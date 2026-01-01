Если вы мечтаете почувствовать свободу под парусом, научиться управлять яхтой и увидеть, как небо
Описание тура
Организационные детали
Туда: в яхт-клубе Рыбинска необходимо быть не позднее 11.00 утра.
Из Москвы: поезд Москва — Рыбинск отправление в пятницу с Восточного вокзала (МЦК Локомотив, м. Черкизовская), прибытие в 10:00.
Билеты от 2000 ₽, продажа билетов открывается за 90 дней.
-автобусы, в течение дня большое количество рейсов от автовокзала Северные ворота (м. Ховрино), есть ночные рейсы, в пути 5-7 часов, в зависимости от дорожной ситуации, билеты от 2000 ₽
-с пересадкой через Ярославль, в течение дня большое количество автобусов и маршруток из Ярославля.
Из Санкт-Петербурга: поезда с Московского вокзала:
Санкт-Петербург — Иваново отправление 19.36, прибытие 6.38
Санкт-Петербург — Кострома отправление 22.10, прибытие 6.58
Санкт-Петербург — Самара отправление 17.45, прибытие 5.56
Билеты от 2700 ₽
Обратно:
Любые автобусы и поезда после 17.00 вечера
в Москву: поезд Рыбинск — Москва отправление 17.16, прибытие в 5.36.
Билеты от 2000 ₽
Поезд делает крюк и только в 23.55 отправляется из Углича в Москву, хотя до Углича всего 100 км.
Вы можете сесть на автобус Рыбинск-Углич в 19.25 и за 1,5-2 часа доехать до Углича, погулять там и сесть на тот же самый поезд до Москвы.
Через Ярославль на электричке в 16.51 вы успеваете на экспресс Ярославль-Москва 19.31-22.58 (Ярославский вокзал)
Также до Ярославля ходит большое количество автобусов и маршруток.
Автобусы Рыбинск-Москва до автовокзала Северные ворота (м. Ховрино), в пути 5-7 часов, в зависимости от дорожной ситуации, билеты от 2000 ₽
В Санкт-Петербург:
045Я Иваново — Санкт-Петербург, отправление в 22.03, прибытие в 8:36 (Московский вокзал)
347Й Уфа— Санкт-Петербург, в 01:35 на следующий день, прибытие 12:26 (Московский вокзал)
Билеты от 2600 ₽
На личном авто: в яхт-клубе есть платная парковка 400 ₽/сутки, координаты сообщим в походном чате.
- Покупать билеты можно только после согласования с консультантом
Программа тура по дням
Рыбинск - переход на остров
Встреча участников тура состоится в 11:00 в яхт-клубе Рыбинска.
После лёгкого перекуса вы разделитесь на команды, прослушаете инструктаж от шкиперов и отправитесь в переход под парусом на 4-6 часов — точное время будет зависеть от погодных условий. На яхте вы насладитесь панорамными видами, почувствуете ход судна и при желании попробуете себя в роли члена экипажа. Опытный капитан обучит азам яхтинга, уже к вечеру сможете отличить грот от стакселя.
Если погода окажется безветренной, будет возможность искупаться прямо с борта.
Около 18:00–19:00 яхты подойдут к острову, где разместимся в палатке. Вечером соберёмся у костровой чаши, чтобы обсудить день, поделиться впечатлениями и настроиться на следующий этап маршрута.
Остров - возвращение в Рыбинск
Утро начнётся с плотного завтрака на природе. Затем вы отправитесь в пешую прогулку по острову — маршрут пройдёт через лесные тропы. В сезон здесь можно найти чернику и грибы. Свежий воздух и ритм неспешного утра зарядят энергией перед обратным переходом.
Яхты подойдут к берегу примерно в 11:00–12:00. Если позволит погода, снова поднимем паруса и проведём несколько часов на воде. В ином случае сразу направимся в сторону Рыбинска. К берегу подойдём ориентировочно в 15:00–16:00. После прибытия — прощание с командой, трансфер или свободное время для самостоятельной прогулки по городу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|29 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат группового снаряжения (аптечка, котлы, костровое, пила, топор, тент)
- 2 перекуса, ужин, завтрак, питьевая вода на яхте
- Аренда яхты и всего необходимого
- Работа капитанов яхт
- Практическое обучение на воде
- Работа инструктора
Что не входит в цену
- Дорога до Рыбинска и обратно в ваш город (удобно добраться как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга)
- Такси до яхт-клуба и обратно к станции/остановке в Рыбинске
- Парковка в яхт-клубе (при необходимости) - 300 ₽/сутки
- Прокат личного снаряжения (рюкзак, туристический коврик, спальный мешок)