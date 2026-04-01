Вкусная Масленица на Золотом кольце

Приглашаем вас отправиться в увлекательное двухдневное масленичное приключение по Ярославской области! Вас ждут древнейшие города России с прекрасными примерами русского зодчества, памятниками природы и архитектуры, живописная Волжская набережная, легендарный монастырский комплекс Троице-Сергиева Лавра и многое другое! Праздничная программа наполнена играми, забавами, конкурсами, хороводами и вкусными угощениями. Проводите зиму ярко вместе с нами!
Вкусная Масленица на Золотом кольцеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вкусная Масленица на Золотом кольцеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вкусная Масленица на Золотом кольцеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Угличу, праздник Масленицы. Рыбинск

07:00 Сбор группы в Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление в г. Углич.

Углич – один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.

Обзорная экскурсия по центру Углича с посещением Угличского Кремля.

Угличский кремль – историческое и градостроительное ядро города:

  • палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века);
  • церковь Дмитрия на Крови – построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
  • Спасо-Преображенский собор – кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.

Фольклорная программа «Гуляй народ – Маслена идет!»

В программе:

  • шуточные кулачные бои, состязания в перетягивании каната, катании масленичного колеса;
  • блинные да сырные испытания, хороводов завивание;
  • мудрёные загадки и весёлые масленичные игры.

За чаепитием с блинами по-угличски, с горячим чаем из пузатого самовара узнаете, почему от хозяина дома должно пахнуть ветром, от хозяйки – дымом. Что значит в «блинах поваляться», какие блины называли «немецкими», «русскими», а какие «красными».

Наши предки были уверены: повеселиться на масляной неделе – значит закликать себе богатство и благополучие на весь год!

Сжечь неудачи и неприятности в прощальном масленичном костре вместе с чучелом зимы приглашаем в Угличский музей!

Обед в кафе города.

Отправление в г. Рыбинск.

Обзорная экскурсия по г. Рыбинску – маленькому городку с огромной историей. Он стоит на слиянии трёх рек: Черёмухи, Шексны и Волги. Рыбинск завоевал свою славу благодаря водохранилищу, являющемуся самым крупным на территории России.

Исторический центр г. Рыбинска знаменит:

  • зданием старой и новой Хлебной Биржи;
  • Волжской набережной;
  • памятником поэту-песеннику Л. И. Ошанину, родившемуся в Рыбинске;
  • памятниками волжскому бурлаку, Остапу Бендеру и беспризорному мальчишке из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», часть съемок пришлась на Рыбинск;
  • исторической застройкой XVIII-XIX вв.;
  • Спасо-Преображенским собором.

Изюминкой старой части города и популярным местом для всех туристов является улица Крестовая, практически полностью сохранившая дореволюционную застройку.

Сегодня это настоящий «музей старинной вывески под открытым небом». Именно эта улица привлекает внимание всех путешественников и ценителей русской истории. Увидев ее, вы словно перенесетесь в купеческий Рыбинск XIX века.

Отправление в г. Ярославль.

Размещение в гостинице «ЯрОтель Центр» 3* в г. Ярославле. Резервное размещение: «Ярославское подворье» 3*. Выбор происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.

Свободное время.

Экскурсия по Угличу, праздник Масленицы. РыбинскЭкскурсия по Угличу, праздник Масленицы. РыбинскЭкскурсия по Угличу, праздник Масленицы. РыбинскЭкскурсия по Угличу, праздник Масленицы. РыбинскЭкскурсия по Угличу, праздник Масленицы. РыбинскЭкскурсия по Угличу, праздник Масленицы. Рыбинск
2 день

Экскурсия по Ярославлю, обед в лучших традициях "Трапезы по-Ярославски". Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра или "Троицкие блины"

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.

В программе:

  • стрелка рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль;
  • прогулка по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
  • уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужины – церкви XVII века (одна из которых – церковь Ильи Пророка);
  • знакомство с историей первого Русского театра, прогулка по улицам, где ходили герои известных советских и российских кинофильмов.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем».

Именно здесь в XVIII веке был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Обед в лучших традициях «Трапезы по-Ярославски».

Отправление в г. Сергиев Посад.

Путевая обзорная экскурсия по городу.

Когда произносишь название города Сергиев Посад, перед глазами вырисовывается очертания легендарного монастырского комплекса, основанного Св. Сергием Радонежским, – Троице-Сергиевой Лавры – главной достопримечательности города.

Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:

  1. Свободное время для посещения Троице-Сергиевой Лавры.
  2. Посещение музейно-гастрономического пространства «Троицкие блины» (по желанию, оплата при покупке тура).

Интерактивная программа с мастер-классом по приготовлению блинов и дегустацией, знакомство с историей посадского общепита.

Лучшие блинные Сергиева Посада исправно потчевали паломников знаменитыми на всю Россию Троицкими блинами.

Отведать горячее лакомство было столь же значимым элементам паломничества, как поклониться мощам преподобного Сергия и купить богородскую игрушку на Красногорской площади.

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Экскурсия по Ярославлю, обед в лучших традициях "Трапезы по-Ярославски". Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра или "Троицкие блины"Экскурсия по Ярославлю, обед в лучших традициях "Трапезы по-Ярославски". Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра или "Троицкие блины"Экскурсия по Ярославлю, обед в лучших традициях "Трапезы по-Ярославски". Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра или "Троицкие блины"Экскурсия по Ярославлю, обед в лучших традициях "Трапезы по-Ярославски". Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра или "Троицкие блины"
Проживание

Тур предусматривает размещение в стандартных номерах в гостиницах «Яротель Центр» 3* или «Ярославское подворье» 3* в г. Ярославле. Выбор происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении (2 человека в номере) в зависимости от питания, в руб:

Только завтракиЗавтраки и обеды
14 89016 890

Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.

Доплата за одноместное размещение3 000 руб. (1 человек в номере).

Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).

Дополнительные услуги:

  • посещение музейно-гастрономического пространства «Троицкие блины» – 700 руб. (на человека);
  • выбор места в автобусе – 980 руб.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Яротель Центр»

1 ночь

«Yarhotel Centre» — современный городской отель на 46 номеров, расположенный в самом центре города Ярославля. Отель находится в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала.

Номерной фонд отеля включает в себя несколько категорий номеров: от скромных стандартов до просторных и комфортабельных люксов.

В числе удобств отеля ресторан, залы для деловых встреч и проведения торжественных мероприятий, снек-бар, сауна с мини-бассейном, бесплатный Wi-Fi, закрытая парковка.

Гостиница «Яротель Центр»Гостиница «Яротель Центр»Гостиница «Яротель Центр»Гостиница «Яротель Центр»Гостиница «Яротель Центр»
Гостиница «Ярославское Подворье»

1 ночь

Гостиница «Ярославское подворье» находится в городе Ярославле. Вас безусловно порадует многообразие услуг, предоставляемые гостиницей.

Просторные и уютные номера оснащены комфортабельной кроватью, телевизором, кондиционером, а также собственным санузлом.

В ресторане «Таран» вас ждут вкусные и изысканные блюда европейской и русской кухни.

До аэропорта Туношна — 20 км, до исторического центра — 7,5 км, до железнодорожного вокзала — 11 км.

Гостиница «Ярославское Подворье»Гостиница «Ярославское Подворье»Гостиница «Ярославское Подворье»Гостиница «Ярославское Подворье»Гостиница «Ярославское Подворье»Гостиница «Ярославское Подворье»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе тура: завтрак во 2 день, обеды (если выбран тариф с обедами)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
  • Посещение музейно-гастрономического пространства «Троицкие блины» - 700 руб. (на человека)
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды (если выбран тариф без обедов) ужины
  • Обеды (если выбран тариф без обедов)
  • Ужины
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще нужно знать о туре?
  1. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  2. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  3. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  4. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  5. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  6. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  7. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  8. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
  9. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  10. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 43 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

