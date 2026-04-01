Выходные под парусами на Рыбинском море с проживанием в сафари-глэмпинге: всё включено
Отправиться навстречу просторам и ветру, освоить азы яхтинга и почувствовать себя мореплавателями
Начало: Яхт-клуб Рыбинска, 11:00 (ходят поезда и автобусы ...
«Здесь вас будут ждать отдых на природе, ужин у костра и разговоры в кругу команды»
11 июл в 11:00
8 авг в 11:00
29 000 ₽ за человека
10%
Индивидуальная поездка в Рыбинск: экскурсии по городу и мастер-классы
Посетить музей-заповедник и водохранилище, узнать историю «русской Атлантиды» и смастерить сувениры
Начало: Рыбинск, Красная площадь, 10:00
«Русская Атлантида» в Рыбинском музее-заповеднике»
27 апр в 08:00
28 апр в 08:00
40 500 ₽
45 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуально по Рыбинску и старинной Учме пешком и на авто
Узнать историю этих мест, полюбоваться Рыбинским водохранилищем и заглянуть в музеи
Начало: Рыбинск, Красная площадь, 10:00 (возможно другое в...
«Побываем на выставке в музее-заповеднике, экспозиция которого посвящена судьбе города Молога»
27 апр в 08:00
28 апр в 08:00
54 999 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Рыбинске
Сколько стоит тур в Рыбинске в апреле 2026
