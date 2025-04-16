Туры на 3 дня в Рыбинске

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Рыбинске, цены от 18 300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Роскошный уик-энд в Рыбинске: джазовый концерт, катание на яхте и мастер-класс по гольфу
На машине
На яхте
3 дня
Роскошный уик-энд в Рыбинске: джазовый концерт, катание на яхте и мастер-класс по гольфу
Проплыть по Рыбинскому морю, поучиться играть в гольф и узнать историю «русской Атлантиды»
Начало: Ж/д вокзал Рыбинска, 10:00
31 мая в 10:00
28 июн в 10:00
41 000 ₽ за человека
Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
Начало: Ярославль
20 июн в 10:00
4 июл в 10:00
от 18 300 ₽ за человека
Калейдоскоп Ярославского края
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Калейдоскоп Ярославского края
Начало: Москва
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 22 590 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    16 апреля 2025
    Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
    Очень хорошие впечатления о туре. Маленькая группа (6 человек), замечательные водители (два Сергея и Максим), познавательные экскурсии (спасибо гиду Людмиле), обилие информации, вкусные обеды. Из минусов - хотелось бы больше времени в каждом городе для самостоятельного осмотра, чтобы насладиться красотой.
  • Н
    Ннаталья
    25 февраля 2025
    Калейдоскоп Ярославского края
    организация тоже нам очент понравилась.
  • Л
    Любовь
    17 февраля 2025
    Калейдоскоп Ярославского края
    Добрый день! Путешествие нам очень понравилось. Организация безупречная. Особая благодарность гиду Сергею, который без устали рассказывал очень интересные исторические подробности, оживлять рассказ тонким юмором. Спасибо большое.
  • М
    Мария
    11 января 2025
    Калейдоскоп Ярославского края
    Поездка наполнена информацией. Кратко: галопом по Европе. Интересно и познавательно, много об истории России. Единственный минус: музеи только о картинах, и посещение соборов/храмов. В Угличе стоит музей при Рыбинской ГЭС, его в программе нет, нет музея Мологи в Ярославле итд.
  • О
    Олег
    4 января 2025
    Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
    Отпад!!! Все просто супер.
  • Н
    Ника
    23 декабря 2024
    Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
    Всё было просто супер 👍.
  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «3-дневные туры»

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  2. Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
  3. Калейдоскоп Ярославского края
Сколько стоит тур в Рыбинске в мае 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 18 300 до 41 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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