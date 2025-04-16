Роскошный уик-энд в Рыбинске: джазовый концерт, катание на яхте и мастер-класс по гольфу
Проплыть по Рыбинскому морю, поучиться играть в гольф и узнать историю «русской Атлантиды»
Начало: Ж/д вокзал Рыбинска, 10:00
31 мая в 10:00
28 июн в 10:00
41 000 ₽ за человека
Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
Начало: Ярославль
20 июн в 10:00
4 июл в 10:00
от 18 300 ₽ за человека
Калейдоскоп Ярославского края
Начало: Москва
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 22 590 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина16 апреля 2025Очень хорошие впечатления о туре. Маленькая группа (6 человек), замечательные водители (два Сергея и Максим), познавательные экскурсии (спасибо гиду Людмиле), обилие информации, вкусные обеды. Из минусов - хотелось бы больше времени в каждом городе для самостоятельного осмотра, чтобы насладиться красотой.
- ННнаталья25 февраля 2025организация тоже нам очент понравилась.
- ЛЛюбовь17 февраля 2025Добрый день! Путешествие нам очень понравилось. Организация безупречная. Особая благодарность гиду Сергею, который без устали рассказывал очень интересные исторические подробности, оживлять рассказ тонким юмором. Спасибо большое.
- ММария11 января 2025Поездка наполнена информацией. Кратко: галопом по Европе. Интересно и познавательно, много об истории России. Единственный минус: музеи только о картинах, и посещение соборов/храмов. В Угличе стоит музей при Рыбинской ГЭС, его в программе нет, нет музея Мологи в Ярославле итд.
- ООлег4 января 2025Отпад!!! Все просто супер.
- ННика23 декабря 2024Всё было просто супер 👍.
- ВВиктория17 октября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизДобрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
- ГГалина24 сентября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизПоездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «3-дневные туры»
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