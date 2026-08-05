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Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом

Пройти по главным историческим местам и узнать о прошлом и настоящем города
Откройте Ржев в удобном для вас темпе.

Этот аудиомаршрут проведёт по главным местам города и расскажет его историю — от первого летописного упоминания до наших дней. В каждой локации вас ждут увлекательные легенды и архивные фотографии.

Вы увидите Соборную гору, две стороны Ржева, купеческие дома, конюшни князей Ржевских и многое другое.
Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом
Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом
Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом

Описание аудиогида

Смотровая площадка. Вы узнаете, почему город возник именно на берегах Волги, какое значение имел для торговли и обороны Руси и как менялся его облик на протяжении веков.

Соборная гора, где когда-то находился кремль. Здесь вы услышите историю древней крепости, защищавшей западные рубежи государства, и узнаете, какую роль играл величественный Успенский собор в жизни города.

Две стороны Ржева. Поймёте, почему город разделили, как княжеское наследство повлияло на его судьбу и почему спустя столетия это разделение продолжилось уже по религиозным убеждениям.

Купеческие улицы. Вы перенесётесь в 18–19 века. Разберётесь, как реформа Екатерины II превратила Ржев в уездный город, почему торговля стремительно развивалась и чем жили местные купцы.

Двухсотлетний дуб и приют. Увидите одно из старейших деревьев и услышите историю благотворительности, меценатства и людей, которые помогали нуждающимся ещё более века назад.

Конюшни князей Ржевских. Познакомитесь с малоизвестными страницами истории города и узнаете, какую роль это место играло в жизни дворянских усадеб и почему сохранилось до наших дней.

Другие исторические уголки, неожиданные факты, архивные фотографии, легенды и истории людей, благодаря которым древний город на Волге сохранил неповторимый характер.

Организационные детали

  • Обратите внимание, экскурсия проходит без участия гида. После бронирования я свяжусь с вами и отправлю ссылку с доступом
  • Интерактивный маршрут будет в браузере телефона: переходите от точки к точке, слушайте аудиогид, рассматривайте дополнительные материалы
  • Если во время экскурсии пропадёт интернет, маршрут доступен офлайн. Для этого понадобится открыть приложение «ВКонтакте» или воспользоваться удобной веб-версией в браузере. Аудиотреки можно слушать в любое время независимо от качества сигнала
  • Возьмите с собой наушники, смартфон или планшет — лучше зарядить перед выходом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Базовый билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пушкинской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Ржеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 154 туристов
Моя увлечённость культурой и искусством началась с музыкального образования, а затем выросла в интерес к истории, живописи, архитектуре и моде. Я занимаюсь организацией экскурсий по прекрасным Санкт-Петербургу и Кингисеппу. Моя
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уникальная способность — находить необычную информацию, выстраивать логику и взаимосвязь деталей и строить оптимальные маршруты по городу, чтобы легко и содержательно открывать все секреты. Приглашаю любознательных гостей города и его жителей вместе влюбляться в Ленинградскую область!

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