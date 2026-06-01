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Малое юго-восточное кольцо Сахалина

Прочесть историю острова как книгу: от первозданной природы до индустриальной мощи
Наше путешествие начинается с эмоций, а не с дат и терминов.

Мы отправимся по малому кольцу, чтобы увидеть контрасты острова: природную мистику, промышленную энергию региона, сельский уклад и эстетику современного отдыха.

Пройдём через время: от древних легенд коренных народов до футуристических технологий, чтобы сложить цельное представление о Сахалине.
5
3 отзыва
Малое юго-восточное кольцо Сахалина
Малое юго-восточное кольцо Сахалина
Малое юго-восточное кольцо Сахалина

Описание экскурсии

Экоферма

Это мягкое погружение в островную жизнь, где ценится натуральность и гостеприимство. Здесь вы получите живой опыт: пообщаетесь с животными, покормите их и насладитесь открытыми пейзажами. Вас встретят пятнистые олени, кролики, овечки, лошади, гуси и другие обитатели фермы.

Корсаков

Продолжим маршрут в Корсакове — одном из первых российских населённых пунктов на Сахалине. Мы посетим гору Слёз и Печали — место с мемориалом корейцам, интернированным японцами на Сахалин и не вернувшимся на родину. И поднимемся на смотровую площадку «Семь ветров», которую охраняет скульптура орла с распахнутыми крыльями

Посёлок Пригородное

В конце 19 века это был каторжанский посёлок Мерея, в японский период — Мерей. А сегодня он стал символом промышленного развития региона.

Вы увидите СПГ «Пригородное» — первый в России завод по производству сжиженного природного газа, терминал отгрузки нефти и порт «Пригородное». Памятный знак в честь высадки японского десанта в 1905 году, а также руины храма Хатиман Мерей Дзиндзя, посвящённого майору Нисикубо, который погиб у села Дальнее.

Село Охотское

Заедем в село Корсаковского городского округа и прогуляемся по набережной Охотского моря.

Останец «Лягушка»

Скала получила своё название из-за сходства очертаний с сидящей лягушкой. Это изолированный массив горной породы, уцелевший после разрушения более высокого горного массива.

К концу дня у вас сложится цельный пазл: вы поймёте, как Сахалин прошёл путь от сурового острова каторги до мощного энергетического центра, сохранив при этом древнюю, почти осязаемую магию природы.

Примерный тайминг

9:00 — выезд (дорога до первой локации — около 30 мин)
13:00 (14:00) — чай с красникой (клоповкой), бутерброды с красной икрой
17:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Isuzu Bighorn, Nissan Safari или Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Delica
  • В стоимость входят входные билеты на экоферму, перекус, горячий авторский чай с сахалинским десертом
  • В поездке вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 650 туристов
Друзья-первооткрыватели и ценители красоты, всем привет с края земли — острова Сахалин! Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине. Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной
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красотой и богатой историей с вами. Организовываем туры, экспедиции и экскурсии по о. Сахалин, Курильским островам и о. Монерон — жемчужине Дальнего Востока. Наш опыт и знания гарантируют вам незабываемое путешествие. Почему выбирают нас? Мы состоим в едином Федеральном реестре туроператоров. Заботимся о вашем комфорте и безопасности на протяжении всего путешествия. Всегда на связи и готовы помочь вам решить любые вопросы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Интересный маршрут, включая посещение экофермы, где можно покормить с рук северных и пятнистых оленей.
Отличная организация экскурсии, внимание гида Анатолия к мелочам. Понравилось экскурсионное сопровождение в пути следования и на локациях.
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Ничто не осталось незамеченным, даже триллиум камчатский по пути на останец "Лягушка".
Горячие сочные пирожки пянсе с чаем с клоповкой на набережной в Корсакове и легкий фуршет на берегу Охотского моря - вкусное дополнение к экскурсии! С погодой нам также повезло.
Спасибо Анатолию и Максиму за интересный день на острове!

Интересный маршрут, включая посещение экофермы, где можно покормить с рук северных и пятнистых оленей.
Интересный маршрут, включая посещение экофермы, где можно покормить с рук северных и пятнистых оленей.
Интересный маршрут, включая посещение экофермы, где можно покормить с рук северных и пятнистых оленей.
Интересный маршрут, включая посещение экофермы, где можно покормить с рук северных и пятнистых оленей.
Интересный маршрут, включая посещение экофермы, где можно покормить с рук северных и пятнистых оленей.
Интересный маршрут, включая посещение экофермы, где можно покормить с рук северных и пятнистых оленей.
Интересный маршрут, включая посещение экофермы, где можно покормить с рук северных и пятнистых оленей.
Интересный маршрут, включая посещение экофермы, где можно покормить с рук северных и пятнистых оленей.+1
Интересный маршрут, включая посещение экофермы, где можно покормить с рук северных и пятнистых оленей.
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Е
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое Анатолию за море впечатлений!)
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое Анатолию за море впечатлений!)
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое Анатолию за море впечатлений!)
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое Анатолию за море впечатлений!)
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое Анатолию за море впечатлений!)
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое Анатолию за море впечатлений!)
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое Анатолию за море впечатлений!)
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое Анатолию за море впечатлений!)
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое Анатолию за море впечатлений!)+1
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое Анатолию за море впечатлений!)
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Ксения
Выбор хорошего гида-водителя — это половина успеха поездки😁Рекомендуем Анатолия всем, кто ценит прекрасный отдых. Отличное знание истории и местных особенностей. Как водитель,Анатолий выше всяких похвал👏🏻машина чистая, вождение уверенное и безопасное, что для нас было приоритетом. Все организационные моменты были продуманы никаких заминок. Получили массу эмоций. Огромное спасибо за качественный отдых!
Выбор хорошего гида-водителя — это половина успеха поездки😁Рекомендуем Анатолия всем, кто ценит прекрасный отдых. Отличное знание
Выбор хорошего гида-водителя — это половина успеха поездки😁Рекомендуем Анатолия всем, кто ценит прекрасный отдых. Отличное знание
Выбор хорошего гида-водителя — это половина успеха поездки😁Рекомендуем Анатолия всем, кто ценит прекрасный отдых. Отличное знание
Выбор хорошего гида-водителя — это половина успеха поездки😁Рекомендуем Анатолия всем, кто ценит прекрасный отдых. Отличное знание
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