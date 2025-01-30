2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Рождественская прогулка по Рыбинску: история, традиции и атмосфера
Праздничный Рыбинск откроет свои тайны в компании барышни из XIX века. Почувствуйте дух Рождества в историческом центре
Начало: Рыбинск, Соборная пл, 2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1600₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск и Молога: историческое путешествие и архитектурное наследие
Погрузитесь в историю Рыбинска и затопленной Мологи в компании опытного гида. Откройте уникальные страницы прошлого
Начало: Волжская наб., 6
Расписание: По согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск - застывшая история: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рыбинск - уютный город на Волге с богатой историей. Увидите знаковые достопримечательности и узнаете интересные факты о купеческом прошлом
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 фев в 09:00
23 фев в 09:00
от 4000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 января 2025Очень интересная экскурсия, большой красивый маршрут, гид на высочайшем уровне!
- DDmitriy19 января 2025Экскурсия очень понравилась. Елена – это гид, главным для которого, по нашему мнению, является не стремление заработать при сообщении за
- ННадежда13 января 2025Сказать о том,что мы довольны,не сказать ни о чём! Ирина просто великолепно вписала нас и вовлекла в действо. Да,да именно
- ММихаил10 января 2025Очень хорошая экскурсия. Анатолий Сергеевич очень хороший рассказчик и экскурсовод. Маршрут прогулки, музей, всё очень понравилось.
- ТТатьяна9 января 2025Очень познавательная экскурсия, материал был доступным и для детей и для взрослых + Анатолий подсказал несколько локаций,которые посетили самостоятельно на машине. Очень понравился макет города, в котором Анатолий принимал участие, рассказывал с теплотой и гордостью об этом проекте, однозначно рекомендую
- ААнна7 января 2025Экскурсия получилась очень необычная, но тем и еще более интересная! Нестандартная подача информации! Ирина просто чудо как хороша!!! С таким
- ООльга5 января 2025Экскурсия оставила положительные впечатления. Насыщенная, информативная, радушная!!! Весьма необычный формат, перемежающая исторические факты с заходом в различные интересные магазинчики.
- ССветлана3 ноября 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Мы остались в восторге
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Новая хлебная биржа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в феврале 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Новая хлебная биржа" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 4500. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2025 год по теме «Новая хлебная биржа», 46 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель