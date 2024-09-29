Путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра

Проделать долгий путь по побережью Анивского залива и его самым живописным местам
Каждый приезд на мыс Евстафия — чистый восторг! Туманы, густая облачность или яркое солнце — там кажется прекрасным всё, и несколько часов проносятся одним мгновением.

Дорога непростая: преодолеть придётся около 150 км, из которых 23 — по очень труднопроходимому отрезку. Но поверьте: вы не пожалеете, что так далеко забрались.
5
1 отзыв
Путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра
Путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра
Путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Дорога к мысу пролегает по побережью Анивского залива. По пути мы увидим город Корсаков и первый в России завод по производству сжиженного газа. Очень эффектное сооружение! Если повезёт, понаблюдаете за заправкой танкера топливом.

В селе Новиково сделаем короткую остановку и посетим магазин с вкуснейшей местной выпечкой.

Бирюзовые озёра — ещё одна сахалинская жемчужина на нашем пути. Озёра получили такой яркий цвет благодаря высокому содержанию тиосоли в воде.

Мыс Евстафия соединён с материком узким перешейком, который образует две бухты. У основания мыса вы полюбуетесь скальными останцами и кекурами, изрезанными волнами. Посмотрите на многочисленные гнездовья птиц.

Вкусный обед на морском берегу (бутерброды с местной красной рыбкой, чай/кофе, сладости) — то, что надо после длительной прогулки! Насладимся им и отправимся обратно.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках Nissan Safari 60, Nissan Safari 61, Mitsubishi Delica или Isuzu Bighorn. При необходимости будут установлены детские автокресла
  • Обед включён в стоимость. Вам необходимо взять питьевую воду на день
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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29 сен 2024
Поездка организована замечательно, наш гид и водитель Илья виртуозно довез нас по сложнейшей дороге, ведь дорога в этой поездке - это отдельное приключение.
А природа и виды великолепны! Туристов в таких удаленных локациях мало, и у нас было достаточно времени чтобы погулять и насладиться.
Это настоящее приключение к далеким и удивительно красивым местам.

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