1 день

Ярославль и Тутаев: стрелка Волги, трапеза по-ярославски, монастыри и соборы

07:15 Сбор группы: в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», на парковке автобусов справа от гостиницы «Космос».

07:30 Отправление в г. Ярославль.

Обзорная экскурсия по г. Ярославлю, «столице Золотого кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.

В программе:

увидите стрелку рек Волги и Которосли — место, откуда начинался Ярославль;

— место, откуда начинался Ярославль; пройдетесь по живописной Волжской набережной , осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор ;

, осмотрите воссозданный к 1000-летию города ; восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами — церквями XVII века (одна из которых — Церковь Ильи Пророка);

центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами — (одна из которых — Церковь Ильи Пророка); послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря — городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем».

Именно здесь в XVIII веке был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Обед в Галерее русской кухни «Резиденция Масленицы».

Вас ждет обед в лучших традициях «Трапезы по-ярославски» в Галерее русской кухни «Резиденция Масленицы» в историческом центре города.

Резиденция — часть уникального рубленого города, воссозданного по чертежам и сохранившимся киноматериалам 1913 года, который был построен в честь последнего визита императорской семьи и царя Николая II в Ярославль.

Как звуки музыки, тающей на языке, в меню звучит:

щи «Томленые» из квашеной капусты с перловкой и свининой;

нежнейшие щучьи котлеты «по-ярославски» с запеченным картофелем и сливочно-грибным соусом;

салат с разварной телятиной, печеными баклажанами, перчиком в пряном соусе.

Отправление в Романов-Борисоглебск (современный Тутаев).

Тутаев — старинный русский город, волею судеб разделенный на Волгой на две части: на левом высоком берегу — бывший город Романов, на пологом правом — бывший Борисоглебск.

Обзорная пешеходная экскурсия по Борисоглебской стороне с посещением Воскресенского собора.

Борисоглебск — известная с XV века рыбацкая слобода. Волжская рыба отсюда поставлялась к царскому столу в Санкт-Петербург и Москву.

Главной достопримечательностью Борисоглебской стороны является грандиозный Воскресенский собор, где хранится, предположительно, одна из самых больших икон в России — трехметровый поясной образ Спаса Всемилостивого, созданный, по преданию, Дионисием Глушицким в 15 веке.

Панорама левого, Романовского берега, вдохновившего известного живописца Б. М. Кустодиева на создание картин «Гуляние на Волге», «Провинция» и других.

Отправление в г. Рыбинск.

Размещение в отеле «Виконда 4*» г. Рыбинска. Номера категории «стандарт».

Свободное время.

