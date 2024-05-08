читать дальше экскурсия помогла нам получить представление об острове. Мы объехали остров с западной стороны, красивое побережье, ходили на водопад, подплывали на лодке к лежбищу сивучей, видели японский маяк и наслаждались морским воздухом рядом с ним. Дмитрий всю дорогу рассказывал про достопримечательности и историю, ответил на все наши вопросы, мы остались очень довольны. Будем рекомендовать экскурсию друзьям и знакомым!

Экскурсия была прекрасная, потому что гид Дмитрий по настоящему любит свой край и очень много знает о Сахалине. Мы были здесь только один день, проездом с Итурупа и эта однодневная