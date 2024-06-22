Сивуч, или северный морской лев — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Всего в трёх точках мира их лежбища находятся в черте города: Невельске, на Камчатке и в Сиэтле. На получасовой прогулке вы подъедете к ним поближе и понаблюдаете за тем, как в естественной среде обитания нежатся эти забавные животные.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

План весьма прост: вам нужно самостоятельно приехать в Невельск и добраться до пирса, где в назначенное время группу будет ждать капитан судна и инструктор из нашей команды. Далее вы отправитесь на получасовую прогулку — на встречу с морскими львами.

Лежбище сивучей — зрелище довольно интересное. Животные стали приплывать на невельский брекватер во второй половине 60-х годов. Они облюбовали этот бетонный мол при входе в порт — и он стал для них домом. Здесь почти не бывает самок с детёнышами. В основном, лежат молодые и уже совсем зрелые самцы.

Организационные детали

Морских львов можно увидеть с начала апреля по сентябрь.