Отправимся в короткое, но яркое приключение по просторам Рыбинского водохранилища — на самые широкие воды Центральной России.Если вы мечтаете почувствовать свободу под парусом, научиться управлять яхтой и увидеть, как небо

и вода сливаются на горизонте, присоединяйтесь к нам! Свою роль на белоснежном судне каждый определяет сам: можно активно погружаться в процесс под руководством шкиперов или просто любоваться пейзажами и отдыхать. К вечеру достигнем острова, где остановимся на ночь в палатках среди леса и видами на водную гладь. Здесь вас будут ждать отдых на природе, ужин у костра и разговоры в кругу команды. На следующий день вновь выйдем в путь под парусом и вернёмся в Рыбинск, откуда удобно уехать как в Москву, так и в Санкт-Петербург.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Туда: в яхт-клубе Рыбинска необходимо быть не позднее 11.00 утра.

Из Москвы: поезд Москва — Рыбинск отправление в пятницу с Восточного вокзала (МЦК Локомотив, м. Черкизовская), прибытие в 10:00.

Билеты от 2000 ₽, продажа билетов открывается за 90 дней.

-автобусы, в течение дня большое количество рейсов от автовокзала Северные ворота (м. Ховрино), есть ночные рейсы, в пути 5-7 часов, в зависимости от дорожной ситуации, билеты от 2000 ₽

-с пересадкой через Ярославль, в течение дня большое количество автобусов и маршруток из Ярославля.

Из Санкт-Петербурга: поезда с Московского вокзала:

Санкт-Петербург — Иваново отправление 19.36, прибытие 6.38

Санкт-Петербург — Кострома отправление 22.10, прибытие 6.58

Санкт-Петербург — Самара отправление 17.45, прибытие 5.56

Билеты от 2700 ₽

Обратно:

Любые автобусы и поезда после 17.00 вечера

в Москву: поезд Рыбинск — Москва отправление 17.16, прибытие в 5.36.

Билеты от 2000 ₽

Поезд делает крюк и только в 23.55 отправляется из Углича в Москву, хотя до Углича всего 100 км.

Вы можете сесть на автобус Рыбинск-Углич в 19.25 и за 1,5-2 часа доехать до Углича, погулять там и сесть на тот же самый поезд до Москвы.

Через Ярославль на электричке в 16.51 вы успеваете на экспресс Ярославль-Москва 19.31-22.58 (Ярославский вокзал)

Также до Ярославля ходит большое количество автобусов и маршруток.

Автобусы Рыбинск-Москва до автовокзала Северные ворота (м. Ховрино), в пути 5-7 часов, в зависимости от дорожной ситуации, билеты от 2000 ₽

В Санкт-Петербург:

045Я Иваново — Санкт-Петербург, отправление в 22.03, прибытие в 8:36 (Московский вокзал)

347Й Уфа— Санкт-Петербург, в 01:35 на следующий день, прибытие 12:26 (Московский вокзал)

Билеты от 2600 ₽

На личном авто: в яхт-клубе есть платная парковка 400 ₽/сутки, координаты сообщим в походном чате.