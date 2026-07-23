Приглашаем в однодневное путешествие, которое познакомит вас с роскошными пейзажами Сахалина! Вы увидите озёра с бирюзовой водой, подниметесь на мыс Евстафия и смотровую площадку с видом на бухту Лососей. А ещё прокатитесь на подготовленных внедорожниках по сахалинским джунглям. Всё это — в душевной профессиональной компании.
Описание экскурсии
Портовый город Корсаков. Вы остановитесь на смотровой площадке и насладитесь шикарным видом на бухту Лососей. Подставите лицо морскому ветру и представите, как каких-то сто лет назад к этому месту причаливали корабли с каторжанами.
Бирюзовые озёра. Полюбовавшись открыточными видами на озёра, мы углубимся в настоящие сахалинские джунгли. Покатаемся по ним на подготовленных джипах, преодолевая водные и горные преграды.
Мыс Евстафия. Поднявшись на него, вы ощутите всю мощь водной стихии и почувствуете себя на краю Земли.
Организационные детали
- Транспорт: Toyota Land Сruiser Prado, Toyota Surf или Mitsubishi Delica
- По пути будут магазины и питстопы, где можно купить лёгкий перекус или полноценный обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 78 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Никита, я дипломированный гид и предводитель великолепной команды, состоящей из коренных жителей Сахалинской области. Мы проводим экскурсии в стиле встречи старых друзей и всегда стараемся показать как можно больше.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Замечательный мыс, однозначно стоит приехать и погулять по нему. Голубые озера тоже красивые, сверху отлчные виды. Дорога в целом нормальная, сложных участков не много. У нас был гид-водитель Николай, спасибо ему большое за отличную поездку!
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Нам безумно понравился тур. Водители-гиды Николай и Андрей просто мастера, дороги любой сложности им не помеха! Тур прошел идеально, нас встретили, мы передвигались на комфортном автомобиле мицубиси делика, сзади были
+1
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Дорога на первоначально обозначенный маршрут была не готова по природным условиям к нашему туда путешествию,гид за несколько дней предупредил нас и предложил новый маршрут,чему мы были очень рады. Мы отправились на мыс Анива.
Незабываемые яркие,ралрстные
Незабываемые яркие,ралрстные
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Прекрасная природная красота! Даже дождь не омрачил поездку. Спасибо водителю Сергею за безопасное профессиональное движение по непростой дороге. Отдельное спасибо за вкусный обед на берегу Охотского моря.
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А
Предполагали, что это будет обычная видовая экскурсия, но именно от Никиты мы получили все знания о Сахалине и других экскурсиях.
Локации - восторг, дорога - неимоверный восторг (хоть и столкнулись с укачиванием, но пластырь на пупок, хоть и очень странный, но рабочий лайфхак).
Переговоры гидов по рации - отдельный вид искусства.
Достаточно свободного времени и для фото и куда-нибудь залезть.
1000/10🤌
Локации - восторг, дорога - неимоверный восторг (хоть и столкнулись с укачиванием, но пластырь на пупок, хоть и очень странный, но рабочий лайфхак).
Переговоры гидов по рации - отдельный вид искусства.
Достаточно свободного времени и для фото и куда-нибудь залезть.
1000/10🤌
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Отличный тур, всё понравилось. Хорошо организованное путешествие. Увидели великолепную природу. Виды завораживают. Рекомендую!
+1
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