Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом

Откройте Ржев в удобном для вас темпе. Этот аудиомаршрут проведёт по главным местам города и расскажет его историю — от первого летописного упоминания до наших дней. В каждой локации вас ждут увлекательные легенды и архивные фотографии. Вы увидите Соборную гору, две стороны Ржева, купеческие дома, конюшни князей Ржевских и многое другое.

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Описание аудиогида

Смотровая площадка. Вы узнаете, почему город возник именно на берегах Волги, какое значение имел для торговли и обороны Руси и как менялся его облик на протяжении веков.

Соборная гора, где когда-то находился кремль. Здесь вы услышите историю древней крепости, защищавшей западные рубежи государства, и узнаете, какую роль играл величественный Успенский собор в жизни города.

Две стороны Ржева. Поймёте, почему город разделили, как княжеское наследство повлияло на его судьбу и почему спустя столетия это разделение продолжилось уже по религиозным убеждениям.

Купеческие улицы. Вы перенесётесь в 18–19 века. Разберётесь, как реформа Екатерины II превратила Ржев в уездный город, почему торговля стремительно развивалась и чем жили местные купцы.

Двухсотлетний дуб и приют. Увидите одно из старейших деревьев и услышите историю благотворительности, меценатства и людей, которые помогали нуждающимся ещё более века назад.

Конюшни князей Ржевских. Познакомитесь с малоизвестными страницами истории города и узнаете, какую роль это место играло в жизни дворянских усадеб и почему сохранилось до наших дней.

Другие исторические уголки, неожиданные факты, архивные фотографии, легенды и истории людей, благодаря которым древний город на Волге сохранил неповторимый характер.

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