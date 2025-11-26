Индивидуальный авто-пешеходный тур по Рыбинску и старинному селу Учма
Узнать историю этих мест, полюбоваться Рыбинским водохранилищем и заглянуть в музеи
Во время нашего тура мы погуляем по исторической части Рыбинска, посетим посёлок ГЭС и археологический памятник Усть-Шексна, поговорим об освоении этих территорий, полюбуемся закатом на Рыбинском море. Побываем на выставке читать дальше
в музее-заповеднике, экспозиция которого посвящена судьбе города Молога.
Заглянем в уникальную мастерскую «Росписи затопленных земель», где вы сможете приобрести аутентичные сувениры и поучаствовать в мастер-классе.
Я расскажу вам о затопленных при строительстве водохранилища городах и землях и о том, как создание местного моря изменило ландшафт.
А на второй день побываем в селе Учма, живописно раскинувшемся на пологом правом берегу Волги между Угличем и Мышкиным.
Описание экскурсии
Организационные детали
Рекомендуется одежда по погоде. Тур ведёт эксперт по туризму.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость. Обеды и ужины возможны в кафе «Супбери» или «Явка».
Транспорт. Внедорожник HAVAL H9 со всеми удобствами, вместимость до 6 человек + водитель-экскурсовод.
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Лёгкий, подходит для путешествия с детьми.
Программа тура по дням
1 день
Исторический центр Рыбинска, музей-заповедник, мастерская и автопрогулка вдоль водохранилища
Встретимся и совершим прогулку по историческому центру города. Затем отправимся в Рыбинский музей-заповедник, где посетим выставку «Неизвестная Молога. Русская Атлантида», экспозиция которой посвящена трагической судьбе затопленного города Молога и знакомит с его уникальной историей.
Далее побываем в необычной мастерской «Росписи затопленных земель», где представлена капсульная коллекция интерьеров с элементами традиционной домовой росписи. Здесь вы сможете приобрести подлинные сувениры и поучаствовать в мастер-классе.
После обеда продолжим путешествие автопрогулкой вдоль Рыбинского водохранилища. Во время экскурсии мы заедем в посёлок ГЭС и к археологическому памятнику Усть-Шексна. Там поговорим об истории освоения этих территорий и осмотрим арт-объект — подвеску, найденную археологами и увеличенную в 100 раз. Вечером вас ждёт завораживающий закат на просторах Рыбинского моря.
2 день
Старинное село Учма
Сегодня наш маршрут пройдёт от Рыбинска до Калязина через Углич и с остановкой в старинном селе Учма на правом берегу Волги между Мышкиным и Угличем. Напротив Учмы лежит полуостров, который когда-то был соединён с берегом, а нынешняя заводь — «полива», как её называют местные жители, — образовалась лишь после создания Рыбинского водохранилища. Ранее здесь простирались поля и протекали ручьи, а на высоком берегу возвышались храмы Кассиановой Пустыни — монастыря 15 века, основанного преподобным Кассианом Греком. Эти святыни были уничтожены к середине 20 столетия, и теперь к бывшему монастырю можно добраться только по воде.
Учма для многих стала настоящим «местом силы». Сюда хочется возвращаться, чтобы открывать новые смыслы, творить и наслаждаться тишиной. Вы сможете отдохнуть под соснами с чашечкой чая, покачаться на качелях-лодке или прокатиться по тихой волжской заводи. Это пространство создано для вдохновения и спокойного созерцания.
3 день
Завершение тура, отъезд
Наш короткий, но насыщенный тур окончен. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проезд на комфортабельном внедорожнике HAVAL H9
Авторская экскурсия с гидом-экспертом
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Рыбинска и обратно
Проживание (от 8000 ₽ за 2-местный номер)
Питание
Входные билеты в макет города Мологи
Мастер-класс в керамической мастерской «Росписи затопленных земель»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыбинск, Красная площадь, 10:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Рыбинск, Красная площадь, 19:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Рыбинске
Провёл экскурсии для 1109 туристов
Художник, краевед, энтузиаст и страстный любитель своего города. Основал музей «Рыбинские рыбы» и создал два крупных проекта: «Росписи затопленных земель» и мастерскую по изготовлению деревянных расписных рыб. Я считаю жизненно читать дальше
важным знать и помнить о своих корнях, чтобы не потерять своей культурной идентичности. На сохранение исторической памяти и нематериального наследия и направлена моя деятельность. Приезжайте в гости — я буду рад познакомить вас с историей нашего края.