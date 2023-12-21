Приглашаю вас прогуляться по праздничному Рыбинску. Поговорим о традициях купеческого празднования Рождества, увидим музей, прославивший город на всю страну, пройдемся по основным достопримечательностям города. И все это — в новогоднем антураже и атмосфере старины!

Описание

Рыбинск исторический и новогодний Образованная барышня из ХIХ века прогуляется с вами по историческому центру новогоднего Рыбинска. Достоверно о традициях купеческого празднования Рождества: чем украшали, что дарили, ели и пили, в какие приметы верили. Вы не только увидите самые известные достопримечательности города, но и узнаете историю «Музея живой старинной вывески под открытым небом», прославившего Рыбинск на всю страну. Пройдетесь по старинным купеческим улицам и окунётесь в праздничную атмосферу.