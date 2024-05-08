Апрель-май — удивительное время на Сахалине.
Ветер теплеет, чайки кричат громче, а сивучи смелеют и устраивают романтические игры прямо в черте города! Помимо наблюдения за ушастыми тюленями, вас ждёт подъём к водопаду Салют, прогулки у маяков и полустёртые следы японского наследия. Самые необычные из них — школьный павильон в греческом стиле, бумажный завод и маяк Слепиковского.
Ветер теплеет, чайки кричат громче, а сивучи смелеют и устраивают романтические игры прямо в черте города! Помимо наблюдения за ушастыми тюленями, вас ждёт подъём к водопаду Салют, прогулки у маяков и полустёртые следы японского наследия. Самые необычные из них — школьный павильон в греческом стиле, бумажный завод и маяк Слепиковского.
Описание экскурсии
- Сивучи. Главная изюминка нашей поездки — знакомство с крупнейшим представителем семейства ушастых тюленей. Мы разглядим сивучей с берега в специальные бинокли.
- Водопад Салют высотой 20 метров возле устья одноимённой реки. Мы посмотрим на нижние ступени каскада, а затем поднимемся наверх и окинем взглядом начало водопада. Заодно насладимся видами западного побережья острова.
- Набережная Холмска. Здесь своя атмосфера, главные компоненты которой — повсюду снующие говорливые чайки, шёпот волн и морские пейзажи.
- Холмский маяк. К сожалению, он закрыт для посещения, поэтому любоваться им мы сможем только снаружи. Зато сделаем много памятных фото около действующего маяка в центре Холмска.
- Японский школьный павильон «Госинэйхоандэн» в греческом стиле — точнее, то, что от него осталось. Такие павильоны являлись неотъемлемой частью политики тэнноизма ― взращивания в молодом поколении культа императора («тэнно») и поклонения предкам, веры в божественное происхождение и священность Японской империи.
- Маяк на мысе Слепиковского, построенный японцами, носивший имя Коноторо и предназначенный для облегчения мореплавания вдоль западного берега Сахалина — на подходах к портам Холмск и Чехов. Здесь мы отдохнём душой и телом — вы почувствуете особый «дзен».
- Живописные перевалы — Холмский и Ловецкий. Если повезёт и будет ясная погода, вам откроются невероятные виды на сопки и Татарский пролив.
- Выброшенный на мель китайский сухогруз. Пока китайские моряки отдыхают, а спасатели разрабатывают план, у нас есть уникальная возможность подойти ближе к гигантскому судну и оценить его масштабы.
Обсудим
- как мореплаватели открывали Сахалин и почему долго считали полуостровом
- чем жили коренные народы — нивхи и айны
- сахалинскую каторгу: как ссыльные осваивали этот край, что видел Чехов во время своей поездки и ходят ли здесь легенды о Соньке Золотой Ручке
- японский период Карафуто: какие следы той эпохи сохранились и как он повлиял на жизнь острова
А ещё поразмышляем о жизни у сурового моря далеко от Центральной России. Каково это — жить там, где бушуют тайфуны и штормы, а местные с детства наблюдали нерест горбуши и когда-то ловили её руками.
Кому подойдёт программа
- Наша поездка идеальна для тех, кто приехал на остров в межсезонье и хочет провести выходные максимально насыщенно
- Тем, кто уже бывал на восточном побережье и хочет открыть для себя совершенно другую сторону Сахалина
- Подойдёт и местным жителям, у которых нет возможности посетить эти места самостоятельно
- Тем, кто интересуется японским наследием на острове
- Взрослым и детям с 12 лет
Организационные детали
- В стоимость поездки включены: трансфер на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser, минивэне Mitsubishi Delica или пикапе Toyota Hilux, услуги гида-водителя, лёгкий перекус (бутерброд, чай/кофе)
- Путь наполовину пролегает по асфальтированной дороге, наполовину — по разбитой грунтовке. Будьте готовы!
- Продолжительность поездки варьируется от 8 до 12 часов в зависимости от разных факторов
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 293 туристов
Привет! Меня зовут Анастасия, Сахалин — мой дом с 2010 года. Я исследовала остров пешком, на джипе, ходила в экспедиции, занималась спелеологией и альпинизмом. Теперь я организую атмосферные путешествия, гдеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
8 мая 2024
Экскурсия была прекрасная, потому что гид Дмитрий по настоящему любит свой край и очень много знает о Сахалине. Мы были здесь только один день, проездом с Итурупа и эта однодневная
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