Программа тура по дням
Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий
07:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отъезд в Переславль-Залесский.
Путевая обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.
Сердце Переславля — Красная площадь.
Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой!
Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Отправление в Ростов Великий.
Экскурсия в Ростовский кремль.
Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль» расположен на территории бывшей резиденции ростовских архиереев — всемирно известного памятника русской архитектуры.
Ансамбль сформировался в основном во второй половине XVII века в результате строительной деятельности митрополита Ростовского и Ярославского Ионы III Сысоевича.
Архитектурный ансамбль Ростовского кремля — это пять храмов, Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, комплекс жилых построек, обнесенные мощной крепостной стеной.
Успенский собор, построенный в начале XVI века — впечатляющее здание, достойное быть центральным собором Ростова, одного из главных городов средневековой Руси. Существует версия, что на стыке XII—XIII вв. настоятелем собора был отец легендарного былинного богатыря Алеши Поповича.
Знаменитая Ростовская звонница была построена при соборе в XVII веке, сохранила по сей день 15 исторических колоколов. А о Ростовских звонах знает каждый, кто интересовался историей России.
Визитным «кадром» Ростовского Кремля является и то, что именно здесь снимались эпизоды легендарной комедии Леонида Гайдая – «Иван Васильевич меняет профессию».
Обед в кафе города.
Отправление в Ярославль.
Вы посетите Губернаторский дом в Ярославле, который был построен по указу Александра I в 1821-1823 гг. Включен к охраняемым объектам ЮНЭСКО и является памятником архитектуры федерального значения. На территории расположены сквер и усадьба с интерьером XIX столетия, в которой находятся картины известных художников.
Вечерняя экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского монастыря.
Вы познакомитесь с историей Ярославля, увидите Стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Спасо-Преображенский монастырь (XIIв.) — главная городская достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём.
Главный собор монастыря — Спасо-Преображенский (XVI век) сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. В конце XVIII столетия здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»
Отправление в Рыбинск.
Размещение в отеле.
Рыбинск, Тутаев, интерактивная программа
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Рыбинску — маленький город с большой историей. Город стоит на слиянии трёх рек: Черёмухи, Шексны и Волги.
Он завоевал свою славу благодаря водохранилищу, являющемуся самым крупным на территории России.
Вам покажут исторический центр Рыбинска. Вы посмотрите на основные архитектурные достопримечательности, которых здесь немало.
Вам покажут здание старой Хлебной Биржи, интересные памятники (Л. И. Ошанскому, волжскому бурлаку и другие), дома, возведенные в XVIII-XIX веках. Увидите Спасо-Преображенский собор.
Изюминкой старой части города является улица Крестовая, практически полностью сохранившая дореволюционную застройку, и ее «старинные» вывески, стилизованные под XIX столетие.
Картинная галерея Рыбинского музея-заповедника.
В собрании музея хранятся произведения изобразительного и прикладного искусства России и зарубежных стран, памятники истории и природы края, предметы народного искусства и т. д.
Обед в кафе города.
Отправление в Романов-Борисоглебск (современный Тутаев), старинный русский город, волею судеб разделенный на Волгой на две части: на левом высоком берегу — бывший город Романов, на пологом правом — бывший Борисоглебск.
Обзорная пешеходная экскурсия по Борисоглебской стороне с посещением Воскресенского собора.
Борисоглебск — известная с XV века рыбацкая слобода. Волжская рыба отсюда поставлялась к царскому столу в Санкт-Петербург и Москву.
Главной достопримечательностью Борисоглебской стороны является грандиозный Воскресенский собор, где хранится, предположительно, одна из самых больших икон в России — трехметровый поясной образ Спаса Всемилостивого, созданный, по преданию, Дионисием Глушицким в 15 веке.
Под иконой сделан лаз, по которому каждый верующий может проползти, моля о самом сокровенном. Вера в чудотворные свойства иконы настолько крепка, что за века на деревянном настиле образовались глубокие колеи.
Панорама левого, Романовского берега, вдохновившего известного живописца Б. М. Кустодиева на создание картин «Гуляние на Волге», «Провинция» и других.
Посещение музея «Борисоглебская сторона»,знакомящая в самобытном формате с историей города, славившегося некогда промыслами и ремеслами, здесь и истории о знаменитой романовской овечке, о романовских гвоздях и баранках, о деревянных судах — романовках, которые строились здесь на Волжском берегу и отправлялись в путешествия по Волге.
Интерактивная программа «В гости к Царской овечке»: преодоление границы Овечьего царства, в гостеприимном «Доме овчара» вас встретит виновница праздника — Царская овечка, проведет небольшую экскурсию по дому и предложит поучаствовать в задорных играх и конкурсах, веселых плясках и измерить вес на «бараньих весах».
Возвращение в Рыбинск.
Ужин в ресторане города.
Углич, интерактивная экскурсия-дегустация
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление в Углич.
Основан в 937 году Яном Плесковичем, выходцем из Пскова, родственником княгини Ольги. Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий в 1148 году противостоит на Угличском поле киевским, смоленским и новгородским князьям.
С 1207 года в составе Владимиро-Суздальского княжества. В 1238 году разрушен монголо-татарами. С XIV века в составе Московского княжества. В 1591 году в Угличе убит цесаревич Дмитрий, сын Ивана Грозного.
Экскурсионная программа по Угличу — красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей. Обзорная экскурсия по городу.
Угличский кремль — историческое и градостроительное ядро города.
Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века).
Церковь Дмитрия на Крови — построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие.
Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.
Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря — здесь хранится чудотворная икона Божией Матери.
Обед в кафе города: в меню местные угличские специалитеты и дегустационная программа «Попробовать Углич на вкус» — участие в дегустации сыров, мясных изделий и Угличской минеральной воды.
В стенах единственного в стране всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия разработано более 90% всех сортов сыра.
Самые любимые сыры россиян — родом из Углича.
Угличская минеральная лечебно-столовая вода имеет золотые и серебряные медали за качество.
Углич — первый в России город, где начали делать колбасу «в промышленных объемах». Оказывается, «катись колбаской по Малой Спасской» тоже родом из Углича.
Дегустация сопровождается бокалом вина (для детей предусмотрена замена на безалкогольный напиток).
Интерактивная экскурсия-дегустация «По страницам старинной кулинарной книги». Книга Елены Молоховец «Советы молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» была выпущена в 1861 году и сразу стала бестселлером. В ней было собрано около 5000 рецептов разнообразных блюд.
Вы познакомитесь с устройством городского дома и чайной 19 века, увидите старинную кухонную утварь, откроете для себя секреты русской сервировки и подачи блюд. Узнаете об обедах 1,2,3 разрядов, чем стол хозяев отличался от стола прислуги, а постный стол от скромного, а так же что такое мазурки, бабы, петишу, бланманже и много другое.
Приятным дополнением к экскурсии станет дегустация одного из блюд, приготовленного по старинному рецепту.
Отъезд в Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Рыбинске в номерах категории стандарт (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание: 3 обеда + 2 завтрака + 2 ужина
|20 190
|21 790
|22 790
Доплата за одноместный номер – 5 000 руб.
Дополнительное место предоставляется под запрос (за доплату).
Варианты проживания
Гостиница «Виконда» 4
Отель «Виконда» предлагает для своих гостей европейский уровень обслуживания по привлекательным ценам. В отеле предоставляется широкий спектр услуг, чтобы каждый гость мог найти себе занятие по душе.
Комфортабельные номера отеля выполнены в классическом стиле, в нем преобладают четкость линий и непринужденные цвета в интерьере. Каждый из номеров оснащен удобной мебелью и современной техникой. В белоснежной ванной комнате есть мягкий халат и пушистые полотенца.
Питание организовано в элегантном отеле, где каждое утро накрывается вкусный завтрак, а также сытный обед. Вечером здесь можно приятно провести время в кругу друзей за коктейлем.
Для проведения совещаний, деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Железнодорожный вокзал находится в 4 км от отеля. Ближайший аэропорт расположился в городе Ярославле в 99 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле со всеми удобствами в номерах категории стандарт
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместный номер - 5 000 руб
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Особенности рассадки в автобусе
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 1 470 руб.).
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.