1 день

Выезд. Дегустация пива и кваса, поселок ГЭС 14, праздничный фуршет с живым концертом

06:30 Сбор группы: метро Речной вокзал, ул. Флотская улица, дом 1.

07:15 Отправляемся путешествовать во времени. В пути просмотр любимых кинофильмов!

Вы можете присоединиться к туру на своем автомобиле, у отеля есть парковка.

Добро пожаловать в город на Волге – Рыбинск. Родина поэта – песенника Льва Ошанина и великого адмирала Ф. Ф. Ушакова, здесь же родились братья Шенк, привнесшие огромный вклад в основание Голливуда!

Пленяющий с первой встречи необозримыми речными просторами, уютными купеческими домиками, красивейшей набережной, богат не только историей, но людьми!

13:00 Сытный обед с ухой из судака и щучьими котлетками! Вас ждет дегустация пива и кваса знаменитого завода Богемия!

Город уже давно зажег Новогодние огни и блистает праздничным настроением! И мы отправляемся с вами в удивительный мир Советской эпохи! Кто-то увидит для себя совершенно новые и необычные вещи, а кто-то окунется в детство и насладится воспоминаниями.

Поселок ГЭС 14 – уникальный архитектурный ансамбль сталинских времён. Построенный в конце 30-х годов XX века, этот уголок Рыбинска до наших дней сохранил дух советского времени.

Вы посетите Дом культуры и прогуляетесь по поселку.

Строительство посёлка гидростроителей и самой станции вызывает массу споров и неоднозначных мнений. В музее вы не только узнаете исторические сведения о микрорайоне и Доме культуры, но и услышите некоторые легенды и слухи об этих интересных местах.

Также вы увидите привычные атрибуты октябрёнка и пионера, окунётесь в мир коллекционирования в СССР.

В кабинете партийного работника любой желающий сможет посидеть за столом руководителя, а столовая в советском стиле и коммунальная квартира отправят вас на несколько десятилетий в прошлое. Все можно разглядывать, фотографироваться и трогать!

Посетите старый кинозал, где специфический запах и скрип стульев – неотъемлемые музейные экспонаты.

Все это неожиданно оживет и перенесет вас на праздничный фуршет с живым концертом в стиле «Советского Голубого огонька и дискотекой».

Феерия фотосессий в ретро интерьерах, Танцы, танцы, танцы! Ярко, шумно и атмосферно мы встречаем первые дни нового года, а в завершении праздника вас ждет массовая фотосессия в костюмах Дедов Морозов, ведь именно в Рыбинске ежегодно проходит карнавал «НаШествие Дедов Морозов».

18:30 Ужин с бокалом вина по желанию за доп. плату.

Меню: Салат цезарь, стейк из свинины и картофель по-деревенски, блины, бокал сухого белого вина, чай (может быть скорректировано).

18:40 Размещение в гостинице, отдых и свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160