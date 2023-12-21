Приглашаю вас прогуляться по праздничному Рыбинску.
Поговорим о традициях купеческого празднования Рождества, увидим музей, прославивший город на всю страну, пройдемся по основным достопримечательностям города. И все это — в новогоднем антураже и атмосфере старины!
Поговорим о традициях купеческого празднования Рождества, увидим музей, прославивший город на всю страну, пройдемся по основным достопримечательностям города. И все это — в новогоднем антураже и атмосфере старины!
Ближайшие даты:
21
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даты
Что вас ожидает:
- Спасо-Преображенский собор
- Улица Крестовая
- Знаменитые стилизованные вывески
- Красная площадь
- Памятник Ленину
- Новая хлебная биржа
Описание
Рыбинск исторический и новогодний Образованная барышня из ХIХ века прогуляется с вами по историческому центру новогоднего Рыбинска. Достоверно о традициях купеческого празднования Рождества: чем украшали, что дарили, ели и пили, в какие приметы верили. Вы не только увидите самые известные достопримечательности города, но и узнаете историю «Музея живой старинной вывески под открытым небом», прославившего Рыбинск на всю страну. Пройдетесь по старинным купеческим улицам и окунётесь в праздничную атмосферу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Чаепитие с угощениями
- Дегустация медовухи/кваса
- Небольшой презент
- Что не входит
- Приблизительная стоимость обеда в кафе — 400-500 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Рыбинск, ул. Крестовая, 17. Рядом с кафе УсадьбаЗавершение: Рыбинск, ул. Крестовая, 17. В кафе «Усадьба»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Пешеходная сборная экскурсия, группа включает до 10 человек.
- Продолжительность: 1 час 45 минут
- Одевайтесь, пожалуйста, теплее!
- По окончании экскурсии вы можете остаться в кафе и перекусить
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.