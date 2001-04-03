Мои заказы

Ярославская Ривьера. Зимний тур

Погрузитесь в атмосферу русской провинции с её неторопливым ритмом, богатой историей и особым гостеприимством.

За два дня вы исследуете жемчужины Золотого кольца — Ярославль и Рыбинск, а также затерянный между волжских
читать дальше

берегов очаровательный Тутаев.

Вас ждут уникальные гастрономические впечатления, погружение в историю разных эпох — от древних монастырей до советского быта, а также знакомство с традиционным пивоварением.

Величественные волжские пейзажи и уют провинциальных городов подарят ощущение настоящего путешествия во времени.

Этот тур — идеальный способ провести выходные с пользой и комфортом, неспешно познавая сокровища русской истории.

Ярославская Ривьера. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ярославская Ривьера. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ярославская Ривьера. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Ярославль и Тутаев: стрелка Волги, трапеза по-ярославски, монастыри и соборы

07:15 Сбор группы: в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», на парковке автобусов справа от гостиницы «Космос».

07:30 Отправление в г. Ярославль.

Обзорная экскурсия по г. Ярославлю, «столице Золотого кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.

В программе:

  • увидите стрелку рек Волги и Которосли — место, откуда начинался Ярославль;
  • пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
  • восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами — церквями XVII века (одна из которых — Церковь Ильи Пророка);
  • послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря — городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем».

Именно здесь в XVIII веке был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Обед в Галерее русской кухни «Резиденция Масленицы».

Вас ждет обед в лучших традициях «Трапезы по-ярославски» в Галерее русской кухни «Резиденция Масленицы» в историческом центре города.

Резиденция — часть уникального рубленого города, воссозданного по чертежам и сохранившимся киноматериалам 1913 года, который был построен в честь последнего визита императорской семьи и царя Николая II в Ярославль.

Как звуки музыки, тающей на языке, в меню звучит:

  • щи «Томленые» из квашеной капусты с перловкой и свининой;
  • нежнейшие щучьи котлеты «по-ярославски» с запеченным картофелем и сливочно-грибным соусом;
  • салат с разварной телятиной, печеными баклажанами, перчиком в пряном соусе.

Отправление в Романов-Борисоглебск (современный Тутаев).

Тутаев — старинный русский город, волею судеб разделенный на Волгой на две части: на левом высоком берегу — бывший город Романов, на пологом правом — бывший Борисоглебск.

Обзорная пешеходная экскурсия по Борисоглебской стороне с посещением Воскресенского собора.

Борисоглебск — известная с XV века рыбацкая слобода. Волжская рыба отсюда поставлялась к царскому столу в Санкт-Петербург и Москву.

Главной достопримечательностью Борисоглебской стороны является грандиозный Воскресенский собор, где хранится, предположительно, одна из самых больших икон в России — трехметровый поясной образ Спаса Всемилостивого, созданный, по преданию, Дионисием Глушицким в 15 веке.

Панорама левого, Романовского берега, вдохновившего известного живописца Б. М. Кустодиева на создание картин «Гуляние на Волге», «Провинция» и других.

Отправление в г. Рыбинск.

Размещение в отеле «Виконда 4*» г. Рыбинска. Номера категории «стандарт».

Свободное время.

Ярославль и Тутаев: стрелка Волги, трапеза по-ярославски, монастыри и соборыЯрославль и Тутаев: стрелка Волги, трапеза по-ярославски, монастыри и соборыЯрославль и Тутаев: стрелка Волги, трапеза по-ярославски, монастыри и соборыЯрославль и Тутаев: стрелка Волги, трапеза по-ярославски, монастыри и соборы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Рыбинск: музей СССР, купеческие улицы и дегустация пива

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по г. Рыбинску — маленькому городку с огромной историей.

Он стоит на слиянии трёх рек: Черёмухи, Шексны и Волги. Рыбинск завоевал свою славу благодаря водохранилищу, являющемуся самым крупным на территории России.

Исторический центр г. Рыбинска знаменит:

  • здания старой и новой Хлебной Биржи;
  • волжская набережная;
  • памятник поэту-песеннику Л. И. Ошанину, родившемуся в Рыбинске;
  • памятники волжскому бурлаку, Остапу Бендеру и беспризорному мальчишке из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», часть съемок пришлась на Рыбинск;
  • историческая застройка XVIII-XIX вв;
  • Спасо-Преображенский собор.

Изюминкой старой части города и популярным местом для всех туристов является улица Крестовая, практически полностью сохранившая дореволюционную застройку. Сегодня это настоящий «музей старинной вывески под открытым небом».

Именно эта улица привлекает внимание всех путешественников и ценителей русской истории. Увидев ее, словно перенесетесь в купеческий Рыбинск XIX века.

Посещение музея Советской эпохи, одного из самых атмосферных музеев ушедшей эпохи.

Этот музей позволяет в забавной юмористической форме побывать в советской школе, посетить кинозал, заглянуть в коммуналку и окликнуть буфетчицу.

Каждый предмет обширной коллекции познакомит с бытностью времен СССР, а кому-то навеет теплые воспоминания детства и юности.

Экскурсия на старинный пивоваренный завод «Богемия» с дегустацией продукции.

Производственная линия расположена на базе старинного пивоваренного завода, который был построен внуком «пивного короля» купцом Иваном Дурдиным в 1878 году и функционирует по настоящее время.

В программе:

  • интересные факты из истории создания пивоваренного завода;
  • посещение мистического здания старинной солодовни;
  • примерка костюмов рабочих и господ того времени;
  • дегустация нескольких сортов местного пива.

Обед в кафе.

Отправление в г. Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Рыбинск: музей СССР, купеческие улицы и дегустация пиваРыбинск: музей СССР, купеческие улицы и дегустация пиваРыбинск: музей СССР, купеческие улицы и дегустация пива
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в г. Рыбинске в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания и даты заезда, руб:

Дата заездаТолько завтракиБез ужинов: завтраки + обеды
04-05.10.202514 29016 090

02-03.11.2025

03-04.11.2025

14 89016 690

03-04.01.2026

06-07.01.2026

16 39018 190

Доплата за одноместное размещение – 2 800 руб. (1 человек в номере).

Скидка на дополнительное место – под запрос (3 человека в номере).

Выбор места в автобусе – 980 руб. (оплата при бронировании тура).

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Виконда» 4

1 ночь

Отель «Виконда» предлагает для своих гостей европейский уровень обслуживания по привлекательным ценам. В отеле предоставляется широкий спектр услуг, чтобы каждый гость мог найти себе занятие по душе.

Комфортабельные номера отеля выполнены в классическом стиле, в нем преобладают четкость линий и непринужденные цвета в интерьере. Каждый из номеров оснащен удобной мебелью и современной техникой. В белоснежной ванной комнате есть мягкий халат и пушистые полотенца.

Питание организовано в элегантном отеле, где каждое утро накрывается вкусный завтрак, а также сытный обед. Вечером здесь можно приятно провести время в кругу друзей за коктейлем.

Железнодорожный вокзал находится в 4 км от отеля. Ближайший аэропорт расположился в городе Ярославле в 99 км.

Отель «Виконда» 4Отель «Виконда» 4Отель «Виконда» 4Отель «Виконда» 4Отель «Виконда» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле со всеми удобствами в номерах категории стандарт (1 ночь)
  • Питание, указанное в программе тура (по выбранному варианту):завтракизавтраки + обеды
  • Завтраки
  • Завтраки + обеды
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины (при варианте "завтраки") ужины (при варианте "завтраки + обеды")
  • Обеды и ужины (при варианте «завтраки»)
  • Ужины (при варианте «завтраки + обеды»)
  • Выбор места в автобусе - 980 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 52 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Рыбинска

Похожие туры из Рыбинска

Калейдоскоп Ярославского края
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Калейдоскоп Ярославского края
Начало: Москва
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 22 590 ₽ за человека
Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
4 июл в 10:00
14 600 ₽ за человека
Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
Начало: Ярославль
19 дек в 10:00
от 18 300 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рыбинске
Все туры из Рыбинска