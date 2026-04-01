Программа тура по дням
Экскурсия по Угличу, праздник Масленицы. Рыбинск
07:00 Сбор группы в Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление в г. Углич.
Углич – один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.
Обзорная экскурсия по центру Углича с посещением Угличского Кремля.
Угличский кремль – историческое и градостроительное ядро города:
- палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века);
- церковь Дмитрия на Крови – построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
- Спасо-Преображенский собор – кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.
Фольклорная программа «Гуляй народ – Маслена идет!»
В программе:
- шуточные кулачные бои, состязания в перетягивании каната, катании масленичного колеса;
- блинные да сырные испытания, хороводов завивание;
- мудрёные загадки и весёлые масленичные игры.
За чаепитием с блинами по-угличски, с горячим чаем из пузатого самовара узнаете, почему от хозяина дома должно пахнуть ветром, от хозяйки – дымом. Что значит в «блинах поваляться», какие блины называли «немецкими», «русскими», а какие «красными».
Наши предки были уверены: повеселиться на масляной неделе – значит закликать себе богатство и благополучие на весь год!
Сжечь неудачи и неприятности в прощальном масленичном костре вместе с чучелом зимы приглашаем в Угличский музей!
Обед в кафе города.
Отправление в г. Рыбинск.
Обзорная экскурсия по г. Рыбинску – маленькому городку с огромной историей. Он стоит на слиянии трёх рек: Черёмухи, Шексны и Волги. Рыбинск завоевал свою славу благодаря водохранилищу, являющемуся самым крупным на территории России.
Исторический центр г. Рыбинска знаменит:
- зданием старой и новой Хлебной Биржи;
- Волжской набережной;
- памятником поэту-песеннику Л. И. Ошанину, родившемуся в Рыбинске;
- памятниками волжскому бурлаку, Остапу Бендеру и беспризорному мальчишке из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», часть съемок пришлась на Рыбинск;
- исторической застройкой XVIII-XIX вв.;
- Спасо-Преображенским собором.
Изюминкой старой части города и популярным местом для всех туристов является улица Крестовая, практически полностью сохранившая дореволюционную застройку.
Сегодня это настоящий «музей старинной вывески под открытым небом». Именно эта улица привлекает внимание всех путешественников и ценителей русской истории. Увидев ее, вы словно перенесетесь в купеческий Рыбинск XIX века.
Отправление в г. Ярославль.
Размещение в гостинице «ЯрОтель Центр» 3* в г. Ярославле. Резервное размещение: «Ярославское подворье» 3*. Выбор происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Свободное время.
Экскурсия по Ярославлю, обед в лучших традициях "Трапезы по-Ярославски". Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра или "Троицкие блины"
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.
В программе:
- стрелка рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль;
- прогулка по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужины – церкви XVII века (одна из которых – церковь Ильи Пророка);
- знакомство с историей первого Русского театра, прогулка по улицам, где ходили герои известных советских и российских кинофильмов.
Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем».
Именно здесь в XVIII веке был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Обед в лучших традициях «Трапезы по-Ярославски».
Отправление в г. Сергиев Посад.
Путевая обзорная экскурсия по городу.
Когда произносишь название города Сергиев Посад, перед глазами вырисовывается очертания легендарного монастырского комплекса, основанного Св. Сергием Радонежским, – Троице-Сергиевой Лавры – главной достопримечательности города.
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:
- Свободное время для посещения Троице-Сергиевой Лавры.
- Посещение музейно-гастрономического пространства «Троицкие блины» (по желанию, оплата при покупке тура).
Интерактивная программа с мастер-классом по приготовлению блинов и дегустацией, знакомство с историей посадского общепита.
Лучшие блинные Сергиева Посада исправно потчевали паломников знаменитыми на всю Россию Троицкими блинами.
Отведать горячее лакомство было столь же значимым элементам паломничества, как поклониться мощам преподобного Сергия и купить богородскую игрушку на Красногорской площади.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает размещение в стандартных номерах в гостиницах «Яротель Центр» 3* или «Ярославское подворье» 3* в г. Ярославле. Выбор происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении (2 человека в номере) в зависимости от питания, в руб:
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|14 890
|16 890
Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
Доплата за одноместное размещение – 3 000 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Дополнительные услуги:
- посещение музейно-гастрономического пространства «Троицкие блины» – 700 руб. (на человека);
- выбор места в автобусе – 980 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Яротель Центр»
«Yarhotel Centre» — современный городской отель на 46 номеров, расположенный в самом центре города Ярославля. Отель находится в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала.
Номерной фонд отеля включает в себя несколько категорий номеров: от скромных стандартов до просторных и комфортабельных люксов.
В числе удобств отеля ресторан, залы для деловых встреч и проведения торжественных мероприятий, снек-бар, сауна с мини-бассейном, бесплатный Wi-Fi, закрытая парковка.
Гостиница «Ярославское Подворье»
Гостиница «Ярославское подворье» находится в городе Ярославле. Вас безусловно порадует многообразие услуг, предоставляемые гостиницей.
Просторные и уютные номера оснащены комфортабельной кроватью, телевизором, кондиционером, а также собственным санузлом.
В ресторане «Таран» вас ждут вкусные и изысканные блюда европейской и русской кухни.
До аэропорта Туношна — 20 км, до исторического центра — 7,5 км, до железнодорожного вокзала — 11 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе тура: завтрак во 2 день, обеды (если выбран тариф с обедами)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
- Посещение музейно-гастрономического пространства «Троицкие блины» - 700 руб. (на человека)
- Питание, не указанное в программе тура: обеды (если выбран тариф без обедов) ужины
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще нужно знать о туре?
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.