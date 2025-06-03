Тутаев - город, разделенный широкой Волгой, предлагает уникальную возможность погрузиться в историю. Без моста между берегами, путешествие включает переправу на пароме.Величественные храмы, такие как Воскресенский и Крестовоздвиженский соборы, а также

купеческие особняки создают неповторимую атмосферу. На правом берегу вас ждет святой источник Николая Чудотворца и панорама левобережья. Левый берег порадует крепостными валами и Базарной площадью. Прогулка на автомобиле Toyota RAV4 обеспечит комфорт и удобство

Правый берег

Когда-то он был небольшим пригородом левого берега. А теперь это динамично развивающийся промышленный центр с современной застройкой и отличной инфраструктурой. Здесь мы посетим нарядный Воскресенский собор и загадаем желание под трёхметровым образом Всемилостивого Спаса. Наберём воды в святом источнике Николая Чудотворца и насладимся роскошной панорамой левобережья с высокой смотровой площадки.

Левый берег

Мы прогуляемся по мощным крепостным валам Тутаевского кремля и посетим Крестовоздвиженский собор, расписанный мастером Гурием Никитиным. Заглянем в Покровский храм и обратимся к иконе «Прибавление ума». Побываем на Базарной площади, поднимемся на пожарную каланчу 1911 года и сделаем яркие фото у арт-забора, расписанного местными художниками.

