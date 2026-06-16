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Мыс Великан на квадроциклах: экспедиция по дикой стороне Сахалина

Бездорожье, реликтовая тайга и каменные арки Охотского моря
Едем на квадроциклах к одному из самых впечатляющих природных символов Сахалина — мысу Великан! Этот маршрут объединяет драйв бездорожья, реликтовые леса и красоту Охотского моря.

Вы проедете вдоль озёр, преодолеете лесные тропы, остановитесь у каменных арок мыса Птичий и доберётесь до мыса Великан, где скалы, море и птичьи базары создают по-настоящему эпическую атмосферу.
Мыс Великан на квадроциклах: экспедиция по дикой стороне Сахалина
Мыс Великан на квадроциклах: экспедиция по дикой стороне Сахалина
Мыс Великан на квадроциклах: экспедиция по дикой стороне Сахалина

Описание экскурсии

Маршрут к мысу Великан — это классика Сахалина, но на квадроциклах он превращается в экспедиционное приключение. Путь пролегает через реликтовый лес, прибрежные террасы и дикие пляжи Охотского моря.

В программе:

  • Озёра Тунайча и Свободное. В ясную погоду водная гладь кажется бесконечной, а по берегам можно увидеть цапель и лебедей. Это «разминка» перед настоящим бездорожьем
  • Сахалинская тайга. Нас ждёт участок джунглей с гигантскими лопухами и белокопытником выше человеческого роста. Здесь мы проверим квадроциклы на прочность: грязевые участки, крутые подъёмы и спуски
  • Мыс Птичий. Часто его путают с Великаном, но именно здесь находятся самые знаменитые каменные арки и останцы (кекуры), стоящие прямо в море. Вы увидите огромные «каменные ворота», созданные ветром и водой за тысячи лет
  • Мыс Великан. Главная точка маршрута. Это скала, напоминающая профиль спящего великана. Здесь чувствуется вся мощь Охотского моря. Мы посмотрим на птичьи базары, где гнездятся тысячи чаек и бакланов, а если повезёт — заметим нерп на прибрежных камнях.

Примерный тайминг

9:00 — сбор и инструктаж. Подбор экипировки, обучение управлению квадроциклом, пробный заезд
10:00 — старт. Выезд из базового лагеря. Выход на бездорожье. Начало лесного участка. Драйв, преодоление препятствий, остановки для фото в папоротниковых лесах
12:00 — выход к побережью (мыс Птичий). Остановка у знаменитых арок. Пешая прогулка вдоль воды, осмотр гротов и кекуров
13:00 — фуршет на берегу Охотского моря (горячий чай с сахалинской клоповкой, бутерброды с красной икрой с видом на бушующий океан)
15:00 — обратный путь
17:30 — финиш. Возвращение на базу

Организационные детали

  • Обязательно проводим инструктаж по технике безопасности (пробный заезд)
  • Заключаем договор
  • Выдаем экипировку (шлем, очки, перчатки)
  • Весь маршрут вас будет сопровождать опытный гид-инструктор
  • Питание: чай с сахалинской ягодой клоповка, бутерброды с красной икрой (включено)

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (один квадроцикл)20 000 ₽
Место за инструктором10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ Реми Сити
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 660 туристов
Друзья-первооткрыватели и ценители красоты, всем привет с края земли — острова Сахалин! Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине. Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной
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красотой и богатой историей с вами. Организовываем туры, экспедиции и экскурсии по о. Сахалин, Курильским островам и о. Монерон — жемчужине Дальнего Востока. Наш опыт и знания гарантируют вам незабываемое путешествие. Почему выбирают нас? Мы состоим в едином Федеральном реестре туроператоров. Заботимся о вашем комфорте и безопасности на протяжении всего путешествия. Всегда на связи и готовы помочь вам решить любые вопросы.

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