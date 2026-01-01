Найдено 3 тура в категории « Пляжи » в Рыбинске, цены от 21 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности На автобусе Метро 5 дней К Ярославскому взморью. Автобусный тур на 5 дней из Москвы Начало: Москва «На территории: спа-центр, детский клуб, русская баня, центр проката, рестораны, пляж» от 32 790 ₽ за человека На автобусе Метро 3 дня Ярославское взморье Начало: Москва «На территории: Wellness Center, детский клуб, русская баня, центр проката, рестораны, пляж» от 21 990 ₽ за человека На автобусе Метро 3 дня Ярославское взморье. Осенне-зимний тур Начало: Москва «На территории: Wellness Center, детский клуб, русская баня, центр проката, рестораны, пляж» от 21 990 ₽ за человека Все туры Рыбинска

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