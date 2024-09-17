Вы отправитесь на западное побережье — в город Холмск, чтобы увидеть своими глазами японское наследие на Сахалине. Чёртовому и Ведьминому мостам более 100 лет, а маяк Слепиковского был построен японцами в 1934 году. Мы погуляем по тоннелям, поднимемся на сопку, насладимся видами. Наш опытный гид-инструктор всегда будет рядом, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно.

за 1-3 человека или 8000 ₽ за человека, если вас больше

от 24 000 ₽ за 1-3 человека или 8000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Чёртов мост. Его длина — 125 м, а высота — 45 м. Как и многие другие сооружения на юге Сахалина, он построен силами корейцев, которых японцы держали в качестве рабов. Бытует легенда, что под каждой шпалой лежит покойник. Чтобы подняться на мост, нужно пройти через два тоннеля. Удивительный факт: вы даже не заметите, как окажетесь на 40-метровой сопке!

Ведьмин мост. 200 м в длину и 50 м в высоту. Мост случайно сгорел много лет назад, и теперь ходить по нему опасно. Но можно сфотографироваться на безопасном участке. Чтобы добраться до него, необходимо пройти через лесные заросли, тоннели и галерею.

По дороге поговорим об истории острова, русско-японской войне, достопримечательностях Сахалина и жителях острова, а также о японцах, живших здесь 40 лет и построивших ж/д пути, автодороги и маяки.

По желанию можем добавить в маршрут Маяк Слепиковского.

Он появился на месте лагуны. Эта точка отделена от моря береговыми валами и дюнами, которые когда-то были частью древней косы. Маяк действующий, поэтому внутрь зайти не получится, но у вас будет свободное время, чтобы прогуляться вокруг и пофотографироваться.

Организационные детали