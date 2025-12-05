Из этой поездки вы вернетесь с самыми атмосферными фотографиями
Программа тура по дням
Выезд. Дегустация пива и кваса, поселок ГЭС 14, праздничный фуршет с живым концертом
06:30 Сбор группы: метро Речной вокзал, ул. Флотская улица, дом 1.
07:15 Отправляемся путешествовать во времени. В пути просмотр любимых кинофильмов!
Вы можете присоединиться к туру на своем автомобиле, у отеля есть парковка.
Добро пожаловать в город на Волге – Рыбинск. Родина поэта – песенника Льва Ошанина и великого адмирала Ф. Ф. Ушакова, здесь же родились братья Шенк, привнесшие огромный вклад в основание Голливуда!
Пленяющий с первой встречи необозримыми речными просторами, уютными купеческими домиками, красивейшей набережной, богат не только историей, но людьми!
13:00 Сытный обед с ухой из судака и щучьими котлетками! Вас ждет дегустация пива и кваса знаменитого завода Богемия!
Город уже давно зажег Новогодние огни и блистает праздничным настроением! И мы отправляемся с вами в удивительный мир Советской эпохи! Кто-то увидит для себя совершенно новые и необычные вещи, а кто-то окунется в детство и насладится воспоминаниями.
Поселок ГЭС 14 – уникальный архитектурный ансамбль сталинских времён. Построенный в конце 30-х годов XX века, этот уголок Рыбинска до наших дней сохранил дух советского времени.
Вы посетите Дом культуры и прогуляетесь по поселку.
Строительство посёлка гидростроителей и самой станции вызывает массу споров и неоднозначных мнений. В музее вы не только узнаете исторические сведения о микрорайоне и Доме культуры, но и услышите некоторые легенды и слухи об этих интересных местах.
Также вы увидите привычные атрибуты октябрёнка и пионера, окунётесь в мир коллекционирования в СССР.
В кабинете партийного работника любой желающий сможет посидеть за столом руководителя, а столовая в советском стиле и коммунальная квартира отправят вас на несколько десятилетий в прошлое. Все можно разглядывать, фотографироваться и трогать!
Посетите старый кинозал, где специфический запах и скрип стульев – неотъемлемые музейные экспонаты.
Все это неожиданно оживет и перенесет вас на праздничный фуршет с живым концертом в стиле «Советского Голубого огонька и дискотекой».
Феерия фотосессий в ретро интерьерах, Танцы, танцы, танцы! Ярко, шумно и атмосферно мы встречаем первые дни нового года, а в завершении праздника вас ждет массовая фотосессия в костюмах Дедов Морозов, ведь именно в Рыбинске ежегодно проходит карнавал «НаШествие Дедов Морозов».
18:30 Ужин с бокалом вина по желанию за доп. плату.
Меню: Салат цезарь, стейк из свинины и картофель по-деревенски, блины, бокал сухого белого вина, чай (может быть скорректировано).
18:40 Размещение в гостинице, отдых и свободное время.
Поселок Красная горка, задания и мастер-классы, чаепитие и костер
С 10:00 поздний завтрак с угощением для восполнения сил на грядущий день!
14:00 Мы отправляемся в красивейший поселок Красная горка и назван он так не зря!
Сосновый лес и холмы, потрясающая природа, где вас ждет самое настоящее посвящение в пионеры, деление на звенья и незабываемые приключения в стиле квест!
Поиск советских артефактов, тайных посланий и выполнение пионерских заданий. Позитив, подарки и хорошее настроение вам будут обеспечены!
Далее – награждение, чаепитие в теплом деревянном домике с выпечкой, мастер-класс по изготовлению снежинки.
После насыщенного дня отправляемся к большому зимнему кострищу, где наш знаменитый городской бард исполнит всеми любимые песни под гитару, подпеваем и катаемся с горок на ватрушках!
18:00 Возвращение в гостиницу. Отдых и свободное время.
Пешеходная экскурсия по Рыбинску
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров, оставляем вещи в автобусе.
10:00 Пешеходная экскурсия по историческому центру Рыбинска и по набережной.
Своими глазами увидите места, где располагались бурлаки и увидите единственный в мире памятник в его честь, услышите интересные истории, а самые внимательные возможно узнают в окружающей архитектуре тот самый Старгород из кинофильма «12 стульев» Леонида Гайдая.
Знакомство с историей города Рыбинска с момента возникновения Рыбной Слободы до сегодняшнего дня с осмотром Спасо-Преображенского собора, здания старой и новой «хлебных» бирж, торговых рядов, купеческих усадеб.
11:00 Посещение крупнейшего музея-заповедника Верхней Волги.
В залах истории Рыбинска 19-20 вв. хлебом с солью вас будет потчевать купчиха, расскажет о быте и нравах богатейшего купечества города.
Вы поведёте торги за пуды зерна, услышите городские романсы и угоститесь чаем с баранками по случаю удачного завершения дела.
12:30 Обзорная экскурсия откроет для вас город с самых неожиданных сторон!
Перед вами откроются масштабы, на первый взгляд небольшого городка, а ведь Рыбинск – второй по величине город Ярославской области!
Вы увидите уникальные памятники архитектуры: железнодорожный вокзал, Польский костел, дом Художников, Самолет, посетите смотровую площадку.
Рыбинск – удивительный город, в истории которого переплелись судьбы и интересы самых различных конфессий и этнических общин.
Вы узнаете об известных деятелях и уроженцах города, имена которых многие из вас знают и будете поражены многим фактам: Родион Путятин, Сигсон А. А., Шацкая Н. А., Мусины-Пушкины, Щербаков А. С., Михалковы, Батов П. И, Ухтомский А. А и многие другие, о ком вы услышите в ходе знакомства с городом.
14:30 Обед в кафе города.
15:00 Посещение фирменного магазина.
16: 00 Отправление автобуса в Москву.
22:00 Ориентировочное прибытие на речной вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах «На Казанской» и «На Введенской», это два корпуса одного комплекса.
Стоимость тура на 1 человека: 28 370 рублей.
Доплата за одноместное размещение: 5 000 руб.
Скидка детям от 5 до 17 лет: 600 руб.
Есть номер с женским подселением.
Варианты проживания
Гостиница «На Казанской»
В Ярославской области в Рыбинске открылась гостиница «На Казанской». Своим гостям она предлагает не только отличное обслуживание опытным персоналом, но и спектр услуг, который поспособствует более спокойному отдыху.
Номера различаются по стоимости и вместительности, в некоторых размещается до четырех человек. Вы можете воспользоваться специальной комнатой, в которой хранятся гладильные принадлежности.
Сытные и питательные завтраки накрываются по утрам в кафе, а что еще надо для того, чтобы войти в этот день полными сил и хорошего настроения.
Недалеко от отеля располагаются пара музеев, драматический театр и памятник водопроводчику. До остальных достопримечательностей Вы доберетесь на маршрутном такси или автобусах.
Гостиница «На Введенской»
Гостиница «На Введенской» расположена в Рыбинске.
Номерной фонд представлен категориями с двумя или одной большой кроватью. Также к услугам собственная ванная. Каждый номер оснащен телевизором и телефоном.
Позавтракать можно в уютном кафе, которое принимает гостей с 6 до 23 часов.
В непосредственной близости находятся такие места как — Соборная площадь, Спасо-Преображенский собор, Рыбинский музей-заповедник и Драматический театр.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Фиксированная рассадка в новом комфортабельном автобусе с TV и зарядными устройствами
- Переезд по платным дорогам
- Фотограф
- Размещение со всеми удобствами в гостиницах "На Введенской"/ "На Казанской"
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 дегустация пива, 1 фуршет-угощение
- Посещение музея «Советской эпохи» все экспозиции
- Концерт-программа «Новогодний огонёк» с фуршетом
- Фотосессия в костюмах Дедов Морозов
- Квест-программа «Пионерская зорька» с песнями у костра и катанием на ватрушках
- Мастер-класс по изготовлению снежинки
- Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Рыбинску «От купца до промышленного гиганта»
- Посещение музея-заповедника с развлекательной программой «Честно слово купеческое»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужин в первый вечер: 1500 руб. /чел
- Ужин в первый вечер: 1500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.