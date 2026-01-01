Мои заказы

Выходные под парусами на Рыбинском море с проживанием в палатке: всё включено

Отправиться навстречу просторам и ветру, освоить азы яхтинга и почувствовать себя мореплавателями
Отправимся в короткое, но яркое приключение по просторам Рыбинского водохранилища — на самые широкие воды Центральной России.

Если вы мечтаете почувствовать свободу под парусом, научиться управлять яхтой и увидеть, как небо
читать дальшеуменьшить

и вода сливаются на горизонте, присоединяйтесь к нам! Свою роль на белоснежном судне каждый определяет сам: можно активно погружаться в процесс под руководством шкиперов или просто любоваться пейзажами и отдыхать. К вечеру достигнем острова, где остановимся на ночь в палатках среди леса и видами на водную гладь. Здесь вас будут ждать отдых на природе, ужин у костра и разговоры в кругу команды.

На следующий день вновь выйдем в путь под парусом и вернёмся в Рыбинск, откуда удобно уехать как в Москву, так и в Санкт-Петербург.

Выходные под парусами на Рыбинском море с проживанием в палатке: всё включено
Выходные под парусами на Рыбинском море с проживанием в палатке: всё включено
Выходные под парусами на Рыбинском море с проживанием в палатке: всё включено

Описание тура

Организационные детали

Туда: в яхт-клубе Рыбинска необходимо быть не позднее 11.00 утра.
Из Москвы: поезд Москва — Рыбинск отправление в пятницу с Восточного вокзала (МЦК Локомотив, м. Черкизовская), прибытие в 10:00.
Билеты от 2000 ₽, продажа билетов открывается за 90 дней.
-автобусы, в течение дня большое количество рейсов от автовокзала Северные ворота (м. Ховрино), есть ночные рейсы, в пути 5-7 часов, в зависимости от дорожной ситуации, билеты от 2000 ₽
-с пересадкой через Ярославль, в течение дня большое количество автобусов и маршруток из Ярославля.

Из Санкт-Петербурга: поезда с Московского вокзала:
Санкт-Петербург — Иваново отправление 19.36, прибытие 6.38
Санкт-Петербург — Кострома отправление 22.10, прибытие 6.58
Санкт-Петербург — Самара отправление 17.45, прибытие 5.56
Билеты от 2700 ₽

Обратно:
Любые автобусы и поезда после 17.00 вечера
в Москву: поезд Рыбинск — Москва отправление 17.16, прибытие в 5.36.
Билеты от 2000 ₽
Поезд делает крюк и только в 23.55 отправляется из Углича в Москву, хотя до Углича всего 100 км.
Вы можете сесть на автобус Рыбинск-Углич в 19.25 и за 1,5-2 часа доехать до Углича, погулять там и сесть на тот же самый поезд до Москвы.
Через Ярославль на электричке в 16.51 вы успеваете на экспресс Ярославль-Москва 19.31-22.58 (Ярославский вокзал)
Также до Ярославля ходит большое количество автобусов и маршруток.
Автобусы Рыбинск-Москва до автовокзала Северные ворота (м. Ховрино), в пути 5-7 часов, в зависимости от дорожной ситуации, билеты от 2000 ₽

В Санкт-Петербург:
045Я Иваново — Санкт-Петербург, отправление в 22.03, прибытие в 8:36 (Московский вокзал)
347Й Уфа— Санкт-Петербург, в 01:35 на следующий день, прибытие 12:26 (Московский вокзал)
Билеты от 2600 ₽

На личном авто: в яхт-клубе есть платная парковка 400 ₽/сутки, координаты сообщим в походном чате.

  • Покупать билеты можно только после согласования с консультантом

Программа тура по дням

1 день

Рыбинск - переход на остров

Встреча участников тура состоится в 11:00 в яхт-клубе Рыбинска.

После лёгкого перекуса вы разделитесь на команды, прослушаете инструктаж от шкиперов и отправитесь в переход под парусом на 4-6 часов — точное время будет зависеть от погодных условий. На яхте вы насладитесь панорамными видами, почувствуете ход судна и при желании попробуете себя в роли члена экипажа. Опытный капитан обучит азам яхтинга, уже к вечеру сможете отличить грот от стакселя.

Если погода окажется безветренной, будет возможность искупаться прямо с борта.

Около 18:00–19:00 яхты подойдут к острову, где разместимся в палатке. Вечером соберёмся у костровой чаши, чтобы обсудить день, поделиться впечатлениями и настроиться на следующий этап маршрута.

Рыбинск - переход на островРыбинск - переход на островРыбинск - переход на островРыбинск - переход на островРыбинск - переход на островРыбинск - переход на островРыбинск - переход на остров
2 день

Остров - возвращение в Рыбинск

Утро начнётся с плотного завтрака на природе. Затем вы отправитесь в пешую прогулку по острову — маршрут пройдёт через лесные тропы. В сезон здесь можно найти чернику и грибы. Свежий воздух и ритм неспешного утра зарядят энергией перед обратным переходом.

Яхты подойдут к берегу примерно в 11:00–12:00. Если позволит погода, снова поднимем паруса и проведём несколько часов на воде. В ином случае сразу направимся в сторону Рыбинска. К берегу подойдём ориентировочно в 15:00–16:00. После прибытия — прощание с командой, трансфер или свободное время для самостоятельной прогулки по городу.

Остров - возвращение в РыбинскОстров - возвращение в РыбинскОстров - возвращение в РыбинскОстров - возвращение в РыбинскОстров - возвращение в РыбинскОстров - возвращение в РыбинскОстров - возвращение в Рыбинск

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник29 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прокат группового снаряжения (аптечка, котлы, костровое, пила, топор, тент)
  • 2 перекуса, ужин, завтрак, питьевая вода на яхте
  • Аренда яхты и всего необходимого
  • Работа капитанов яхт
  • Практическое обучение на воде
  • Работа инструктора
Что не входит в цену
  • Дорога до Рыбинска и обратно в ваш город (удобно добраться как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга)
  • Такси до яхт-клуба и обратно к станции/остановке в Рыбинске
  • Парковка в яхт-клубе (при необходимости) - 300 ₽/сутки
  • Прокат личного снаряжения (рюкзак, туристический коврик, спальный мешок)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Яхт-клуб Рыбинска, 11:00 (ходят поезда и автобусы из Москвы и Санкт-Петербурга; пришлём подробную инструкцию, как добраться)
Завершение: Яхт-клуб Рыбинска, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — Организатор в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 40 туристов
Делаем путешествия, о которых говорят: «Это огонь!». Мы команда профессиональных путешественников, влюблённых в своё дело. Мы показываем красоту нашей планеты и помогаем каждому человеку поверить в себя. С нами вы
читать дальшеуменьшить

сможете побывать в невероятных местах, обрести новых друзей и стать частью большой семьи турклуба. Наши преимущества: большой опыт. Занимаемся туризмом с 2008 и делаем это профессионально. Только опытные гиды. Проходим обучение каждый год: первая помощь и другие курсы. У нас вкусно. Тщательно продуманное меню, разработанное нутрициологом и диетологом. Огромный выбор. Программы на любой вкус, возраст и кошелёк.

Тур входит в следующие категории Рыбинска

Похожие туры на «Выходные под парусами на Рыбинском море с проживанием в палатке: всё включено»

Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
Начало: Ярославль
12 июн в 10:00
26 июн в 10:00
от 21 500 ₽ за человека
Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
4 июл в 10:00
от 16 500 ₽ за человека
Калейдоскоп Ярославского края
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Калейдоскоп Ярославского края
Начало: Москва
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 22 590 ₽ за человека
Индивидуально по Рыбинску и старинной Учме пешком и на авто
На машине
3 дня
Индивидуально по Рыбинску и старинной Учме пешком и на авто
Узнать историю этих мест, полюбоваться Рыбинским водохранилищем и заглянуть в музеи
Начало: Рыбинск, Красная площадь, 10:00 (возможно другое в...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
54 999 ₽ за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рыбинске
Все туры из Рыбинска
29 000 ₽ за человека