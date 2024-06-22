Что за лев этот сивуч

Групповая прогулка на кораблике к лежбищу морских обитателей в Невельске
Сивуч, или северный морской лев — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Всего в трёх точках мира их лежбища находятся в черте города: Невельске, на Камчатке и в Сиэтле.

На получасовой прогулке вы подъедете к ним поближе и понаблюдаете за тем, как в естественной среде обитания нежатся эти забавные животные.
Что за лев этот сивуч
Что за лев этот сивуч
Что за лев этот сивуч
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

План весьма прост: вам нужно самостоятельно приехать в Невельск и добраться до пирса, где в назначенное время группу будет ждать капитан судна и инструктор из нашей команды. Далее вы отправитесь на получасовую прогулку — на встречу с морскими львами.

Лежбище сивучей — зрелище довольно интересное. Животные стали приплывать на невельский брекватер во второй половине 60-х годов. Они облюбовали этот бетонный мол при входе в порт — и он стал для них домом. Здесь почти не бывает самок с детёнышами. В основном, лежат молодые и уже совсем зрелые самцы.

Организационные детали

Морских львов можно увидеть с начала апреля по сентябрь.

ежедневно в 08:00 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Невельске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 16:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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