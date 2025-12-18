За три дня вас ждёт погружение в историю: от времён Александра Невского и Петра I до советской эпохи.
Вас ждут уникальные
Программа тура по дням
Переславль-Залесский - Ярославль
07:15 Сбор группы: в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», на парковке автобусов справа от гостиницы «Космос».
07:30 Отправление в г. Переславль-Залесский.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».
Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера и славится живописными пейзажами, архитектурными шедеврами, удивительно богатой историей. Этот город считается родиной Александра Невского, колыбелью русского флота, занимает большое место в русской истории.
Сердце Переславля — Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Осмотр Никитского мужского монастыря, названного в честь Святого Никиты Великомученика, более известного как Никита Столпник.
Музей-усадьба «Ботик Петра I» с экспозицией «Бот Фортуна» — первый провинциальный музей в России. Именно здесь, на Плещеевом озере, Петр I заложил верфь для строительства легендарной потешной флотилии. Корабли были спущены на воду 1 мая 1692 года. Все предметы, представленные в музее, уникальны, но самая главная «достопамятность» — петровский бот «Фортуна».
Гастрономическая программа в Музее «Царство Ряпушки», посвященного знаменитой рыбке ряпушке, которая украшает герб города и называется в народе «царской сельдью».
В ходе экскурсии поведают, каким способом ее добывали, как солили и заготавливали впрок. Узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.
Дегустация ряпушки горячего копчения. Попробовав эту уникальную рыбку на вкус, поймете, почему ею так любили лакомиться цари! К ряпушке будут предложены напитки и хлеб «из печки».
Обед в кафе города.
Отправление в г. Ярославль.
Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.
В программе:
- увидите стрелку рек Волги и Которосли — место, откуда начинался Ярославль;
- пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами — церквями XVII века (одна из которых — Церковь Ильи Пророка);
- послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) — городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем».
Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Отправление в парк-отель «Бухта Коприно». Размещение в корпусе 3*, номера категории «стандарт».
Парк-отель «Бухта Коприно» — уникальное место для отдыха, гармония природы и современной цивилизации. Золотые пляжи Рыбинского моря, обширные леса, кристально чистый воздух.
Парк-отель создан для отдыха и удовольствия. В окружении заботы и красоты здесь каждый чувствует себя уникальным.
Свободное время.
Рыбинск - Тутаев
Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Рыбинску — маленькому городку с огромной историей.
Он стоит на слиянии трёх рек: Черёмухи, Шексны и Волги. Рыбинск завоевал свою славу благодаря водохранилищу, являющемуся самым крупным на территории России.
Исторический центр г. Рыбинска знаменит:
- здания старой и новой Хлебной Биржи;
- волжская набережная;
- памятник поэту-песеннику Л. И. Ошанину, родившемуся в Рыбинске;
- памятник волжскому бурлаку, Остапу Бендеру и беспризорному мальчишке из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», часть съемок пришлась на Рыбинск;
- историческая застройка XVIII-XIX вв.;
- Спасо-Преображенский собор.
Изюминкой старой части города и популярным местом для всех туристов является улица Крестовая, практически полностью сохранившая дореволюционную застройку.
Сегодня это настоящий «музей старинной вывески под открытым небом». Именно это улица привлекает внимание всех путешественников и ценителей русской истории. Увидев эту улицу, вы словно перенесетесь в купеческий Рыбинск XIX века.
Посещение музея Советской эпохи, одного из самых атмосферных музеев ушедшей эпохи.
Этот музей позволяет в забавной юмористической форме побывать в советской школе, посетить кинозал, заглянуть в коммуналку и окликнуть буфетчицу. Каждый предмет обширной коллекции познакомит с бытностью времен СССР, а кому-то навеет теплые воспоминания детства и юности.
Обед в кафе города.
Отправление в Романов-Борисоглебск (современный Тутаев), старинный русский город, волею судеб разделенный на Волгой на две части: на левом высоком берегу — бывший город Романов, на пологом правом — бывший Борисоглебск.
Обзорная пешеходная экскурсия по Борисоглебской стороне с посещением Воскресенского собора. Борисоглебск — известная с XV века рыбацкая слобода. Волжская рыба отсюда поставлялась к царскому столу в Санкт-Петербург и Москву.
Главной достопримечательностью Борисоглебской стороны является грандиозный Воскресенский собор, где хранится, предположительно, одна из самых больших икон в России — трехметровый поясной образ Спаса Всемилостивого, созданный, по преданию, Дионисием Глушицким в 15 веке.
Панорама левого, Романовского берега, вдохновившего известного живописца Б. М. Кустодиева на создание картин «Гуляние на Волге», «Провинция» и других.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Возможность воспользоваться дополнительными услугами отеля (по желанию, оплата на месте, при размещении в парк-отеле «Бухта Коприно») — уникального живописного курорта на берегу «Ярославского взморья».
Это отличный загородный отель. Ухоженная территория, приветливый персонал, красивые интерьеры, комфортные номера, вкусная кухня. А вокруг прекрасные «морские» и лесные пейзажи и звенящая тишина, все это дает возможность комфортно вписаться в загородный отдых на природе.
На территории: Wellness Center, детский клуб, русская баня, центр проката, рестораны, пляж.
Углич - Калязин
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Углич.
Углич — один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.
Углич знаменит как центр российского сыроделия!
Экскурсия в новый передовой музей «СырКультПросвет» с дегустацией местных сыров.
Именно в Угличе по настоящее время существует Всероссийский НИИ маслоделия и сыроделия.
История сыроварения в Угличе берёт своё начало ещё раньше — с 19 века. Во время экскурсии по музею узнаете много интересного из истории сыра: как появилось слово «Сыр», посмотрите на сырную карту мира, откроете для себя необычные сыры и интересные рецепты из них, узнаете, что такое «Сырный треугольник» России и многое другое и конечно же дегустации.
Изюминка музея — производственная галерея — уникальный шанс взглянуть на современную линию производства сыров.
Свободное время для посещения фирменного магазина при предприятии.
Углич — центр производства легендарных часов.
Экскурсия в музей часов «Чайка».
Угличский часовой завод, еще недавно был крупным промышленным предприятием, выпускавшим 5 млн. часовых механизмов в год. Они шли на экспорт, в том числе в Швейцарию.
Представьте, внутри швейцарских часов, знаменитых своей точностью, стояли советские механизмы, произведенные в Угличе.
Об истории славного предприятия сегодня напоминает только музей часов «Чайка».
Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по территории Угличского Кремля:
- Угличский кремль — историческое и градостроительное ядро города;
- Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века);
- Церковь Дмитрия на Крови — построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
- Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.
Отправление в г. Калязин.
Осмотр уникальной «плавающей» колокольни Никольского собора.
Упоминания в летописях о первом поселении (Никола на Жабне) относятся к XII веку. В конце XVII века в район монастыря совершал свои «потешные походы» молодой Пётр I.
В 1939-1940 годах часть территории старого города была затоплена при строительстве Угличской ГЭС. Монастырь (ансамбль XVI-XVII век) и другие старые постройки оказались в зоне водохранилища. Сохранилась «плавающая» на небольшом островке колокольня Никольского собора.
Отправление в г. Москву.
21:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Рыбинске в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|19 200
|20 700
Доплата за одноместное размещение – 5 800 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 1 470 руб. (оплата при бронировании тура).
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Парк-отель «Бухта Коприно»
Парк-Отель «Бухта Коприно» открылся в 2010 году и сочетает в себе русский уют и европейские традиции сервиса. В 2016 году открылся Wellness центр, оснащенный современным тренажерным залом, саунами и 25-ти метровым бассейном, посещение которого входит в стоимость проживания.
Для размещения гостей предлагаются 42 уютных коттеджа с настоящими дровяными каминами и 24 номера со всем необходимым для комфортного отдыха.
На территории парк-отеля работает два ресторана «Ковчег» и «Калита», а также таверна «Штурман». К услугам гостей традиционная европейская и русская кухни.
Парк-отель находится в сосновом бору на берегу реки Волги, территория отеля включает пляж с золотистым песком и необходимой инфраструктурой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле со всеми удобствами в номерах категории стандарт (2 ночи)
- Питание, указанное в программе тура (по выбранному варианту):завтракизавтраки + обеды
- Завтраки
- Завтраки + обеды
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины (при варианте "завтраки") ужины (при варианте "завтраки + обеды")
- Обеды и ужины (при варианте «завтраки»)
- Ужины (при варианте «завтраки + обеды»)
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб. /чел
- Дополнительные услуги в парк-отеле «Бухта Коприно» (по желанию, оплата на месте)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.