, почувствуйте атмосферу города вместе с нами Начало: Ул. Стоялая, у памятника Ушакову «Приглашаю вас пройтись со мной по улицам Рыбинска, увидеть главные достопримечательности и, конечно же, поговорить о его прошлом и настоящем» 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Уникальная экскурсия по Рыбинску: от купеческих домов до храмов Познакомьтесь с Рыбинском ближе! Исследуйте купеческие здания, храмы и уникальные памятники, наслаждаясь видами на крупнейшее рукотворное море в Европе Начало: По согласованию с гидом «На нашей экскурсии вы познакомитесь с этим удивительным городом ближе» Расписание: Ежедневно, по договоренности от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Рыбинск - застывшая история: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Рыбинск - уютный город на Волге с богатой историей. Увидите знаковые достопримечательности и узнаете интересные факты о купеческом прошлом Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.) Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 900 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Индивидуальная велоэкскурсия по Рыбинску: погружение в историю города Велосипедная экскурсия по старому Рыбинску позволит увидеть больше за меньшее время. Исторические кварталы, бурлаки, меценаты и многое другое ждут вас Начало: Крестовая, 70 «По сути дела, это действительно обзорная экскурсия по городу, в отличие от тех экскурсий, на которые люди ездят автобусами» Расписание: Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом) от 3 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв Рождественская прогулка по Рыбинску: история, традиции и атмосфера Праздничный Рыбинск откроет свои тайны в компании барышни из XIX века. Почувствуйте дух Рождества в историческом центре Начало: Рыбинск, ул. Крестовая, 17. Рядом с кафе Усадьба «Поговорим о традициях купеческого празднования Рождества, увидим музей, прославивший город на всю страну, пройдемся по основным достопримечательностям города» 1 500 ₽ за человека