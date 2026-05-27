Мы проедем более 400 км, совершим переход от Охотского моря к Татарскому проливу, увидим десятки мест, не отмеченных на туристических маршрутах.
В программе — архитектура японского периода, живописные бухты и скалы, посёлки и рынки, хемультан на берегу моря и остановки, где хочется просто молчать и смотреть вдаль.
Описание трансфер
- Янтарный пляж. Побережье у посёлка Стародубское, где можно попробовать найти сахалинит — местную разновидность янтаря
- Тории храма Хигаси Сираура Дзиндзя. Старинные гранитные ворота, оставшиеся от японского синтоистского храма на восточном побережье
- Бухта Тихая и мыс Тихий. Одно из самых эффектных мест маршрута: кекуры, прибой, вид на хребет Жданко, прогулка с перекусом на берегу
- Крабовый рынок в селе Взморье. Небольшой рыночек у моря, где можно попробовать свежего краба
- Посёлок Ильинское. Переходная точка между побережьями, где особенно заметна смена ландшафта, климата и света
- Сергеевский водопад. Скрытый в лесу эффектный водопад, к которому ведёт короткая тропа
- Руины храмового комплекса Томариору Дзиндзя. Ворота, чаши и каменные стелы японского храма, хранящие атмосферу Карафуто
- Остатки бумажного завода. Руины японского промышленного объекта, поросшие мхом — контраст прошлого и настоящего
- Мыс и маяк Слепиковского. Приготовим обед на берегу: острый суп хемультан с морепродуктами, сахалинские салаты из водорослей и дикоросов, рис, чай и кофе. Настоящий гастроперерыв на фоне моря, ветра и маяка.
- Холмский маяк. Действующий советский маяк в центре Холмска с видом на порт
- Японский школьный павильон в греческом стиле. Каменные колонны, оставшиеся от японской школы — странная и красивая архитектура
- Набережная Холмска. Короткая прогулка перед возвращением домой: море, порт и следы советской эпохи на фоне Японии
- Дополнительно (по желанию группы): прогулка по набережной Невельска и мысу Лопатина. Чаще всего маяк Лопатина уже светит в это время
Важно: все маяки являются действующими и принадлежат Министерству обороны РФ. Проход на территорию и внутрь запрещён.
Вы узнаете:
- Что такое Карафуто и почему юг Сахалина принадлежал Японии
- Как на Сахалине уживаются японская, советская и российская топонимика
- Что осталось от японской инфраструктуры — школ, больниц, станций
- Что значит быть сахалинцем, жить на острове и быть далеко от центра России
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Южно-Сахалинска от адресов проживания
8:00 — прибытие на Янтарный пляж, 20–30 минут
9:30 — село Взморье: тории, рынок, 30–45 минут
11:00 — бухта Тихая и мыс Тихий, перекус, прогулка, 2–2,5 часа, лёгкий перекус по желанию
13:00 — отправление на западное побережье
14:00 — посёлок Ильинское, 10–15 минут
14:30 — храмовый комплекс Томариору Дзиндзя, 30–45 минут
15:40 — Сергеевский водопад, 25–35 минут
17:00 — маяк Слепиковского, горячий обед, свободное время, 2–2,5 часа
20:00 — Холмск: набережная, маяк, школьный павильон, бумажный завод, 30–45 минут
22:00 — возвращение в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota Land Cruiser 105 (или Toyota Hilux Pickup, или Mitsubishi Delica)
- Тайминг ориентировочный: возможны остановки по пути, темп зависит от состава группы и состояния дороги
- В стоимость входит: трансфер, питание, сопровождение. Питание: 2 перекуса (лапша быстрого приготовления, растворимый японский мисо-суп), горячий обед (корейский суп с морепродуктами, сахалинские салаты из дикоросов и водорослей, рис, чай, кофе)
- В октябре-ноябре вместо горячего обеда будет лёгкий перекус из бутербродов. Стоимость экскурсии в эти месяцы снижена
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Дополнительные расходы
- Морские деликатесы на рынке во Взморье (по желанию)
- Посещение Невельска и мыса Лопатина: 1000 ₽ за чел., 2–2,5 часа к продолжительности. Решение принимается по согласованию группы в день поездки
Дорога
- Расстояние (в обе стороны): ~413 км (240 км — асфальт, 173 км — убитая грунтовка); +80 км, если заезжаем в Невельск и на мыс Лопатина
- Время выезда: около 6:00–7:00, точно сообщим накануне вечером
- Длительность поездки зависит от погодных условий: после дождей дорога занимает в 2 раза больше времени
Распитие спиртных напитков на маршруте категорически запрещено.
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания в центре Южно-Сахалинска
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов на Сахалине
Привет! Меня зовут Анастасия, Сахалин — мой дом с 2010 года. Я исследовала остров пешком, на джипе, ходила в экспедиции, занималась спелеологией и альпинизмом. Теперь я организую атмосферные путешествия, где
