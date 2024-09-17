Маяк Слепиковского, Чёртов и Ведьмин мосты - на автомобильной экскурсии из Южно-Сахалинска
Вы отправитесь на западное побережье — в город Холмск, чтобы увидеть своими глазами японское наследие на Сахалине. Чёртовому и Ведьминому мостам более 100 лет, а маяк Слепиковского был построен японцами в 1934 году. Мы погуляем по тоннелям, поднимемся на сопку, насладимся видами. Наш опытный гид-инструктор всегда будет рядом, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно.
Чёртов мост. Его длина — 125 м, а высота — 45 м. Как и многие другие сооружения на юге Сахалина, он построен силами корейцев, которых японцы держали в качестве рабов. Бытует легенда, что под каждой шпалой лежит покойник. Чтобы подняться на мост, нужно пройти через два тоннеля. Удивительный факт: вы даже не заметите, как окажетесь на 40-метровой сопке!
Ведьмин мост. 200 м в длину и 50 м в высоту. Мост случайно сгорел много лет назад, и теперь ходить по нему опасно. Но можно сфотографироваться на безопасном участке. Чтобы добраться до него, необходимо пройти через лесные заросли, тоннели и галерею.
По дороге поговорим об истории острова, русско-японской войне, достопримечательностях Сахалина и жителях острова, а также о японцах, живших здесь 40 лет и построивших ж/д пути, автодороги и маяки.
По желанию можем добавить в маршрут Маяк Слепиковского. Он появился на месте лагуны. Эта точка отделена от моря береговыми валами и дюнами, которые когда-то были частью древней косы. Маяк действующий, поэтому внутрь зайти не получится, но у вас будет свободное время, чтобы прогуляться вокруг и пофотографироваться.
Организационные детали
Маршрут легальный, доступный и безопасный
Экскурсию для вас проведу или другой гид из нашей команды
Поедем на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе
Программа подойдёт взрослым и детям от 10 лет, которые любят много ходить (до второго моста предстоит преодолеть 8 км по шпалам и лесной натоптанной тропинке)
Устроим пикник с нашим авторским чаем/японским кофе на озере Тайное и на мысе Слепиковского. Также вы можете взять перекус, воду и термос с чаем с собой на маршрут к мостам
Предоплата вносится на сайте, за 2–3 дня до встречи мы пришлём детали по оплате оставшейся части
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туся — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 81 туриста
Меня зовут Туся. В 2019 году я забрала кота и переехала из Москвы на Сахалин. Начиная с этого времени началось моё исследование Дальнего Востока, где я объездила весь Сахалин, а читать дальше
также заглянула в гости к соседям (Владивосток и Курильские острова). После чего написала гайды по Сахалину, Итурупу, Кунаширу и книгу-путеводитель по Владивостоку.
Вместе с напарником и командой таких же надежных гидов-походников мы проводим индивидуальные туры по интересностям Сахалина, вплоть до Александровска-Сахалинского. Кроме того, я дружу с местными проверенными компаниями, соверщающие групповые поездки на Сахалине и Курилах, в тч морские.
Благодаря всему этому у вас будет организован замечательный отдых на островах с посещением всех главных локаций, а фото придётся перебирать на протяжении года:) Пишите!