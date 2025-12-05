Мои заказы

Новогодний разгуляй в Рыбинске. Путешествие в Ярославскую область

Новогодний разгуляй в Рыбинске
Автобусный развлекательный тур в самый красивый город Ярославской области! Вас ждут зимний костер, бардовские песни, праздник в стиле СССР и обаятельная купчиха.

Из этой поездки вы вернетесь с самыми атмосферными фотографиями
и яркими впечатлениями, ведь это не просто экскурсионный тур, а настоящее приключение с душой! Путешествие по эпохам, дегустации, мастер-классы и другие захватывающие развлечения вернут вас в лучшие моменты детства, а молодое поколение окунется в совершенно новый и удивительный для себя мир, сопоставит реальный Рыбинск с тем, что остался в кинолентах.

Программа тура по дням

1 день

Выезд. Дегустация пива и кваса, поселок ГЭС 14, праздничный фуршет с живым концертом

06:30 Сбор группы: метро Речной вокзал, ул. Флотская улица, дом 1.

07:15 Отправляемся путешествовать во времени. В пути просмотр любимых кинофильмов!

Вы можете присоединиться к туру на своем автомобиле, у отеля есть парковка.

Добро пожаловать в город на Волге – Рыбинск. Родина поэта – песенника Льва Ошанина и великого адмирала Ф. Ф. Ушакова, здесь же родились братья Шенк, привнесшие огромный вклад в основание Голливуда!

Пленяющий с первой встречи необозримыми речными просторами, уютными купеческими домиками, красивейшей набережной, богат не только историей, но людьми!

13:00 Сытный обед с ухой из судака и щучьими котлетками! Вас ждет дегустация пива и кваса знаменитого завода Богемия!

Город уже давно зажег Новогодние огни и блистает праздничным настроением! И мы отправляемся с вами в удивительный мир Советской эпохи! Кто-то увидит для себя совершенно новые и необычные вещи, а кто-то окунется в детство и насладится воспоминаниями.

Поселок ГЭС 14 – уникальный архитектурный ансамбль сталинских времён. Построенный в конце 30-х годов XX века, этот уголок Рыбинска до наших дней сохранил дух советского времени.

Вы посетите Дом культуры и прогуляетесь по поселку.

Строительство посёлка гидростроителей и самой станции вызывает массу споров и неоднозначных мнений. В музее вы не только узнаете исторические сведения о микрорайоне и Доме культуры, но и услышите некоторые легенды и слухи об этих интересных местах.

Также вы увидите привычные атрибуты октябрёнка и пионера, окунётесь в мир коллекционирования в СССР.

В кабинете партийного работника любой желающий сможет посидеть за столом руководителя, а столовая в советском стиле и коммунальная квартира отправят вас на несколько десятилетий в прошлое. Все можно разглядывать, фотографироваться и трогать!

Посетите старый кинозал, где специфический запах и скрип стульев – неотъемлемые музейные экспонаты.

Все это неожиданно оживет и перенесет вас на праздничный фуршет с живым концертом в стиле «Советского Голубого огонька и дискотекой».

Феерия фотосессий в ретро интерьерах, Танцы, танцы, танцы! Ярко, шумно и атмосферно мы встречаем первые дни нового года, а в завершении праздника вас ждет массовая фотосессия в костюмах Дедов Морозов, ведь именно в Рыбинске ежегодно проходит карнавал «НаШествие Дедов Морозов».

18:30 Ужин с бокалом вина по желанию за доп. плату.

Меню: Салат цезарь, стейк из свинины и картофель по-деревенски, блины, бокал сухого белого вина, чай (может быть скорректировано).

18:40 Размещение в гостинице, отдых и свободное время.

2 день

Поселок Красная горка, задания и мастер-классы, чаепитие и костер

С 10:00 поздний завтрак с угощением для восполнения сил на грядущий день!

14:00 Мы отправляемся в красивейший поселок Красная горка и назван он так не зря!

Сосновый лес и холмы, потрясающая природа, где вас ждет самое настоящее посвящение в пионеры, деление на звенья и незабываемые приключения в стиле квест!

Поиск советских артефактов, тайных посланий и выполнение пионерских заданий. Позитив, подарки и хорошее настроение вам будут обеспечены!

Далее – награждение, чаепитие в теплом деревянном домике с выпечкой, мастер-класс по изготовлению снежинки.

После насыщенного дня отправляемся к большому зимнему кострищу, где наш знаменитый городской бард исполнит всеми любимые песни под гитару, подпеваем и катаемся с горок на ватрушках!

18:00 Возвращение в гостиницу. Отдых и свободное время.

3 день

Пешеходная экскурсия по Рыбинску

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров, оставляем вещи в автобусе.

10:00 Пешеходная экскурсия по историческому центру Рыбинска и по набережной.

Своими глазами увидите места, где располагались бурлаки и увидите единственный в мире памятник в его честь, услышите интересные истории, а самые внимательные возможно узнают в окружающей архитектуре тот самый Старгород из кинофильма «12 стульев» Леонида Гайдая.

Знакомство с историей города Рыбинска с момента возникновения Рыбной Слободы до сегодняшнего дня с осмотром Спасо-Преображенского собора, здания старой и новой «хлебных» бирж, торговых рядов, купеческих усадеб.

11:00 Посещение крупнейшего музея-заповедника Верхней Волги.

В залах истории Рыбинска 19-20 вв. хлебом с солью вас будет потчевать купчиха, расскажет о быте и нравах богатейшего купечества города.

Вы поведёте торги за пуды зерна, услышите городские романсы и угоститесь чаем с баранками по случаю удачного завершения дела.

12:30 Обзорная экскурсия откроет для вас город с самых неожиданных сторон!

Перед вами откроются масштабы, на первый взгляд небольшого городка, а ведь Рыбинск – второй по величине город Ярославской области!

Вы увидите уникальные памятники архитектуры: железнодорожный вокзал, Польский костел, дом Художников, Самолет, посетите смотровую площадку.

Рыбинск – удивительный город, в истории которого переплелись судьбы и интересы самых различных конфессий и этнических общин.

Вы узнаете об известных деятелях и уроженцах города, имена которых многие из вас знают и будете поражены многим фактам: Родион Путятин, Сигсон А. А., Шацкая Н. А., Мусины-Пушкины, Щербаков А. С., Михалковы, Батов П. И, Ухтомский А. А и многие другие, о ком вы услышите в ходе знакомства с городом.

14:30 Обед в кафе города.

15:00 Посещение фирменного магазина.

16: 00 Отправление автобуса в Москву.

22:00 Ориентировочное прибытие на речной вокзал.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостиницах «На Казанской» и «На Введенской», это два корпуса одного комплекса.

Стоимость тура на 1 человека: 28 370 рублей.

Доплата за одноместное размещение: 5 000 руб.

Скидка детям от 5 до 17 лет: 600 руб.

Есть номер с женским подселением.

Варианты проживания

Гостиница «На Казанской»

2 ночи

В Ярославской области в Рыбинске открылась гостиница «На Казанской». Своим гостям она предлагает не только отличное обслуживание опытным персоналом, но и спектр услуг, который поспособствует более спокойному отдыху.

Номера различаются по стоимости и вместительности, в некоторых размещается до четырех человек. Вы можете воспользоваться специальной комнатой, в которой хранятся гладильные принадлежности.

Сытные и питательные завтраки накрываются по утрам в кафе, а что еще надо для того, чтобы войти в этот день полными сил и хорошего настроения.

Недалеко от отеля располагаются пара музеев, драматический театр и памятник водопроводчику. До остальных достопримечательностей Вы доберетесь на маршрутном такси или автобусах.

Гостиница «На Введенской»

2 ночи

Гостиница «На Введенской» расположена в Рыбинске.

Номерной фонд представлен категориями с двумя или одной большой кроватью. Также к услугам собственная ванная. Каждый номер оснащен телевизором и телефоном.

Позавтракать можно в уютном кафе, которое принимает гостей с 6 до 23 часов.

В непосредственной близости находятся такие места как — Соборная площадь, Спасо-Преображенский собор, Рыбинский музей-заповедник и Драматический театр.

