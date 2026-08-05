Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом

Этот аудиомаршрут проведёт по главным местам города и расскажет его историю — от первого летописного упоминания до наших дней. В каждой локации вас ждут увлекательные легенды и архивные фотографии.
Вы увидите Соборную гору, две стороны Ржева, купеческие дома, конюшни князей Ржевских и многое другое.
Описание аудиогида
Смотровая площадка. Вы узнаете, почему город возник именно на берегах Волги, какое значение имел для торговли и обороны Руси и как менялся его облик на протяжении веков.
Соборная гора, где когда-то находился кремль. Здесь вы услышите историю древней крепости, защищавшей западные рубежи государства, и узнаете, какую роль играл величественный Успенский собор в жизни города.
Две стороны Ржева. Поймёте, почему город разделили, как княжеское наследство повлияло на его судьбу и почему спустя столетия это разделение продолжилось уже по религиозным убеждениям.
Купеческие улицы. Вы перенесётесь в 18–19 века. Разберётесь, как реформа Екатерины II превратила Ржев в уездный город, почему торговля стремительно развивалась и чем жили местные купцы.
Двухсотлетний дуб и приют. Увидите одно из старейших деревьев и услышите историю благотворительности, меценатства и людей, которые помогали нуждающимся ещё более века назад.
Конюшни князей Ржевских. Познакомитесь с малоизвестными страницами истории города и узнаете, какую роль это место играло в жизни дворянских усадеб и почему сохранилось до наших дней.
Другие исторические уголки, неожиданные факты, архивные фотографии, легенды и истории людей, благодаря которым древний город на Волге сохранил неповторимый характер.
Организационные детали
- Обратите внимание, экскурсия проходит без участия гида. После бронирования я свяжусь с вами и отправлю ссылку с доступом
- Интерактивный маршрут будет в браузере телефона: переходите от точки к точке, слушайте аудиогид, рассматривайте дополнительные материалы
- Если во время экскурсии пропадёт интернет, маршрут доступен офлайн. Для этого понадобится открыть приложение «ВКонтакте» или воспользоваться удобной веб-версией в браузере. Аудиотреки можно слушать в любое время независимо от качества сигнала
- Возьмите с собой наушники, смартфон или планшет — лучше зарядить перед выходом
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Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2000 ₽