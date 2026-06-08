Исследовать город туманов, сопок и японского прошлого
Мы отправимся знакомиться с Южно-Сахалинском через улицы, смотровые площадки и истории людей, которые его формировали.
От японского наследия Карафуто до современного центра — вы увидите, как переплелись разные эпохи, и узнаете, почему Южно-Сахалинск считается одним из самых необычных городов России.
Описание экскурсии
Смотровая площадка «Горный воздух»
Начнём знакомство с городом с высоты. Отсюда Южно-Сахалинск раскрывается как на ладони: сопки, кварталы, железная дорога и островной рельеф помогают сразу почувствовать его масштаб и характер.
Площадь Победы и храм Рождества Христова
Проедем через места, связанные с памятью, историей и современной жизнью Южно-Сахалинска.
Площадь Славы
Поговорим о военной истории Сахалина и о том, как события 20 века повлияли на судьбу острова.
Парк имени Гагарина
Окажемся в одном из самых зелёных мест города. По дороге вы увидите старинные здания и узнаете, какие эпохи сохранились в архитектуре Южно-Сахалинска.
Площадь Ленина и железнодорожный вокзал
Увидим центр городской жизни и обсудим, как железная дорога повлияла на развитие острова.
Коммунистический проспект
Проедем по живописной улице, где особенно хорошо чувствуется сочетание советской, японской и современной архитектуры.
Чехов-центр
Поговорим о культурной жизни Сахалина и связи острова с Антоном Чеховым.
Сахалинский областной краеведческий музей
Финальная точка маршрута — одно из самых красивых зданий Южно-Сахалинска, построенное в японский период Карафуто. Осмотрим его снаружи — после экскурсии вы сможете посетить его самостоятельно.
По пути мы будем показывать архивные фотографии разных периодов — вы посмотрите, как выглядели эти места десятки лет назад и сравните прошлое с настоящим.
Организационные детали
Едем на комфортабельном легковом автомобиле
При желании можем встретить вас прямо в аэропорту — подробности в переписке
После экскурсии вы можете самостоятельно отправиться в Краеведческий музей, билет оплачивается отдельно
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я аттестованный гид по Сахалинской области. Моё высшее образование — сервис и туризм. Родилась и живу на острове Сахалин. Всей душой люблю путешествовать по родному краю и изучать историю и читать дальшеуменьшить
животный мир. Работаю в команде с аттестованными гидами. С нами вам будет легко и интересно — как в дружеской компании. Увлечём вас интересными фактами и историями из жизни, расскажем легенды коренных жителей и истории о японском периоде. Знаем каждую травинку и цветочек.
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