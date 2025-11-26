Мои заказы

Индивидуальный авто-пешеходный тур по Рыбинску и старинному селу Учма

Узнать историю этих мест, полюбоваться Рыбинским водохранилищем и заглянуть в музеи
Во время нашего тура мы погуляем по исторической части Рыбинска, посетим посёлок ГЭС и археологический памятник Усть-Шексна, поговорим об освоении этих территорий, полюбуемся закатом на Рыбинском море. Побываем на выставке
в музее-заповеднике, экспозиция которого посвящена судьбе города Молога.

Заглянем в уникальную мастерскую «Росписи затопленных земель», где вы сможете приобрести аутентичные сувениры и поучаствовать в мастер-классе.

Я расскажу вам о затопленных при строительстве водохранилища городах и землях и о том, как создание местного моря изменило ландшафт.

А на второй день побываем в селе Учма, живописно раскинувшемся на пологом правом берегу Волги между Угличем и Мышкиным.

Описание экскурсии

Организационные детали

Рекомендуется одежда по погоде.
Тур ведёт эксперт по туризму.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость. Обеды и ужины возможны в кафе «Супбери» или «Явка».

Транспорт. Внедорожник HAVAL H9 со всеми удобствами, вместимость до 6 человек + водитель-экскурсовод.

Возраст участников. 7+.

Уровень сложности. Лёгкий, подходит для путешествия с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Исторический центр Рыбинска, музей-заповедник, мастерская и автопрогулка вдоль водохранилища

Встретимся и совершим прогулку по историческому центру города. Затем отправимся в Рыбинский музей-заповедник, где посетим выставку «Неизвестная Молога. Русская Атлантида», экспозиция которой посвящена трагической судьбе затопленного города Молога и знакомит с его уникальной историей.

Далее побываем в необычной мастерской «Росписи затопленных земель», где представлена капсульная коллекция интерьеров с элементами традиционной домовой росписи. Здесь вы сможете приобрести подлинные сувениры и поучаствовать в мастер-классе.

После обеда продолжим путешествие автопрогулкой вдоль Рыбинского водохранилища. Во время экскурсии мы заедем в посёлок ГЭС и к археологическому памятнику Усть-Шексна. Там поговорим об истории освоения этих территорий и осмотрим арт-объект — подвеску, найденную археологами и увеличенную в 100 раз. Вечером вас ждёт завораживающий закат на просторах Рыбинского моря.

2 день

Старинное село Учма

Сегодня наш маршрут пройдёт от Рыбинска до Калязина через Углич и с остановкой в старинном селе Учма на правом берегу Волги между Мышкиным и Угличем. Напротив Учмы лежит полуостров, который когда-то был соединён с берегом, а нынешняя заводь — «полива», как её называют местные жители, — образовалась лишь после создания Рыбинского водохранилища. Ранее здесь простирались поля и протекали ручьи, а на высоком берегу возвышались храмы Кассиановой Пустыни — монастыря 15 века, основанного преподобным Кассианом Греком. Эти святыни были уничтожены к середине 20 столетия, и теперь к бывшему монастырю можно добраться только по воде.

Учма для многих стала настоящим «местом силы». Сюда хочется возвращаться, чтобы открывать новые смыслы, творить и наслаждаться тишиной. Вы сможете отдохнуть под соснами с чашечкой чая, покачаться на качелях-лодке или прокатиться по тихой волжской заводи. Это пространство создано для вдохновения и спокойного созерцания.

3 день

Завершение тура, отъезд

Наш короткий, но насыщенный тур окончен. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельном внедорожнике HAVAL H9
  • Авторская экскурсия с гидом-экспертом
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Рыбинска и обратно
  • Проживание (от 8000 ₽ за 2-местный номер)
  • Питание
  • Входные билеты в макет города Мологи
  • Мастер-класс в керамической мастерской «Росписи затопленных земель»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыбинск, Красная площадь, 10:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Рыбинск, Красная площадь, 19:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Рыбинске
Провёл экскурсии для 1109 туристов
Художник, краевед, энтузиаст и страстный любитель своего города. Основал музей «Рыбинские рыбы» и создал два крупных проекта: «Росписи затопленных земель» и мастерскую по изготовлению деревянных расписных рыб. Я считаю жизненно
важным знать и помнить о своих корнях, чтобы не потерять своей культурной идентичности. На сохранение исторической памяти и нематериального наследия и направлена моя деятельность. Приезжайте в гости — я буду рад познакомить вас с историей нашего края.

