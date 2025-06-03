Тутаев - город, разделенный широкой Волгой, предлагает уникальную возможность погрузиться в историю. Без моста между берегами, путешествие включает переправу на пароме.
Величественные храмы, такие как Воскресенский и Крестовоздвиженский соборы, а также
Величественные храмы, такие как Воскресенский и Крестовоздвиженский соборы, а также
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное путешествие на автомобиле
- ⛪ Посещение исторических соборов
- 🌊 Переправа на пароме через Волгу
- 🎨 Уникальные фото на арт-заборе
- 🕍 Величественные храмы и особняки
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Воскресенский собор
- Крестовоздвиженский собор
- Покровский храм
- Базарная площадь
- Пожарная каланча
Описание экскурсии
Правый берег
Когда-то он был небольшим пригородом левого берега. А теперь это динамично развивающийся промышленный центр с современной застройкой и отличной инфраструктурой. Здесь мы посетим нарядный Воскресенский собор и загадаем желание под трёхметровым образом Всемилостивого Спаса. Наберём воды в святом источнике Николая Чудотворца и насладимся роскошной панорамой левобережья с высокой смотровой площадки.
Левый берег
Мы прогуляемся по мощным крепостным валам Тутаевского кремля и посетим Крестовоздвиженский собор, расписанный мастером Гурием Никитиным. Заглянем в Покровский храм и обратимся к иконе «Прибавление ума». Побываем на Базарной площади, поднимемся на пожарную каланчу 1911 года и сделаем яркие фото у арт-забора, расписанного местными художниками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota RAV4
- Время в пути из Рыбинска в Тутаев — около 40 минут
- Паром оплачивается дополнительно — 400 ₽ за авто, 45 ₽ за человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 2885 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я дипломированный гид, выпускница школы экскурсоводов ММТИ. История Рыбинска для меня не просто объект изучения, это сама жизнь. Любовь к родному городу мне прививали с детства: рассказами о прошлом нашей купеческой семьи, чтением литературы о Рыбинске и длительными прогулками по самым красивым уголкам исторического центра. И теперь всем этим я хотела бы поделиться с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
3 июн 2025
Экскурсия прошла великолепно, Наталья учла наши дополнительные пожелания и на протяжении всего путешествия делилась с нами не только информацией, но и собственным опытом жизни и работы в регионе. Кроме того, она дала нам важные ориентиры для будущих посещений Рыбинска
Дата посещения: 3 июня 2025
Е
Елена
31 окт 2025
Экскурсия в город Тураев была замечательная. Экскурсовод Наталья очень понравилась, всем советую. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городах Рыбинск-Тураев. Наталья прекрасно владеет материалом, приводила много интересных фактов, доброжелательна. Желаю вам творческих успехов.
Е
Екатерина
17 сен 2025
Огромное спасибо Наталье за замечательную поездку в Тутаев и знакомство с его историей и достопремичательностями. Наталья не только как рассказчик, но и как водитель была на высоте. Спасибо за чудесно проведённый день!
Ольга
15 сен 2025
Наталья просто ЧУДО!!! Гид уровня Бог! Чёткая речь, хорошо поставленный голос. Во время экскурсии слышно каждое слово произносимое гидом. Информация очень хорошо воспринимается и запоминается, что встречается довольно редко. Очень
О
Олег
15 сен 2025
Незабываемые впечатления. Более 5 часов беседы с интересным рассказчиком. Экскурсовод Наталья грамотный, увлеченный человек, который искренне любит свой край и его историю. Всем советую посетить Тутаев с Натальей!
Е
Елена
2 авг 2025
Нам экскурсия понравилась: материал подается в доступной форме, без нагромождения из дат и имен. Наталья отвечает на вопросы, которые возникают по ходу путешествия, доброжелательно общается с туристами, а не давит
Елена
7 июл 2025
В Тутаев наша маленькая команда отправилась рано утром в воскресенье. Наталья - прекрасный рассказчик и аккуратный и внимательный водитель - делилась в дороге новыми интересными сведениями, поэтому мы прибыли на
Д
Дмитрий
7 июл 2025
Отлично организованная экскурсия. Наталья прекрасный гид, влюблённый в свое дело и в город, о котором она рассказывает, потрясающая эрудиция и знание истории, хочется побывать ещё и ещё раз.
о
ольга
15 июн 2025
Потрясающие впечатления!!! Наталья -великолепный гид! Помимо обширных знаний (ответы на любые вопросы) редко встретишь грамотную, красивую русскую речь у экскурсовода… Здесь совпало ВСЁ!!! Огромное спасибо за полученные знания, впечатления от города, прекрасно проведённое время и за знакомство! Обязательно приедем ещё, и только к Вам, Наташа!!!
Елена
18 мая 2025
Шикарная поездка во всех отношениях. Комфортно, насыщено, очень интересно👍🏾 Наталья великолепный гид: масштаб знаний, искренняя любовь к своей малой Родине + великолепный рассказчик 👍🏾 обязательно стоит побывать💛🤝💛
Юлия
12 мая 2025
Нам не повезло с погодой, лил ливень весь день. Но даже при такой погоде Наталье удалось очаровать нас рассказом про древний Тутаев. Мы посетили основные знаковые месте этого городка, зашли к местному энтузиасту в кофешоп. На всех этапах Наталья была терпелива, отвечала на все вопросы, и вообще показала себя как знающего и увлеченного своим делом гида!
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
Входит в следующие категории Рыбинска
Похожие экскурсии из Рыбинска
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборРыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеРыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Узнайте о судьбе Рыбинска и исчезнувшей Мологи. Посетите исторические места и макет затопленного города, погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 10:00
11 ноя в 13:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеПутешествие по историческим местам Рыбинска
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска с его уникальными памятниками и волжскими пейзажами. Откройте для себя историю и культуру города
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.