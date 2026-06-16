Увидеть дикую природу Сахалина и узнать историю заброшенного маяка
Отправляемся к самому краю земли — труднодоступному маяку Анива. Вас ждёт прогулка на лодке по морю вдоль диких скал и водопадов. Вы увидите сивучей, нерп и колонии птиц. Если позволит погода и не будет волны, причалим к скале, чтобы посмотреть на маяк вблизи. После — остановимся на перекус и купание в бухте у мыса Мраморный.
Описание экскурсии
Отправление из посёлка Новиково. Мы расскажем об особенностях маршрута, правилах поведения на борту и настроим вас на встречу с диким побережьем.
Морской переход (1,5 ч). Лодка идёт вдоль юго-западного побережья Сахалина в заливе Анива. По пути открываются виды на дикие скалы, отвесные берега, водопады и бескрайнее море. Часто встречаются сивучи, нерпы, дельфины и птицы, а в сезон — даже касатки.
Маяк Анива. Одно из самых атмосферных и узнаваемых мест Сахалина. Его построили японцы в 1939 году на труднодоступной скале Сивучья. Вы рассмотрите маяк с воды, узнаете его историю и сфотографируете. Посетить его в 2026 году нельзя, но если позволит погода, можно высадиться на скалу и увидеть строение близко.
Остановка на берегу у мыса Мраморный. Вас ждёт чаепитие с домашней выпечкой. В хорошую погоду по желанию можно искупаться.
Возвращение в Новиково. Час обратного морского перехода вдоль побережья с небольшими остановками в красивых местах, наблюдением за природой и высадка на берег.
Организационные детали
В стоимость входит: морская прогулка, спасательные жилеты и плащи, чай и домашняя выпечка
Идём на моторной лодке вместимостью до 11 чел.
Перед выходом в море проводим инструктаж и выдаём спасательные жилеты и защитные плащи
В случае плохой погоды предложим перенести или отменить прогулку
Поездка не рекомендуется беременным женщинам и людям с серьёзными заболеваниями сердца, спины и суставов
С вами будет один из капитанов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
8550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пирсе в Новиково
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Мы создаём экскурсии по Сахалину не просто как поездки «из точки А в точку Б». Для нас это способ показать настоящий остров и атмосферу, за которую в регион влюбляются.
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объединяет любовь к Сахалину и морю. Почти каждый из нас вырос рядом с океаном, много лет ходит по этим маршрутам и знает остров не только как гид, но и как человек, который здесь живёт. Нам важно, чтобы вы увидели Сахалин глазами местных.
Почему именно морские поездки? Потому что именно с моря Сахалин раскрывается по-настоящему. Маяки, мысы, сивучи, киты, скалы, туманы и открытый горизонт — всё самое сильное и запоминающееся здесь связано с океаном.
Мы делаем поездки не массовыми, а человеческими. Стараемся создавать атмосферу путешествия с друзьями: без шаблонной подачи, с настоящими эмоциями, заботой о безопасности и уважением к природе. Для нас важно не просто довезти людей до красивого места, а подарить ощущение настоящего Сахалина — дикого, мощного и очень живого.
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