Каждый приезд на мыс Евстафия — чистый восторг! Туманы, густая облачность или яркое солнце — там кажется прекрасным всё, и несколько часов проносятся одним мгновением. Дорога непростая: преодолеть придётся около 150 км, из которых 23 — по очень труднопроходимому отрезку. Но поверьте: вы не пожалеете, что так далеко забрались.

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Описание экскурсии

Дорога к мысу пролегает по побережью Анивского залива. По пути мы увидим город Корсаков и первый в России завод по производству сжиженного газа. Очень эффектное сооружение! Если повезёт, понаблюдаете за заправкой танкера топливом.

В селе Новиково сделаем короткую остановку и посетим магазин с вкуснейшей местной выпечкой.

Бирюзовые озёра — ещё одна сахалинская жемчужина на нашем пути. Озёра получили такой яркий цвет благодаря высокому содержанию тиосоли в воде.

Мыс Евстафия соединён с материком узким перешейком, который образует две бухты. У основания мыса вы полюбуетесь скальными останцами и кекурами, изрезанными волнами. Посмотрите на многочисленные гнездовья птиц.

Вкусный обед на морском берегу (бутерброды с местной красной рыбкой, чай/кофе, сладости) — то, что надо после длительной прогулки! Насладимся им и отправимся обратно.

Организационные детали