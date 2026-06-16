Отправляемся к самому краю земли — труднодоступному маяку Анива. Вас ждёт прогулка на лодке по морю вдоль диких скал и водопадов. Вы увидите сивучей, нерп и колонии птиц. Если позволит погода и не будет волны, причалим к скале, чтобы посмотреть на маяк вблизи. После — остановимся на перекус и купание в бухте у мыса Мраморный.

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Описание экскурсии

Отправление из посёлка Новиково. Мы расскажем об особенностях маршрута, правилах поведения на борту и настроим вас на встречу с диким побережьем.

Морской переход (1,5 ч). Лодка идёт вдоль юго-западного побережья Сахалина в заливе Анива. По пути открываются виды на дикие скалы, отвесные берега, водопады и бескрайнее море. Часто встречаются сивучи, нерпы, дельфины и птицы, а в сезон — даже касатки.

Маяк Анива. Одно из самых атмосферных и узнаваемых мест Сахалина. Его построили японцы в 1939 году на труднодоступной скале Сивучья. Вы рассмотрите маяк с воды, узнаете его историю и сфотографируете. Посетить его в 2026 году нельзя, но если позволит погода, можно высадиться на скалу и увидеть строение близко.

Остановка на берегу у мыса Мраморный. Вас ждёт чаепитие с домашней выпечкой. В хорошую погоду по желанию можно искупаться.

Возвращение в Новиково. Час обратного морского перехода вдоль побережья с небольшими остановками в красивых местах, наблюдением за природой и высадка на берег.

Организационные детали