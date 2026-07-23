Приглашаем в однодневное путешествие, которое познакомит вас с роскошными пейзажами Сахалина! Вы увидите озёра с бирюзовой водой, подниметесь на мыс Евстафия и смотровую площадку с видом на бухту Лососей. А ещё прокатитесь на подготовленных внедорожниках по сахалинским джунглям. Всё это — в душевной профессиональной компании.

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Описание экскурсии

Портовый город Корсаков. Вы остановитесь на смотровой площадке и насладитесь шикарным видом на бухту Лососей. Подставите лицо морскому ветру и представите, как каких-то сто лет назад к этому месту причаливали корабли с каторжанами.

Бирюзовые озёра. Полюбовавшись открыточными видами на озёра, мы углубимся в настоящие сахалинские джунгли. Покатаемся по ним на подготовленных джипах, преодолевая водные и горные преграды.

Мыс Евстафия. Поднявшись на него, вы ощутите всю мощь водной стихии и почувствуете себя на краю Земли.

Организационные детали