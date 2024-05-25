читать дальше нам не отказали в путешествии и показали все что обещали за ту же сумму. Мы были на потрясающем водопаде,гуляли по бухте Тихой,поднимались к воротам Тории и конечно узнали историю Сахалина. Нас угощали наивкуснейшим чаем из клоповки, сэндвичами и местным пянсе с кофе,все было очень вкусно. И конечно же мы купили крабов на ужин и домой гостинец. Ольга и Татьяна,спасибо вам еще раз,здоровья вам и процветания! И удачи! Очень надеюсь на новую встречу!

Девочки,большое вам спасибо за экскурсию! Нам с вами было очень интересно. Не смотря на погоду,а она была дождливая и холодная, и то что группа полностью не набралась,и нас было двое,