1 день

Экскурсия по Угличу, праздник Масленицы. Рыбинск

07:00 Сбор группы в Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление в г. Углич.

Углич – один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.

Обзорная экскурсия по центру Углича с посещением Угличского Кремля.

Угличский кремль – историческое и градостроительное ядро города:

палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века);

церковь Дмитрия на Крови – построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;

Спасо-Преображенский собор – кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.

Фольклорная программа «Гуляй народ – Маслена идет!»

В программе:

шуточные кулачные бои, состязания в перетягивании каната, катании масленичного колеса;

блинные да сырные испытания, хороводов завивание;

мудрёные загадки и весёлые масленичные игры.

За чаепитием с блинами по-угличски, с горячим чаем из пузатого самовара узнаете, почему от хозяина дома должно пахнуть ветром, от хозяйки – дымом. Что значит в «блинах поваляться», какие блины называли «немецкими», «русскими», а какие «красными».

Наши предки были уверены: повеселиться на масляной неделе – значит закликать себе богатство и благополучие на весь год!

Сжечь неудачи и неприятности в прощальном масленичном костре вместе с чучелом зимы приглашаем в Угличский музей!

Обед в кафе города.

Отправление в г. Рыбинск.

Обзорная экскурсия по г. Рыбинску – маленькому городку с огромной историей. Он стоит на слиянии трёх рек: Черёмухи, Шексны и Волги. Рыбинск завоевал свою славу благодаря водохранилищу, являющемуся самым крупным на территории России.

Исторический центр г. Рыбинска знаменит:

зданием старой и новой Хлебной Биржи ;

; Волжской набережной ;

; памятником поэту-песеннику Л. И. Ошанину , родившемуся в Рыбинске;

, родившемуся в Рыбинске; памятниками волжскому бурлаку , Остапу Бендеру и беспризорному мальчишке из фильма Леонида Гайдая «12 стульев» , часть съемок пришлась на Рыбинск;

, и , часть съемок пришлась на Рыбинск; исторической застройкой XVIII-XIX вв .;

.; Спасо-Преображенским собором.

Изюминкой старой части города и популярным местом для всех туристов является улица Крестовая, практически полностью сохранившая дореволюционную застройку.

Сегодня это настоящий «музей старинной вывески под открытым небом». Именно эта улица привлекает внимание всех путешественников и ценителей русской истории. Увидев ее, вы словно перенесетесь в купеческий Рыбинск XIX века.

Отправление в г. Ярославль.

Размещение в гостинице «ЯрОтель Центр» 3* в г. Ярославле. Резервное размещение: «Ярославское подворье» 3*. Выбор происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160