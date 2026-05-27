Мои заказы

На самом краю Сахалина: мыс Крильон и пролив Лаперуза

Увидеть встречу двух морей, понаблюдать за сивучами и исследовать оборонительные сооружения
Вы стоите на острие острова. Слева — Охотское море, справа — Японское, впереди виднеются очертания Хоккайдо. Кажется, тут и кончается земля! Именно здесь вы промчитесь по кромке прибоя на джипах.

А ещё побудете в роли Индианы Джонса: подниметесь к старинному маяку, изучите подземные тоннели и осмотрите оставленные на берегу танки.
На самом краю Сахалина: мыс Крильон и пролив Лаперуза
На самом краю Сахалина: мыс Крильон и пролив Лаперуза
На самом краю Сахалина: мыс Крильон и пролив Лаперуза

Описание экскурсии

  • 7:00 — выезд из Южно-Сахалинска.
  • 8:00 — остановимся в Невельске, чтобы понаблюдать за сивучами на лежбище.
  • 9:30 — в селе Шебунино вы осмотрите «мост любви», построенный японцами.
  • 1 1:00 — на мысе Виндис пройдётесь по берегу, отдохнёте и перекусите.
  • 12:00 — на мысе Кузнецова полюбуетесь заброшенным японским маяком Сони, погуляете мимо отвесных скал и увидите ещё одно лежбище морских львов.
  • 14:00 — на мысе Крильон исследуете советские и японские укрепрайоны: доты (огневые точки) и сеть подземных ходов.
  • 16:00 — пообедаете корейским супом хемультан с сахалинскими дикоросами — съедобными лекарственными растениями.
  • 18:00-0:00 — возвращение в Южно-Сахалинск.

Вы узнаете:

  • почему именно здесь встречаются Японское и Охотское моря, а пролив Лаперуза считается одним из самых опасных для навигации.
  • кто такой господин Крильон и почему французский мореплаватель Жан-Франсуа де Лаперузе назвал мыс в его честь.
  • какую роль в изучении берегов сыграли Крузенштерн и Невельский.

Организационные детали

  • Обед включён в стоимость.
  • Поездка проходит на автомобиле Isuzu Bighorn, Nissan Safari или Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Delica.
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды.

ежедневно в 07:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный18 000 ₽
Индивидуальная поездка до 4 х человек72 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 643 туристов
Друзья-первооткрыватели и ценители красоты, всем привет с края земли — острова Сахалин! Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине. Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной
читать дальшеуменьшить

красотой и богатой историей с вами. Организовываем туры, экспедиции и экскурсии по о. Сахалин, Курильским островам и о. Монерон — жемчужине Дальнего Востока. Наш опыт и знания гарантируют вам незабываемое путешествие. Почему выбирают нас? Мы состоим в едином Федеральном реестре туроператоров. Заботимся о вашем комфорте и безопасности на протяжении всего путешествия. Всегда на связи и готовы помочь вам решить любые вопросы.

Входит в следующие категории Сахалина

Похожие экскурсии на «На самом краю Сахалина: мыс Крильон и пролив Лаперуза»

Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Оценить визитную карточку острова, погулять по пляжу и увидеть редкие растения
Начало: У вашего отеля
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
от 27 000 ₽ за человека
Западное побережье Сахалина: Холмск, Невельск, маяк Слепиковского и Татарский пролив
На машине
9 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Западное побережье Сахалина: Холмск, Невельск, маяк Слепиковского и Татарский пролив
Увидеть сивучей и всё самое интересное - за один день и без толп
Начало: На парковке у ТЦ РемиСити (ул. Алексея Горького, 3...
Расписание: ежедневно в 10:00
31 мая в 10:00
2 июн в 10:00
10 000 ₽ за человека
К мысу Слепиковского на джипах: маяки, водопад Салют и сивучи
Джиппинг
На машине
На автобусе
8 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
К мысу Слепиковского на джипах: маяки, водопад Салют и сивучи
Увидеть Сахалин не из окна автобуса: исследовать побережье и прикоснуться к истории мореходства
Начало: Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахали...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
12 000 ₽ за человека
Чудеса Сахалина на мысе Великан
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
Чудеса Сахалина на мысе Великан
Увидеть птичьи базары, диковинную растительность и исполинские арки из камней
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от 27 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий на Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Сахалине
18 000 ₽ за человека