Семейные развлекательные туры Рыбинска

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Рыбинске, цены от 14 600 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Роскошный уик-энд в Рыбинске: джазовый концерт, катание на яхте и мастер-класс по гольфу
На машине
На яхте
3 дня
Роскошный уик-энд в Рыбинске: джазовый концерт, катание на яхте и мастер-класс по гольфу
Проплыть по Рыбинскому морю, поучиться играть в гольф и узнать историю «русской Атлантиды»
Начало: Ж/д вокзал Рыбинска, 10:00
31 мая в 10:00
28 июн в 10:00
41 000 ₽ за человека
Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
5 июл в 10:00
14 600 ₽ за человека
Калейдоскоп Ярославского края
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Калейдоскоп Ярославского края
Начало: Москва
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 22 590 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    21 мая 2025
    Калейдоскоп Ярославского края
    Путешествие прошло на отлично! Очень обширная и интересная программа. Спасибо большое за организацию тура Светлане!
  • М
    Махиня
    20 мая 2025
    Калейдоскоп Ярославского края
    Все обещанное выполнили.
  • П
    Петр
    13 января 2025
    Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
    Все хорошо было организовано.
  • М
    Мария
    11 января 2025
    Калейдоскоп Ярославского края
    Поездка наполнена информацией. Кратко: галопом по Европе. Интересно и познавательно, много об истории России. Единственный минус: музеи только о картинах, и посещение соборов/храмов. В Угличе стоит музей при Рыбинской ГЭС, его в программе нет, нет музея Мологи в Ярославле итд.
  • И
    Ирина
    11 января 2025
    Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
    Тур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. Для кого это важно, планируйте дополнительный свободный день до или после тура.
    Тур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. Для
  • А
    Александра
    9 января 2025
    Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
    Организация была хорошая, проживание, переезды в целом комфортные. Наверное только в будущем имеет смысл рассмотреть возможность 1 раз за тур сменить
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    локацию ночлега и остановиться в Кировске (например, на 2 ночи). Так как большинство маршрутов пролегают в сторону именно этого города, и каждый раз возвращаться обратно в Мурманск кажется не очень рациональным. Много времени тратится на дорогу и очень мало на осмотр достопримечательностей. Спасибо за тур!

    Организация была хорошая, проживание, переезды в целом комфортныеОрганизация была хорошая, проживание, переезды в целом комфортныеОрганизация была хорошая, проживание, переезды в целом комфортныеОрганизация была хорошая, проживание, переезды в целом комфортныеОрганизация была хорошая, проживание, переезды в целом комфортныеОрганизация была хорошая, проживание, переезды в целом комфортные
  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Рыбинске в мае 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 14 600 до 41 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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