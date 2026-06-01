Наше путешествие начинается с эмоций, а не с дат и терминов. Мы отправимся по малому кольцу, чтобы увидеть контрасты острова: природную мистику, промышленную энергию региона, сельский уклад и эстетику современного отдыха. Пройдём через время: от древних легенд коренных народов до футуристических технологий, чтобы сложить цельное представление о Сахалине.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Экоферма

Это мягкое погружение в островную жизнь, где ценится натуральность и гостеприимство. Здесь вы получите живой опыт: пообщаетесь с животными, покормите их и насладитесь открытыми пейзажами. Вас встретят пятнистые олени, кролики, овечки, лошади, гуси и другие обитатели фермы.

Корсаков

Продолжим маршрут в Корсакове — одном из первых российских населённых пунктов на Сахалине. Мы посетим гору Слёз и Печали — место с мемориалом корейцам, интернированным японцами на Сахалин и не вернувшимся на родину. И поднимемся на смотровую площадку «Семь ветров», которую охраняет скульптура орла с распахнутыми крыльями

Посёлок Пригородное

В конце 19 века это был каторжанский посёлок Мерея, в японский период — Мерей. А сегодня он стал символом промышленного развития региона.

Вы увидите СПГ «Пригородное» — первый в России завод по производству сжиженного природного газа, терминал отгрузки нефти и порт «Пригородное». Памятный знак в честь высадки японского десанта в 1905 году, а также руины храма Хатиман Мерей Дзиндзя, посвящённого майору Нисикубо, который погиб у села Дальнее.

Село Охотское

Заедем в село Корсаковского городского округа и прогуляемся по набережной Охотского моря.

Останец «Лягушка»

Скала получила своё название из-за сходства очертаний с сидящей лягушкой. Это изолированный массив горной породы, уцелевший после разрушения более высокого горного массива.

К концу дня у вас сложится цельный пазл: вы поймёте, как Сахалин прошёл путь от сурового острова каторги до мощного энергетического центра, сохранив при этом древнюю, почти осязаемую магию природы.

Примерный тайминг

9:00 — выезд (дорога до первой локации — около 30 мин)

13:00 (14:00) — чай с красникой (клоповкой), бутерброды с красной икрой

17:00 — возвращение в город

Организационные детали