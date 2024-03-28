Авторский тур
5 дней
Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Калейдоскоп Ярославского края
Начало: Москва
от 20 190₽ за человека
Авторский тур
6 дней
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
Начало: Рыбинск, вокзал
13 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 34 240₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ААнна26 марта 2024Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ГГалина15 марта 2024Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ВВиктория17 октября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизДобрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
- ГГалина24 сентября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизПоездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «На автобусе»
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