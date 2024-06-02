Групповые экскурсии Рыбинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Рыбинске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Рыбинске - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
167 отзывов
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
125 отзывов
Групповая экскурсия по Рыбинску: от Красной площади до Казанского района
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Расписание: согласно календарю
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800 за человека
Рыбинскъ: Рождественская исторiя
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Рождественская прогулка по Рыбинску: история, традиции и атмосфера
Праздничный Рыбинск откроет свои тайны в компании барышни из XIX века. Почувствуйте дух Рождества в историческом центре
Начало: Рыбинск, ул. Крестовая, 17. Рядом с кафе Усадьба
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
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    продуманный до мелочей, и ёмкий рассказ с большим количеством интереснейших исторических фактов, и хорошо поставленная речь. Было очень приятно слушать гида. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время. Однозначно рекомендую эту экскурсию для посещения.

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    О Рыбинске - с любовью
    У нас была Елизавета! Очень милая, доброжелательная девушка, обладающая огромным багажом знаний по истории города. Экскурсия была интересная, маршрут насыщенный,
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    но не изнурительный, проходит по историческому центру. Наряду с заявленными главными достопримечательностями увидели много колоритных, атмосферных мест в старейшей части города. Елизавета живо и доступно рассказала нам и о современном Рыбинске, и о его прошлом. Много нового узнали, о чем не прочитаешь в Википедии. Спасибо вам, Лиза, за чудесную прогулку и ваш позитив. Творческих успехов вам и адекватных туристов.

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
    Экскурсия прекрасная. Огромное спасибо экскурсоводу Елене.
  • А
    Анастасия
    7 января 2024
    Рыбинскъ: Рождественская исторiя
    Посетили чудесную рождественскую экскурсию! Экскурсовод Ирина выше всяких похвал! Полное погружение в жизнь купеческого Рыбинска, нам очень понравилось! Обязательно обратимся ещё.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О Рыбинске - с любовью
  2. Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
  3. Рыбинскъ: Рождественская исторiя
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1 500. Туристы уже оставили гидам 293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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