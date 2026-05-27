Вы стоите на острие острова. Слева — Охотское море, справа — Японское, впереди виднеются очертания Хоккайдо. Кажется, тут и кончается земля! Именно здесь вы промчитесь по кромке прибоя на джипах.
А ещё побудете в роли Индианы Джонса: подниметесь к старинному маяку, изучите подземные тоннели и осмотрите оставленные на берегу танки.
А ещё побудете в роли Индианы Джонса: подниметесь к старинному маяку, изучите подземные тоннели и осмотрите оставленные на берегу танки.
Описание экскурсии
- 7:00 — выезд из Южно-Сахалинска.
- 8:00 — остановимся в Невельске, чтобы понаблюдать за сивучами на лежбище.
- 9:30 — в селе Шебунино вы осмотрите «мост любви», построенный японцами.
- 1 1:00 — на мысе Виндис пройдётесь по берегу, отдохнёте и перекусите.
- 12:00 — на мысе Кузнецова полюбуетесь заброшенным японским маяком Сони, погуляете мимо отвесных скал и увидите ещё одно лежбище морских львов.
- 14:00 — на мысе Крильон исследуете советские и японские укрепрайоны: доты (огневые точки) и сеть подземных ходов.
- 16:00 — пообедаете корейским супом хемультан с сахалинскими дикоросами — съедобными лекарственными растениями.
- 18:00-0:00 — возвращение в Южно-Сахалинск.
Вы узнаете:
- почему именно здесь встречаются Японское и Охотское моря, а пролив Лаперуза считается одним из самых опасных для навигации.
- кто такой господин Крильон и почему французский мореплаватель Жан-Франсуа де Лаперузе назвал мыс в его честь.
- какую роль в изучении берегов сыграли Крузенштерн и Невельский.
Организационные детали
- Обед включён в стоимость.
- Поездка проходит на автомобиле Isuzu Bighorn, Nissan Safari или Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Delica.
- С вами будет гид-водитель из нашей команды.
ежедневно в 07:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|18 000 ₽
|Индивидуальная поездка до 4 х человек
|72 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 643 туристов
Друзья-первооткрыватели и ценители красоты, всем привет с края земли — острова Сахалин! Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине. Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии на «На самом краю Сахалина: мыс Крильон и пролив Лаперуза»
Индивидуальная
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Оценить визитную карточку острова, погулять по пляжу и увидеть редкие растения
Начало: У вашего отеля
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
от 27 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Западное побережье Сахалина: Холмск, Невельск, маяк Слепиковского и Татарский пролив
Увидеть сивучей и всё самое интересное - за один день и без толп
Начало: На парковке у ТЦ РемиСити (ул. Алексея Горького, 3...
Расписание: ежедневно в 10:00
31 мая в 10:00
2 июн в 10:00
10 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
К мысу Слепиковского на джипах: маяки, водопад Салют и сивучи
Увидеть Сахалин не из окна автобуса: исследовать побережье и прикоснуться к истории мореходства
Начало: Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахали...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
Чудеса Сахалина на мысе Великан
Увидеть птичьи базары, диковинную растительность и исполинские арки из камней
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от 27 000 ₽ за человека
18 000 ₽ за человека