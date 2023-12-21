Рыбинскъ: Рождественская исторiя

Групповая экскурсия в Рыбинске
Приглашаю вас прогуляться по праздничному Рыбинску.

Поговорим о традициях купеческого празднования Рождества, увидим музей, прославивший город на всю страну, пройдемся по основным достопримечательностям города. И все это — в новогоднем антураже и атмосфере старины!
Рыбинскъ: Рождественская исторiя
Рыбинскъ: Рождественская исторiя
Рыбинскъ: Рождественская исторiя
Рыбинскъ: Рождественская исторiя
Рыбинскъ: Рождественская исторiя
Рыбинскъ: Рождественская исторiя
Рыбинскъ: Рождественская исторiя
Ближайшие даты:
21
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даты

Что вас ожидает:

  • Спасо-Преображенский собор
  • Улица Крестовая
  • Знаменитые стилизованные вывески
  • Красная площадь
  • Памятник Ленину
  • Новая хлебная биржа

Описание

Рыбинск исторический и новогодний Образованная барышня из ХIХ века прогуляется с вами по историческому центру новогоднего Рыбинска. Достоверно о традициях купеческого празднования Рождества: чем украшали, что дарили, ели и пили, в какие приметы верили. Вы не только увидите самые известные достопримечательности города, но и узнаете историю «Музея живой старинной вывески под открытым небом», прославившего Рыбинск на всю страну. Пройдетесь по старинным купеческим улицам и окунётесь в праздничную атмосферу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Чаепитие с угощениями
  • Дегустация медовухи/кваса
  • Небольшой презент
Что не входит
  • Приблизительная стоимость обеда в кафе — 400-500 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыбинск, ул. Крестовая, 17. Рядом с кафе Усадьба
Завершение: Рыбинск, ул. Крестовая, 17. В кафе «Усадьба»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пешеходная сборная экскурсия, группа включает до 10 человек.
  • Продолжительность: 1 час 45 минут
  • Одевайтесь, пожалуйста, теплее!
  • По окончании экскурсии вы можете остаться в кафе и перекусить
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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