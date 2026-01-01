Пляжи Рыбинска

Найдено 3 тура в категории «Пляжи» в Рыбинске, цены от 21 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
К Ярославскому взморью. Автобусный тур на 5 дней из Москвы
На автобусе
Метро
5 дней
К Ярославскому взморью. Автобусный тур на 5 дней из Москвы
Начало: Москва
«На территории: спа-центр, детский клуб, русская баня, центр проката, рестораны, пляж»
9 сен в 10:00
23 сен в 10:00
от 32 790 ₽ за человека
Ярославское взморье
На автобусе
Метро
3 дня
Ярославское взморье
Начало: Москва
«На территории: Wellness Center, детский клуб, русская баня, центр проката, рестораны, пляж»
9 сен в 10:00
23 сен в 10:00
от 21 990 ₽ за человека
Ярославское взморье. Осенне-зимний тур
На автобусе
Метро
3 дня
Ярославское взморье. Осенне-зимний тур
Начало: Москва
«На территории: Wellness Center, детский клуб, русская баня, центр проката, рестораны, пляж»
14 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
от 21 990 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Пляжи»

Самые популярные туры этой рубрики в Рыбинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. К Ярославскому взморью. Автобусный тур на 5 дней из Москвы;
  2. Ярославское взморье;
  3. Ярославское взморье. Осенне-зимний тур.
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Кремль;
  3. Кафедральный собор;
  4. Красная площадь;
  5. Метро;
  6. ВДНХ;
  7. ГЭС;
  8. Старый город;
  9. Железнодорожный вокзал;
  10. Музей-заповедник.
Сколько стоит тур в Рыбинске в августе 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Пляжи" можно забронировать 3 тура от 21 990 до 32 790.
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