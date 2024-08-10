1 день

Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий

07:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отъезд в Переславль-Залесский.

Путевая обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.

Сердце Переславля — Красная площадь.

Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой!

Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.

Отправление в Ростов Великий.

Экскурсия в Ростовский кремль. Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль» расположен на территории бывшей резиденции ростовских архиереев — всемирно известного памятника русской архитектуры. Ансамбль сформировался в основном во второй половине XVII века в результате строительной деятельности митрополита Ростовского и Ярославского Ионы III Сысоевича. Архитектурный ансамбль Ростовского кремля — это пять храмов, Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, комплекс жилых построек, обнесенные мощной крепостной стеной. Успенский собор, построенный в начале XVI века — впечатляющее здание, достойное быть центральным собором Ростова, одного из главных городов средневековой Руси. Существует версия, что на стыке XII—XIII вв. настоятелем собора был отец легендарного былинного богатыря Алеши Поповича. Знаменитая Ростовская звонница была построена при соборе в XVII веке, сохранила по сей день 15 исторических колоколов. А о Ростовских звонах знает каждый, кто интересовался историей России. Визитным «кадром» Ростовского Кремля является и то, что именно здесь снимались эпизоды легендарной комедии Леонида Гайдая – «Иван Васильевич меняет профессию». Обед в кафе города. Отправление в Ярославль. Вы посетите Губернаторский дом в Ярославле, который был построен по указу Александра I в 1821-1823 гг. Включен к охраняемым объектам ЮНЭСКО и является памятником архитектуры федерального значения. На территории расположены сквер и усадьба с интерьером XIX столетия, в которой находятся картины известных художников. Вечерняя экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского монастыря. Вы познакомитесь с историей Ярославля, увидите Стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Спасо-Преображенский монастырь (XIIв.) — главная городская достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря — Спасо-Преображенский (XVI век) сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. В конце XVIII столетия здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» Отправление в Рыбинск. Размещение в отеле.

Ужин в ресторане города.