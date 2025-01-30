Новая хлебная биржа – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Новая хлебная биржа» в Рыбинске, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Рыбинскъ: Рождественская исторiя
Пешая
5 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Рождественская прогулка по Рыбинску: история, традиции и атмосфера
Праздничный Рыбинск откроет свои тайны в компании барышни из XIX века. Почувствуйте дух Рождества в историческом центре
Начало: Рыбинск, Соборная пл, 2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1600 за человека
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск и Молога: историческое путешествие и архитектурное наследие
Погрузитесь в историю Рыбинска и затопленной Мологи в компании опытного гида. Откройте уникальные страницы прошлого
Начало: Волжская наб., 6
Расписание: По согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4500 за всё до 10 чел.
Рыбинск - застывшая история
Пешая
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск - застывшая история: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рыбинск - уютный город на Волге с богатой историей. Увидите знаковые достопримечательности и узнаете интересные факты о купеческом прошлом
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 фев в 09:00
23 фев в 09:00
от 4000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 января 2025
    Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
    Очень интересная экскурсия, большой красивый маршрут, гид на высочайшем уровне!
  • D
    Dmitriy
    19 января 2025
    Рыбинск - застывшая история
    Экскурсия очень понравилась. Елена – это гид, главным для которого, по нашему мнению, является не стремление заработать при сообщении за
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    установленное время сухой, статичной, взятой из справочников информации, а погрузить туристов в наполненную различными событиями, живую историю любимого ею города, состоящую из фактов бытовой, культурной, промышленной жизни жителей Рыбинска разных эпох и слоев. И такая информация становится особенно ценной от понимания того, что для ее сбора требуется время для поиска в различных источниках, а также желание сделать свой рассказ интересным и запоминающимся. У нашей группы после общения с Еленой возникло желание еще раз посетить этот замечательный город, чтобы походить по его улицам, полюбоваться сохранившимися и отреставрированными заданиями, а также оформленными в старом стиле вывесками. Приятным бонусом от Елены для нашей группы стали памятка с информацией об адресах и номерах телефонах музеев Рыбинска, мест, где можно отдохнуть и перекусить во время прогулок по городу, а также небольшой подарок с Новым годом.

  • Н
    Надежда
    13 января 2025
    Рыбинскъ: Рождественская исторiя
    Сказать о том,что мы довольны,не сказать ни о чём! Ирина просто великолепно вписала нас и вовлекла в действо. Да,да именно
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    действо! Благодаря её необычайно познавательным рассказам, мы переместились в те времена. Реалистично до ощущения движущихся экипажей с извощиками по улицам. Спасибо!Мы к вам вернёмся)

  • М
    Михаил
    10 января 2025
    Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
    Очень хорошая экскурсия. Анатолий Сергеевич очень хороший рассказчик и экскурсовод. Маршрут прогулки, музей, всё очень понравилось.
  • Т
    Татьяна
    9 января 2025
    Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
    Очень познавательная экскурсия, материал был доступным и для детей и для взрослых + Анатолий подсказал несколько локаций,которые посетили самостоятельно на машине. Очень понравился макет города, в котором Анатолий принимал участие, рассказывал с теплотой и гордостью об этом проекте, однозначно рекомендую
  • А
    Анна
    7 января 2025
    Рыбинскъ: Рождественская исторiя
    Экскурсия получилась очень необычная, но тем и еще более интересная! Нестандартная подача информации! Ирина просто чудо как хороша!!! С таким
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    удовольствием и упоением рассказывала об историях и событиях города. Я всю дорогу улыбалась. Так необычно было слышать время от времени от Ирины и других участниц экскурсии, подыгрывающих Ирине, русский язык начала 19 века, я как будто погрузилась в эпоху того времени. Ирина невероятно заботливо относилась к прохладному воздуху, заводила нас обогреться при всякой возможности. Когда попали в дом к Татьяне, я была поражена вовлеченностью и искренним желанием людей возродить часть истории Рыбинска. Не часто в наше время можно встретить истинную искренность!!! Благодарю Ирину за доставленное удовольствие!!! Было очень интересно, увлекательно, искренне и познавательно!!! От души рекомендую и экскурсию, и Ирину, как экскурсовода!!! С огромным удовольствием вернемся в Рыбинск, и продолжим познание города с Ириной!!!

  • О
    Ольга
    5 января 2025
    Рыбинскъ: Рождественская исторiя
    Экскурсия оставила положительные впечатления. Насыщенная, информативная, радушная!!! Весьма необычный формат, перемежающая исторические факты с заходом в различные интересные магазинчики.
  • С
    Светлана
    3 ноября 2024
    Рыбинск - застывшая история
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Мы остались в восторге

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Новая хлебная биржа»

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  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Красная площадь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Часовня Николая Чудотворца
  7. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в феврале 2025
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