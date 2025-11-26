Встретимся и совершим прогулку по историческому центру города. Затем отправимся в Рыбинский музей-заповедник, где посетим выставку «Неизвестная Молога. Русская Атлантида», экспозиция которой посвящена трагической судьбе затопленного города Молога и знакомит с его уникальной историей.

Далее побываем в необычной мастерской «Росписи затопленных земель», где представлена капсульная коллекция интерьеров с элементами традиционной домовой росписи. Здесь вы сможете приобрести подлинные сувениры и поучаствовать в мастер-классе.

После обеда продолжим путешествие автопрогулкой вдоль Рыбинского водохранилища. Во время экскурсии мы заедем в посёлок ГЭС и к археологическому памятнику Усть-Шексна. Там поговорим об истории освоения этих территорий и осмотрим арт-объект — подвеску, найденную археологами и увеличенную в 100 раз. Вечером вас ждёт завораживающий закат на просторах Рыбинского моря.