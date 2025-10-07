Мы проедем через потрясающей красоты Ловецкий перевал, побываем в Невельске, а затем выйдем на лодке к брекватеру с лежбищем морских львов (сивучей). Вы сможете услышать их монологи и диалоги и на минимальном расстоянии сделать эффектные фотографии.
Описание экскурсии
- Ловецкий перевал — живописный серпантин среди сахалинских гор
- Татарский пролив в Японском море — разделяет остров и материк
- Невельск — портовый город, состоящий из одной улицы
- Лежбище морских львов — одно из трёх в мире. К нему мы отправимся на лодке: вы увидите сивучей буквально на расстоянии вытянутой руки
По пути мы расскажем вам об очень любопытных сивучах, объясним, почему они облюбовали именно эти края, раскроем, где находятся два других места их обитания. Также поделимся любопытными фактами о Ловецком перевале и городе Невельске.
Организационные детали
- Путешествие подойдёт участникам всех возрастов с любым уровнем физической подготовки
- В стоимость всё включено
- До Невельска и обратно мы поедем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser Prado
- В Невельске пересядем на катер и подплывём к лежбищу. Морская часть экскурсии занимает 20–30 минут. Судно оборудовано всем необходимым согласно требованиям ГИМС, у капитана есть удостоверение на право управления и лицензия на перевозку людей. Перед посадкой проводится инструктаж, выдаются индивидуальные средства безопасности
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 56 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Никита, я дипломированный гид и предводитель великолепной команды, состоящей из коренных жителей Сахалинской области. Мы проводим экскурсии в стиле встречи старых друзей и всегда стараемся показать как можно больше.
Отзывы и рейтинг
0
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
7 окт 2025
Были на экскурсии в конце августа. Нам повезло, что мы застали сивучей. Их было немного, всего 5 особей. Но могло бы и не быть вовсе, как было накануне, по словам
К
Ксения
18 июл 2025
Отличная экскурсия, интересная. Но цена сильно завышена.
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии на «Дикое лежбище морских львов на Сахалине»
Мини-группа
до 8 чел.
Западное побережье Сахалина: Холмск, Невельск, маяк Слепиковского и Татарский пролив
Увидеться с сивучами, посетить руины Карафуто и познакомиться с японским наследием Сахалина
Начало: На парковке у ТЦ РемиСити (ул. Алексея Горького, 3...
Расписание: ежедневно в 10:00
28 мар в 10:00
31 мар в 10:00
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Царство сивучей: встреча с великанами океана
Побывать в Невельске - одном из трёх городов мира, где морские львы обосновались среди людей
Завтра в 10:00
26 мар в 10:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
Исследовать памятник природы у Охотского моря и пройти по красивейшему побережью острова
Начало: В Южно-Сахалинске
11 мая в 08:00
12 мая в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сахалин: восхождение на хребет Жданко
Покорить знаменитый горный хребет и полюбоваться видами на Охотское море с опытным проводником
Начало: На площади Победы
Завтра в 08:00
26 мар в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 6 чел.