Роскошный уик-энд в Рыбинске: джазовый концерт, катание на яхте и мастер-класс по гольфу
Проплыть по Рыбинскому морю, поучиться играть в гольф и узнать историю «русской Атлантиды»
Начало: Ж/д вокзал Рыбинска, 10:00
31 мая в 10:00
28 июн в 10:00
41 000 ₽ за человека
Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
5 июл в 10:00
14 600 ₽ за человека
Калейдоскоп Ярославского края
Начало: Москва
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 22 590 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга21 мая 2025Путешествие прошло на отлично! Очень обширная и интересная программа. Спасибо большое за организацию тура Светлане!
- ММахиня20 мая 2025Все обещанное выполнили.
- ППетр13 января 2025Все хорошо было организовано.
- ММария11 января 2025Поездка наполнена информацией. Кратко: галопом по Европе. Интересно и познавательно, много об истории России. Единственный минус: музеи только о картинах, и посещение соборов/храмов. В Угличе стоит музей при Рыбинской ГЭС, его в программе нет, нет музея Мологи в Ярославле итд.
- ИИрина11 января 2025Тур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. Для кого это важно, планируйте дополнительный свободный день до или после тура.
- ААлександра9 января 2025Организация была хорошая, проживание, переезды в целом комфортные. Наверное только в будущем имеет смысл рассмотреть возможность 1 раз за тур сменить
- ВВиктория17 октября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизДобрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
- ГГалина24 сентября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизПоездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Можно с детьми»
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