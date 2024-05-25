Сокровища побережья Сахалина - в мини-группе

Отправиться в Тихую бухту, посетить Клоковский водопад, ворота Тории и крабовый рынок
Бухта Тихая — место, где волны моря касаются берега Сахалина очень бережно.

Или это местная красивая легенда? Тихой бухту назвал мореплаватель Крузенштерн, и мы отправимся туда, чтобы узнать, насколько он был прав.

По пути рассмотрим уцелевшие японские постройки, поднимемся к самому высокому водопаду на острове и полюбуемся величественными скалами хребта Жданко.
5
6 отзывов
Сокровища побережья Сахалина - в мини-группе
Сокровища побережья Сахалина - в мини-группе
Сокровища побережья Сахалина - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Ворота Тории, предварявшие священную территорию синтоистского храма Хигаси Сираура Дзиндзя, возведённого в 1914 году. На Ториях выбита надпись «В честь 2600-летия основания Великой Японии» — эту мифологическую дату широко праздновали в 1940 году.
  • Со смотровой площадки вам откроется чудесный вид на прибрежный посёлок, Охотское море и сопки. В установленные здесь бинокли можно увидеть нерп, отдыхающих на камнях вокруг порта.
  • Крабовый рынок. Вы сможете купить свежесваренного сахалинского краба, чтобы позже отведать его на берегу.
  • Клоковский водопад — самый высокий на Сахалине: каскад воды обрушивается с высоты 49 м. Мы пройдём к водопаду через небольшой живописный лес на возвышенности. Прогулка спокойным шагом займёт 15-20 минут.
  • Хребет Жданко (без высадки) — впечатляющий сахалинский горный массив
  • Бухта Тихая. Вы прогуляетесь по побережью, подышите солёным бризом и сделаете эффектные фотографии.

По дороге я расскажу об истории Сахалинской области и уникальных особенностях её природы, а также покажу старые японские дома, в которых до сих пор проживают люди.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле УАЗ Патриот, Honda Fit или Toyota Hiace, услуги гида
  • Важно! Перед бронированием обязательно уточните возможность поездки по метеоусловиям
  • Если потребуется детское кресло, сообщите об этом заранее
  • При бронировании экскурсии обращайте, пожалуйста, внимание на разницу в часовых поясах

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
А
25 мая 2024
Девочки,большое вам спасибо за экскурсию! Нам с вами было очень интересно. Не смотря на погоду,а она была дождливая и холодная, и то что группа полностью не набралась,и нас было двое,
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нам не отказали в путешествии и показали все что обещали за ту же сумму. Мы были на потрясающем водопаде,гуляли по бухте Тихой,поднимались к воротам Тории и конечно узнали историю Сахалина. Нас угощали наивкуснейшим чаем из клоповки, сэндвичами и местным пянсе с кофе,все было очень вкусно. И конечно же мы купили крабов на ужин и домой гостинец. Ольга и Татьяна,спасибо вам еще раз,здоровья вам и процветания! И удачи! Очень надеюсь на новую встречу!

Девочки,большое вам спасибо за экскурсию! Нам с вами было очень интересно. Не смотря на погоду,а онаДевочки,большое вам спасибо за экскурсию! Нам с вами было очень интересно. Не смотря на погоду,а онаДевочки,большое вам спасибо за экскурсию! Нам с вами было очень интересно. Не смотря на погоду,а онаДевочки,большое вам спасибо за экскурсию! Нам с вами было очень интересно. Не смотря на погоду,а онаДевочки,большое вам спасибо за экскурсию! Нам с вами было очень интересно. Не смотря на погоду,а онаДевочки,большое вам спасибо за экскурсию! Нам с вами было очень интересно. Не смотря на погоду,а онаДевочки,большое вам спасибо за экскурсию! Нам с вами было очень интересно. Не смотря на погоду,а онаДевочки,большое вам спасибо за экскурсию! Нам с вами было очень интересно. Не смотря на погоду,а онаДевочки,большое вам спасибо за экскурсию! Нам с вами было очень интересно. Не смотря на погоду,а она
Н
11 мая 2024
Шикарная экскурсия! Девочки большое вам спасибо! Под огромным впечатлением! Ни одна животинка в процессе экскурсии от наших рук не пострадала:)
Шикарная экскурсия! Девочки большое вам спасибо! Под огромным впечатлением! Ни одна животинка в процессе экскурсии от наших рук не пострадала:)Шикарная экскурсия! Девочки большое вам спасибо! Под огромным впечатлением! Ни одна животинка в процессе экскурсии от наших рук не пострадала:)Шикарная экскурсия! Девочки большое вам спасибо! Под огромным впечатлением! Ни одна животинка в процессе экскурсии от наших рук не пострадала:)Шикарная экскурсия! Девочки большое вам спасибо! Под огромным впечатлением! Ни одна животинка в процессе экскурсии от наших рук не пострадала:)Шикарная экскурсия! Девочки большое вам спасибо! Под огромным впечатлением! Ни одна животинка в процессе экскурсии от наших рук не пострадала:)Шикарная экскурсия! Девочки большое вам спасибо! Под огромным впечатлением! Ни одна животинка в процессе экскурсии от наших рук не пострадала:)Шикарная экскурсия! Девочки большое вам спасибо! Под огромным впечатлением! Ни одна животинка в процессе экскурсии от наших рук не пострадала:)
Roman
6 мая 2024
На мой взгляд это одна из лучших экскурсий на которых я был. Наш гид очень интересно рассказывал об истории острова, рассказывал интересные легенды, мы посетили живописные места острова. комфортабельная машина, угощали вкусняшками, шутили и подбадривали на сложных участках дороги. Однозначно рекомендую посещение данной тур
На мой взгляд это одна из лучших экскурсий на которых я был. Наш гид очень интересноНа мой взгляд это одна из лучших экскурсий на которых я был. Наш гид очень интересноНа мой взгляд это одна из лучших экскурсий на которых я был. Наш гид очень интересноНа мой взгляд это одна из лучших экскурсий на которых я был. Наш гид очень интересно
А
6 мая 2024
Экскурсия очень понравилась! Как человеку, который ни разу не был в этой части России, мне было очень интересно узнать историю Сахалина, о влиянии японского наследия на жизнь острова. Отдельный восторг вызвала поездка на побережье Охотского моря. Невероятная энергетика! Это нужно хотя бы раз в жизни увидеть вживую!
Экскурсия очень понравилась! Как человеку, который ни разу не был в этой части России, мне былоЭкскурсия очень понравилась! Как человеку, который ни разу не был в этой части России, мне былоЭкскурсия очень понравилась! Как человеку, который ни разу не был в этой части России, мне былоЭкскурсия очень понравилась! Как человеку, который ни разу не был в этой части России, мне былоЭкскурсия очень понравилась! Как человеку, который ни разу не был в этой части России, мне былоЭкскурсия очень понравилась! Как человеку, который ни разу не был в этой части России, мне былоЭкскурсия очень понравилась! Как человеку, который ни разу не был в этой части России, мне было
В
5 мая 2024
Большое спасибо Ольге и Татьяне за экскурсию, это было здорово и интересно, мы увидели ворота Тории, пособирали янтарь, погуляли по Тихой бухте, покушали вкуснейшие пянсе, забрались на водопад, купили на ужин вкуснейшего краба и все это за один день! Мы остались очень довольны и всем рекомендуем эту дружную команду и все их экскурсии!
Большое спасибо Ольге и Татьяне за экскурсию, это было здорово и интересно, мы увидели ворота Тории,Большое спасибо Ольге и Татьяне за экскурсию, это было здорово и интересно, мы увидели ворота Тории,Большое спасибо Ольге и Татьяне за экскурсию, это было здорово и интересно, мы увидели ворота Тории,Большое спасибо Ольге и Татьяне за экскурсию, это было здорово и интересно, мы увидели ворота Тории,Большое спасибо Ольге и Татьяне за экскурсию, это было здорово и интересно, мы увидели ворота Тории,
А
5 мая 2024
Отлично провели время! Осталась куча впечатлений и шикарных фотографий. Комфортные условия, приятная компания гида. За время экскурсии узнали много нового об острове.
Отлично провели время! Осталась куча впечатлений и шикарных фотографий. Комфортные условия, приятная компания гида. За времяОтлично провели время! Осталась куча впечатлений и шикарных фотографий. Комфортные условия, приятная компания гида. За времяОтлично провели время! Осталась куча впечатлений и шикарных фотографий. Комфортные условия, приятная компания гида. За время

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