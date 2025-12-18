1 день

Переславль-Залесский - Ярославль

07:15 Сбор группы: в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», на парковке автобусов справа от гостиницы «Космос».

07:30 Отправление в г. Переславль-Залесский.

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».

Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера и славится живописными пейзажами, архитектурными шедеврами, удивительно богатой историей. Этот город считается родиной Александра Невского, колыбелью русского флота, занимает большое место в русской истории.

Сердце Переславля — Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.

Осмотр Никитского мужского монастыря, названного в честь Святого Никиты Великомученика, более известного как Никита Столпник.

Музей-усадьба «Ботик Петра I» с экспозицией «Бот Фортуна» — первый провинциальный музей в России. Именно здесь, на Плещеевом озере, Петр I заложил верфь для строительства легендарной потешной флотилии. Корабли были спущены на воду 1 мая 1692 года. Все предметы, представленные в музее, уникальны, но самая главная «достопамятность» — петровский бот «Фортуна».

Гастрономическая программа в Музее «Царство Ряпушки», посвященного знаменитой рыбке ряпушке, которая украшает герб города и называется в народе «царской сельдью».

В ходе экскурсии поведают, каким способом ее добывали, как солили и заготавливали впрок. Узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.

Дегустация ряпушки горячего копчения. Попробовав эту уникальную рыбку на вкус, поймете, почему ею так любили лакомиться цари! К ряпушке будут предложены напитки и хлеб «из печки».

Обед в кафе города.

Отправление в г. Ярославль.

Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.

В программе:

увидите стрелку рек Волги и Которосли — место, откуда начинался Ярославль;

пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;

восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами — церквями XVII века (одна из которых — Церковь Ильи Пророка);

послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) — городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем».

Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Отправление в парк-отель «Бухта Коприно». Размещение в корпусе 3*, номера категории «стандарт».

Парк-отель «Бухта Коприно» — уникальное место для отдыха, гармония природы и современной цивилизации. Золотые пляжи Рыбинского моря, обширные леса, кристально чистый воздух.

Парк-отель создан для отдыха и удовольствия. В окружении заботы и красоты здесь каждый чувствует себя уникальным.

Свободное время.

