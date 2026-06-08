Мои заказы

Большое знакомство с Южно-Сахалинском

Исследовать город туманов, сопок и японского прошлого
Мы отправимся знакомиться с Южно-Сахалинском через улицы, смотровые площадки и истории людей, которые его формировали.

От японского наследия Карафуто до современного центра — вы увидите, как переплелись разные эпохи, и узнаете, почему Южно-Сахалинск считается одним из самых необычных городов России.
Большое знакомство с Южно-Сахалинском
Большое знакомство с Южно-Сахалинском
Большое знакомство с Южно-Сахалинском

Описание экскурсии

Смотровая площадка «Горный воздух»

Начнём знакомство с городом с высоты. Отсюда Южно-Сахалинск раскрывается как на ладони: сопки, кварталы, железная дорога и островной рельеф помогают сразу почувствовать его масштаб и характер.

Площадь Победы и храм Рождества Христова

Проедем через места, связанные с памятью, историей и современной жизнью Южно-Сахалинска.

Площадь Славы

Поговорим о военной истории Сахалина и о том, как события 20 века повлияли на судьбу острова.

Парк имени Гагарина

Окажемся в одном из самых зелёных мест города. По дороге вы увидите старинные здания и узнаете, какие эпохи сохранились в архитектуре Южно-Сахалинска.

Площадь Ленина и железнодорожный вокзал

Увидим центр городской жизни и обсудим, как железная дорога повлияла на развитие острова.

Коммунистический проспект

Проедем по живописной улице, где особенно хорошо чувствуется сочетание советской, японской и современной архитектуры.

Чехов-центр

Поговорим о культурной жизни Сахалина и связи острова с Антоном Чеховым.

Сахалинский областной краеведческий музей

Финальная точка маршрута — одно из самых красивых зданий Южно-Сахалинска, построенное в японский период Карафуто. Осмотрим его снаружи — после экскурсии вы сможете посетить его самостоятельно.

По пути мы будем показывать архивные фотографии разных периодов — вы посмотрите, как выглядели эти места десятки лет назад и сравните прошлое с настоящим.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном легковом автомобиле
  • При желании можем встретить вас прямо в аэропорту — подробности в переписке
  • После экскурсии вы можете самостоятельно отправиться в Краеведческий музей, билет оплачивается отдельно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я аттестованный гид по Сахалинской области. Моё высшее образование — сервис и туризм. Родилась и живу на острове Сахалин. Всей душой люблю путешествовать по родному краю и изучать историю и
читать дальшеуменьшить

животный мир. Работаю в команде с аттестованными гидами. С нами вам будет легко и интересно — как в дружеской компании. Увлечём вас интересными фактами и историями из жизни, расскажем легенды коренных жителей и истории о японском периоде. Знаем каждую травинку и цветочек.

Входит в следующие категории Сахалина

Похожие экскурсии на «Большое знакомство с Южно-Сахалинском»

Южно-Сахалинск вас удивит
Пешая
2 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина у Фонтана
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия
Прогуляться по основным местам города, познакомиться с историей острова и его настоящим
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:30
10 июн в 09:30
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску пешком
Пешая
2 часа
23 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску пешком
История, культура и знаковые места города - без скучных монологов
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 17:00
10 июн в 17:00
1600 ₽ за человека
Лучший день в Южно-Сахалинске
На машине
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Южно-Сахалинске
Увидеть город пешком, на автомобиле и даже с высоты птичьего полёта
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Сахалине
от 3500 ₽ за человека