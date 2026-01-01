Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
Начало: Ярославль
13 фев в 10:00
27 мар в 10:00
от 18 300 ₽ за человека
Индивидуальный авто-пешеходный тур по Рыбинску и старинному селу Учма
Узнать историю этих мест, полюбоваться Рыбинским водохранилищем и заглянуть в музеи
Начало: Рыбинск, Красная площадь, 10:00 (возможно другое в...
26 янв в 08:00
27 янв в 08:00
44 999 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальный тур в Рыбинск: экскурсии по городу и мастер-классы
Посетить музей-заповедник и водохранилище, узнать историю «русской Атлантиды» и смастерить сувениры
Начало: Рыбинск, Красная площадь, 10:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
40 500 ₽
45 000 ₽ за всё до 6 чел.
