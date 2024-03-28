Туры на автобусе в Рыбинске

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Рыбинске, цены от 20 190 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 29 200 за человека
Калейдоскоп Ярославского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Калейдоскоп Ярославского края
Начало: Москва
от 20 190 за человека
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
Начало: Рыбинск, вокзал
13 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 34 240 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Калейдоскоп Ярославского края
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Калейдоскоп Ярославского края
    Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
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  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
    читать дальше

    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • Г
    Галина
    15 марта 2024
    Калейдоскоп Ярославского края
    Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Рыбинске в июне 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 20 190 до 34 240. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Рыбинске на 2024 год на автобусе, 6 ⭐ отзывов, цены от 20190₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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