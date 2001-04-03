За два дня вы исследуете жемчужины Золотого кольца — Ярославль и Рыбинск, а также затерянный между волжских
Программа тура по дням
Ярославль и Тутаев: стрелка Волги, трапеза по-ярославски, монастыри и соборы
07:15 Сбор группы: в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», на парковке автобусов справа от гостиницы «Космос».
07:30 Отправление в г. Ярославль.
Обзорная экскурсия по г. Ярославлю, «столице Золотого кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.
В программе:
- увидите стрелку рек Волги и Которосли — место, откуда начинался Ярославль;
- пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами — церквями XVII века (одна из которых — Церковь Ильи Пророка);
- послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря — городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем».
Именно здесь в XVIII веке был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Обед в Галерее русской кухни «Резиденция Масленицы».
Вас ждет обед в лучших традициях «Трапезы по-ярославски» в Галерее русской кухни «Резиденция Масленицы» в историческом центре города.
Резиденция — часть уникального рубленого города, воссозданного по чертежам и сохранившимся киноматериалам 1913 года, который был построен в честь последнего визита императорской семьи и царя Николая II в Ярославль.
Как звуки музыки, тающей на языке, в меню звучит:
- щи «Томленые» из квашеной капусты с перловкой и свининой;
- нежнейшие щучьи котлеты «по-ярославски» с запеченным картофелем и сливочно-грибным соусом;
- салат с разварной телятиной, печеными баклажанами, перчиком в пряном соусе.
Отправление в Романов-Борисоглебск (современный Тутаев).
Тутаев — старинный русский город, волею судеб разделенный на Волгой на две части: на левом высоком берегу — бывший город Романов, на пологом правом — бывший Борисоглебск.
Обзорная пешеходная экскурсия по Борисоглебской стороне с посещением Воскресенского собора.
Борисоглебск — известная с XV века рыбацкая слобода. Волжская рыба отсюда поставлялась к царскому столу в Санкт-Петербург и Москву.
Главной достопримечательностью Борисоглебской стороны является грандиозный Воскресенский собор, где хранится, предположительно, одна из самых больших икон в России — трехметровый поясной образ Спаса Всемилостивого, созданный, по преданию, Дионисием Глушицким в 15 веке.
Панорама левого, Романовского берега, вдохновившего известного живописца Б. М. Кустодиева на создание картин «Гуляние на Волге», «Провинция» и других.
Отправление в г. Рыбинск.
Размещение в отеле «Виконда 4*» г. Рыбинска. Номера категории «стандарт».
Свободное время.
Рыбинск: музей СССР, купеческие улицы и дегустация пива
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Рыбинску — маленькому городку с огромной историей.
Он стоит на слиянии трёх рек: Черёмухи, Шексны и Волги. Рыбинск завоевал свою славу благодаря водохранилищу, являющемуся самым крупным на территории России.
Исторический центр г. Рыбинска знаменит:
- здания старой и новой Хлебной Биржи;
- волжская набережная;
- памятник поэту-песеннику Л. И. Ошанину, родившемуся в Рыбинске;
- памятники волжскому бурлаку, Остапу Бендеру и беспризорному мальчишке из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», часть съемок пришлась на Рыбинск;
- историческая застройка XVIII-XIX вв;
- Спасо-Преображенский собор.
Изюминкой старой части города и популярным местом для всех туристов является улица Крестовая, практически полностью сохранившая дореволюционную застройку. Сегодня это настоящий «музей старинной вывески под открытым небом».
Именно эта улица привлекает внимание всех путешественников и ценителей русской истории. Увидев ее, словно перенесетесь в купеческий Рыбинск XIX века.
Посещение музея Советской эпохи, одного из самых атмосферных музеев ушедшей эпохи.
Этот музей позволяет в забавной юмористической форме побывать в советской школе, посетить кинозал, заглянуть в коммуналку и окликнуть буфетчицу.
Каждый предмет обширной коллекции познакомит с бытностью времен СССР, а кому-то навеет теплые воспоминания детства и юности.
Экскурсия на старинный пивоваренный завод «Богемия» с дегустацией продукции.
Производственная линия расположена на базе старинного пивоваренного завода, который был построен внуком «пивного короля» купцом Иваном Дурдиным в 1878 году и функционирует по настоящее время.
В программе:
- интересные факты из истории создания пивоваренного завода;
- посещение мистического здания старинной солодовни;
- примерка костюмов рабочих и господ того времени;
- дегустация нескольких сортов местного пива.
Обед в кафе.
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Рыбинске в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания и даты заезда, руб:
|Дата заезда
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|04-05.10.2025
|14 290
|16 090
02-03.11.2025
03-04.11.2025
|14 890
|16 690
03-04.01.2026
06-07.01.2026
|16 390
|18 190
Доплата за одноместное размещение – 2 800 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – под запрос (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 980 руб. (оплата при бронировании тура).
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Виконда» 4
Отель «Виконда» предлагает для своих гостей европейский уровень обслуживания по привлекательным ценам. В отеле предоставляется широкий спектр услуг, чтобы каждый гость мог найти себе занятие по душе.
Комфортабельные номера отеля выполнены в классическом стиле, в нем преобладают четкость линий и непринужденные цвета в интерьере. Каждый из номеров оснащен удобной мебелью и современной техникой. В белоснежной ванной комнате есть мягкий халат и пушистые полотенца.
Питание организовано в элегантном отеле, где каждое утро накрывается вкусный завтрак, а также сытный обед. Вечером здесь можно приятно провести время в кругу друзей за коктейлем.
Железнодорожный вокзал находится в 4 км от отеля. Ближайший аэропорт расположился в городе Ярославле в 99 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле со всеми удобствами в номерах категории стандарт (1 ночь)
- Питание, указанное в программе тура (по выбранному варианту)
- Завтраки
- Завтраки + обеды
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины (при варианте "завтраки") ужины (при варианте "завтраки + обеды")
- Обеды и ужины (при варианте «завтраки»)
- Ужины (при варианте «завтраки + обеды»)
- Выбор места в автобусе - 980 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.