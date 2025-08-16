Мыс Великан считают самым живописным уголком сахалинского побережья — и не зря: это памятник природы с уникальным рельефом, невероятными пейзажами и богатой фауной.
Вас ждут суровая красота океана, скальные останцы фантастических форм, шумные птичьи базары и уютные бухты, к которым спускаются темнохвойные леса Тонино-Анивского хребта.
Описание экскурсии
Живописный путь к восточному побережью
- Поездка на внедорожнике с остановками у озера Тунайча и в селе Охотском
- Дикая природа побережья Охотского моря: орланы, чайки, чистики, стрижи
- Последние 26 км — настоящий внедорожный участок через лес
Прогулка по мысу Великан
- Пешеходный маршрут вдоль береговой линии и скальных террас
- Скальные останцы с говорящими названиями: «Дракон», «Воин», «Арка», «Птичья арка» и другие
- Птичьи колонии, лежбища тюленей, панорамы бухт и гор
Интересные истории в пути
История, культура, природа и обитатели Сахалина — я поделюсь с вами любопытными деталями.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута: около 90 км в одну сторону, 2,5–3 часа в пути
- Подходит взрослым и детям от 7 лет
- В случае непогоды экскурсия может быть перенесена
- Возможен ранний выезд для встречи рассвета (обсуждается отдельно)
Включено в стоимость:
- кемпинговое снаряжение
- горячий чай с бутербродами
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид на Сахалине
Родился и живу на Сахалине. Я аттестованный гид по Сахалинской области и уже много лет организую путешествия по самому большому острову России: экскурсии, джип-туры, походы, рыбалку. Если вы мечтаете увидеть край не на открытках, а почувствовать его настоящим — с шумом прибоя, дыханием сопок, хрустом морских ракушек под ногами и ароматом вековых лесов — вы попали по адресу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
16 авг 2025
Спасибо Роману за интересную экскурсию!
Несмотря на дождливую погоду всё удалось посмотреть и послушать) Аккуратный водитель и интересный рассказчик.
Рекомендую, как гида на Сахалине)
Входит в следующие категории Сахалина
