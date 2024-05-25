Бухта Тихая — место, где волны моря касаются берега Сахалина очень бережно.
Или это местная красивая легенда? Тихой бухту назвал мореплаватель Крузенштерн, и мы отправимся туда, чтобы узнать, насколько он был прав.
По пути рассмотрим уцелевшие японские постройки, поднимемся к самому высокому водопаду на острове и полюбуемся величественными скалами хребта Жданко.
Или это местная красивая легенда? Тихой бухту назвал мореплаватель Крузенштерн, и мы отправимся туда, чтобы узнать, насколько он был прав.
По пути рассмотрим уцелевшие японские постройки, поднимемся к самому высокому водопаду на острове и полюбуемся величественными скалами хребта Жданко.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Ворота Тории, предварявшие священную территорию синтоистского храма Хигаси Сираура Дзиндзя, возведённого в 1914 году. На Ториях выбита надпись «В честь 2600-летия основания Великой Японии» — эту мифологическую дату широко праздновали в 1940 году.
- Со смотровой площадки вам откроется чудесный вид на прибрежный посёлок, Охотское море и сопки. В установленные здесь бинокли можно увидеть нерп, отдыхающих на камнях вокруг порта.
- Крабовый рынок. Вы сможете купить свежесваренного сахалинского краба, чтобы позже отведать его на берегу.
- Клоковский водопад — самый высокий на Сахалине: каскад воды обрушивается с высоты 49 м. Мы пройдём к водопаду через небольшой живописный лес на возвышенности. Прогулка спокойным шагом займёт 15-20 минут.
- Хребет Жданко (без высадки) — впечатляющий сахалинский горный массив
- Бухта Тихая. Вы прогуляетесь по побережью, подышите солёным бризом и сделаете эффектные фотографии.
По дороге я расскажу об истории Сахалинской области и уникальных особенностях её природы, а также покажу старые японские дома, в которых до сих пор проживают люди.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле УАЗ Патриот, Honda Fit или Toyota Hiace, услуги гида
- Важно! Перед бронированием обязательно уточните возможность поездки по метеоусловиям
- Если потребуется детское кресло, сообщите об этом заранее
- При бронировании экскурсии обращайте, пожалуйста, внимание на разницу в часовых поясах
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 70 туристов
Наша история началась с освоения острова на автодомах (на базе грузовиков), и теперь мы хотим поделиться нашими открытиями с гостями. Сахалин уникален своей природой. И наша команда помогает гостям острова ощутить всю красоту и гостеприимство нашего края. Мы предлагаем групповые и индивидуальные туры по острову Сахалин.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
25 мая 2024
Девочки,большое вам спасибо за экскурсию! Нам с вами было очень интересно. Не смотря на погоду,а она была дождливая и холодная, и то что группа полностью не набралась,и нас было двое,
Н
Наталья
11 мая 2024
Шикарная экскурсия! Девочки большое вам спасибо! Под огромным впечатлением! Ни одна животинка в процессе экскурсии от наших рук не пострадала:)
Roman
6 мая 2024
На мой взгляд это одна из лучших экскурсий на которых я был. Наш гид очень интересно рассказывал об истории острова, рассказывал интересные легенды, мы посетили живописные места острова. комфортабельная машина, угощали вкусняшками, шутили и подбадривали на сложных участках дороги. Однозначно рекомендую посещение данной тур
А
Анастасия
6 мая 2024
Экскурсия очень понравилась! Как человеку, который ни разу не был в этой части России, мне было очень интересно узнать историю Сахалина, о влиянии японского наследия на жизнь острова. Отдельный восторг вызвала поездка на побережье Охотского моря. Невероятная энергетика! Это нужно хотя бы раз в жизни увидеть вживую!
В
Виктор
5 мая 2024
Большое спасибо Ольге и Татьяне за экскурсию, это было здорово и интересно, мы увидели ворота Тории, пособирали янтарь, погуляли по Тихой бухте, покушали вкуснейшие пянсе, забрались на водопад, купили на ужин вкуснейшего краба и все это за один день! Мы остались очень довольны и всем рекомендуем эту дружную команду и все их экскурсии!
А
Арина
5 мая 2024
Отлично провели время! Осталась куча впечатлений и шикарных фотографий. Комфортные условия, приятная компания гида. За время экскурсии узнали много нового об острове.
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