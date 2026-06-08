Мы отправимся знакомиться с Южно-Сахалинском через улицы, смотровые площадки и истории людей, которые его формировали. От японского наследия Карафуто до современного центра — вы увидите, как переплелись разные эпохи, и узнаете, почему Южно-Сахалинск считается одним из самых необычных городов России.

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Описание экскурсии

Смотровая площадка «Горный воздух»

Начнём знакомство с городом с высоты. Отсюда Южно-Сахалинск раскрывается как на ладони: сопки, кварталы, железная дорога и островной рельеф помогают сразу почувствовать его масштаб и характер.

Площадь Победы и храм Рождества Христова

Проедем через места, связанные с памятью, историей и современной жизнью Южно-Сахалинска.

Площадь Славы

Поговорим о военной истории Сахалина и о том, как события 20 века повлияли на судьбу острова.

Парк имени Гагарина

Окажемся в одном из самых зелёных мест города. По дороге вы увидите старинные здания и узнаете, какие эпохи сохранились в архитектуре Южно-Сахалинска.

Площадь Ленина и железнодорожный вокзал

Увидим центр городской жизни и обсудим, как железная дорога повлияла на развитие острова.

Коммунистический проспект

Проедем по живописной улице, где особенно хорошо чувствуется сочетание советской, японской и современной архитектуры.

Чехов-центр

Поговорим о культурной жизни Сахалина и связи острова с Антоном Чеховым.

Сахалинский областной краеведческий музей

Финальная точка маршрута — одно из самых красивых зданий Южно-Сахалинска, построенное в японский период Карафуто. Осмотрим его снаружи — после экскурсии вы сможете посетить его самостоятельно.

По пути мы будем показывать архивные фотографии разных периодов — вы посмотрите, как выглядели эти места десятки лет назад и сравните прошлое с настоящим.

Организационные детали