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Мини-группа
2 часа
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Рыбинску: от Красной площади до Казанского района
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Расписание: согласно календарю
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Рождественская прогулка по Рыбинску: история, традиции и атмосфера
Праздничный Рыбинск откроет свои тайны в компании барышни из XIX века. Почувствуйте дух Рождества в историческом центре
Начало: Рыбинск, ул. Крестовая, 17. Рядом с кафе Усадьба
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
- ЕЕлена30 мая 2024Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
- ССергей28 мая 2024У нас была Елизавета! Очень милая, доброжелательная девушка, обладающая огромным багажом знаний по истории города. Экскурсия была интересная, маршрут насыщенный,
- ООльга12 мая 2024Экскурсия прекрасная. Огромное спасибо экскурсоводу Елене.
- ААнастасия7 января 2024Посетили чудесную рождественскую экскурсию! Экскурсовод Ирина выше всяких похвал! Полное погружение в жизнь купеческого Рыбинска, нам очень понравилось! Обязательно обратимся ещё.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Групповые»
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